Разоряет других: у Ким Кардашьян новый источник дохода

Ким Кардашьян-Уэст отсудила у фаст-фешн марки $2,7 млн. Крупная американская сеть Missguided имитировала дизайн платья, которое для Ким сшил бренд Канье Уэста Yeezy.

В начале февраля Ким Кардашьян-Уэст опубликовала фотографию в золотом металлизированном облегающем платье — снимок был сделан во время примерки, а на публике телезвезда в нем к тому моменту ни разу не появлялась. Знаменитость, зная, что масс-марки копируют ее образы, написала: «P.S. Фаст-фешн бренды, вы можете, пожалуйста, подождать, пока я надену его в реальности, прежде чем вы его подделаете?»

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Спустя несколько дней после публикации Ким официальный аккаунт Missguided в инстаграме решил предупредить предпринимательницу и будущего адвоката, что она должна надеть платье в ближайшее время. На записи, где отметили страницу Ким, появилось платье, практически полностью повторяющее дизайн авторства Yeezy: «Дьявол работает усердно, но Missguided работает быстрее. Ким Кардашьян, у тебя осталась всего пара дней, прежде чем оно поступит в продажу».

Многочисленные магазины масс-марок часто стараются предложить своим клиентам вещи, которые выглядят так, будто взяты из шкафа супруги Канье Уэста. Она успевает сфотографировать их только во время примерки: стоит Ким Кардашьян опубликовать фото, как интернет-магазины «выбрасывают» на рынок дешевые идентичные наряды.

Магазин с бюджетной и не слишком качественной одеждой Missguided придерживался этой практики достаточно долго, но его погубило хвастовство — Ким Кардашьян решила составить судебный иск.

Согласно заявлению, которое звезда «Жизни семейства Кардашьян» подала в суд, компания эксплуатировала ее лицо, тело и имя, чтобы увеличить прибыль. В результате она выиграла заявленную в начале сумму в $2,7 млн и компенсацию $60 тысяч, потраченных на услуги адвокатов. Во время оглашения приговора судья заключил, что марка «многократно использовала имя Кардашьян и внешнюю схожесть (одежды — «Газета.Ru») без разрешения» средней сестры клана Кардашьян-Дженнер.

Суд обратил внимание и на то, что несколько страниц на сайте магазина посвящены подделкам под известные бренды, но из всего списка не слишком благородных поступков ритейлера незаконным оказалось только использование фотографий Ким.

Попытка ассоциировать бизнесвуман с масс-маркетом оказалась крайне неудачной и затратной, но представители фирмы приняли решение даже не пытаться оправдать свои действия. Руководство не отреагировало на судебный иск, поэтому адвокаты матери четверых детей выиграли дело по умолчанию. Вдобавок к штрафу и возмещению средств на услуги юристов суд навсегда запретил бренду использовать изображения Ким Кардашьян-Уэст и каким-либо другим способом упоминать звезду в своих рекламных кампаниях, постах и так далее.

На прошлой неделе, 25 июня, Кардашьян-Уэст сама оказалась в центре скандала, связанного с правами на предметы гардероба. Однако в ее случае речь шла о названии нового бренда утягивающего белья, которое Ким — скорее всего, по незнанию — назвала «Кимоно», ориентируясь на наличие своего имени в уже существующем слове. Полностью авторская линия называлась «Kimono Solutionwear».

После того, как звезда объявила о запуске инклюзивного белья с широкой размерной линейкой, она получила неожиданный отклик от оскорбленных подписчиков из Японии

Один из них попросил звезду не пытаться представить традиционную японскую одежду как нижнее белье.

2 июля Ким все же пришлось заявить, что она собирается переименовать марку, чтобы успокоить возмущенных японцев, к которым присоединился мэр японского Киото. Даисаку Кадокава не стал обращаться к создательнице продуктов для контуринга с помощью социальных сетей, а предпочел написать открытое письмо в The Times. Мэр Киото заявил, что элемент формального одеяния и культурная традиция японцев «не должны быть монополизированы», а чтобы продемонстрировать американке армянского происхождения глубину ее заблуждений, мэр Кадокава пригласил ее на экскурсию в Киото.