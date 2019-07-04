«Дерьмо за 600 евро»: за что разнесли прозрачный купальник

В соцсетях в разгар летнего купального сезона разгорелся скандал из-за необычного купальника, предложенного потенциальным покупателям американской фирмой Cult Gaia. Верхняя бикини — а точнее, бандокини, именно так называется такой тип купальника — представляет широкую полоску без бретелей. Абсолютно прозрачную – соски прикрывает только черная полоска.

Реклама

Идею, которая должна была восхитить, по крайней мере, мужскую часть аудитории, пользователи соцсетей не одобрили — вероятно потому, что мужчин, способных оценить красоту женской груди, среди подписчиков инстаграма бренда не так-то много. Пользовательниц инстаграма возмутил фасон купальника, а цена и вовсе привела в бешенство. Купальник, созданный брендом в сотрудничестве с бразильским модельером Адрианой Дегреас, стоит $590.

«Серьезно? Это первоапрельская шутка?» — приводит РИА «Новости» цитату одной из подписчиц бренда. «Cult Gaia, я люблю вас, но вы можете сделать что-нибудь покруче», — считает другая пользовательница сети. Другие комментаторы высказывались еще резче — они откровенно высмеивали идею дизайнера, называли купальник «дерьмом за 600 евро» и призвали поскорее его убрать.

Тот факт, что фото, выложенное брендом две недели назад, подверглось ожесточенной критике, — удивителен. Дело в том, что впервые подписчики инстаграма бренда увидели модель еще в конце мая. Причем целиком: в инстаграм-аккаунт марки было выложено фото модели в полный рост, чтобы подписчики могли оценить и экстравагантный верх, и вполне консервативный низ бикини — в то время как снимок, который вызвал волну критики, демонстрировал только верхнюю часть спорного купальника.

Первый снимок не вызвал у пользователей инстаграма никаких нареканий — подписчицы назвали вещь классной и лишь посетовали на высокую цену.

Фото в инстаграм выложила и бразильская дизайнер Адриана Дегреас — и все, что интересовало подписчиц, это возможность приобрести такой купальник в самой Бразилии.

Марка Cult Gaia довольно известна среди пользовательниц инстаграма, а ее плетеные сумки модели Gaia's Arc стали любимым аксессуаром голливудских звезд — в частности, с ними были замечены актрисы Джессика Альба и Мишель Уильямс, модель Крисси Тейген, известный блоггер Криселль Лим.

Скандальный купальник вполне вписывается в идеологию бренда, созданного в 2012 году в Лос-Анджелесе американкой Жасмин Лариан: создавать вещи, которые выглядят как произведения искусства, на которые всегда хочется взглянуть еще раз. Изначально марка выпускала только аксессуары — сумки, ремни и украшения, — но теперь продает и одежду и обувь. Впрочем, популярностью у it-girls инстаграма пользуются именно сумки.

Жасмин Лариан, основательница компании, — представительница калифорнийской золотой молодежи: ее отец стоял у истоков компании, выпускающей кукол «Братц» — довольно чудовищных, но почему-то любимых маленькими девочками. Мать Лариан — тоже дизайнер, так что девушку можно уже назвать представительницей профессиональной династии. Свой собственный бренд она запустила, едва окончив Институт моды и технологии в Нью-Йорки, постажировавшись у модельера Джейсона Ву и набив руку на изготовлении цветочных веночков для своих друзей. В 2018 году журнал Forbes назвал Жасмин Лариан в числе 30 самых влиятельных молодых людей в возрасте до 30 лет в категории «Искусство и стиль».

Слишком откровенное бикини далеко не впервые вызывает возмущение пользователей интернета — с самого начала своего изобретения этот фасон купального костюма раздражал общественность.

До того, как Мэрилин Монро и Бриджит Бардо постарались приучить общественность к тому, что раздельный купальник на женщине — это нормально, ретрограды пытались заставить дам прикрыться.

Например, в 1951 году после первого в истории конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в Лондоне, организаторы под давлением общественности отказались от выходов в бикини, поскольку это выглядело слишком вызывающе.

А причина, по которой женские купальники в начале 40-х начали разделяться на две части, весьма прозаична: во время Второй мировой войны в США власти потребовали, чтобы производители одежды использовали как можно меньше ткани. Раздельный купальник родился из экономии, а название свое получил после того, как в 1947 году французский модельер Луи Реар представил на суд публики купальник из двух частей. По меркам того времени он был таким крошечным, что получил название «Атолл Бикини» в честь острова, где за год до этого США впервые провели ядерные испытания.