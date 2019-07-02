Шприцы по всей ванной: загадочная смерть шейха в Лондоне

В Великобритании в возрасте 39 лет скончался шейх Халид бин Султан аль-Касими — модный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджи в ОАЭ — Султана III бин Мухаммада аль-Касими. Основатель модного бренда Qasimi, запущенного в 2008 году, Халид бин Султан аль-Касими умер при неизвестных обстоятельствах — его нашли мертвым на полу ванной в своем доме в Ист-Гринстеде, вокруг валялись шприцы, а вокруг его руки был обвит галстук, сообщает британский таблоид The Sun.

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О смерти сына шейх Султан сообщил в своем инстаграме. «Шейх Халид бин Султан аль-Касими в руках Господа», — написал он в социальной сети.

Халид бин Султан аль-Касими жил в Великобритании с девяти лет: он учился в школе Тонбридж в графстве Кент, а после поступил в Университетский колледж в Лондоне, где изучал французскую и испанскую культуру и получил степень архитектора. Позже он применил знания, полученные в Великобритании, в ОАЭ — Халид бин Султан аль-Касими возглавил Совет городского планирования Шарджи, а кроме того, занимался организацией Архитектурной триеналле Шарджи, в рамках которой в эмирате проходят выставки и различные мероприятия, связанные с архитектурой и изобразительным искусством.

Халид аль-Касими обучался также в престижном колледже Святого Мартина, который окончили многие известные модельеры Великобритании, в частности, Стелла Маккартни и покойный Александр Маккуин. Свой модный бренд Халид бин Султан аль-Касими основал в 2008 году. Он прочно занял свое место в британской моде благодаря участию в Неделях моды в Лондоне и Париже.

В своих коллекциях он подчеркивал свое ближневосточное происхождения, используя в нарядах элементы традиционного арабского костюма: благодаря аль-Касими на подиумы выходили модели в джеллабах и кафтанах.

аль-Касими говорил, что модели должны выходить на подиум, как воины из подземной часовни. Наряды Qasimi представлены в бутиках Лондона и Парижа, их ценят многие знаменитости — в частности, Леди Гага, Флоренс Уэлш и Шерил Коул выходили в платьях аль-Касими.

Сейчас в эмирате объявлен трехдневный траур — флаги спущены наполовину. Шейх Мохаммед бин Рашид, вице-президент и правитель Дубая, во вторник, 2 июля, обратился со словами поддержки к Султану III бин Мухаммаду аль-Касими.

«Выражаю свои искренние соболезнования своему брату шейху Султану III бин Мухаммаду аль-Касими в связи со смертью его сына шейха Халида бин Султана, — написал он у себя в твиттере. — Я также выражаю свои искренние соболезнования сыновьям и дочерям Шарджи и ОАЭ. Я прошу Господа дать моему брату шейху Султану терпение в это трудное время. Мы видели вашу любовь и сострадание ко всем жителям страны, мы чувствовали, как велико ваше сердце. Я молюсь Господу, чтобы он придал вам сил в этот тяжелый момент».

Шейх Мохаммед бин-Сайед, крон-принц Абу-Даби и главнокомандующий вооруженными силами ОАЭ, тоже обратился с соболезнованиями к семье Халида аль-Касима. «Мы получили новости о смерти вашего сына, шейха Халида бин Султана аль-Касими, да хранит Господь его душу, с большой грустью и печалью, — написал он в твиттере. — Мы выражаем нашему дорогому брату шейху Султану бин Мухаммаду аль-Касими и семье аль-Касими свои искренние соболезнования».

Со своим глубочайшим сожалением в связи со смертью Халида аль-Касими выступил и посол Великобритании в Объединенных Арабских Эмиратах Патрик Муди. Другие пользователи твиттера сейчас выкладывают в соцсеть фотографии шейха Халида, в том числе и архивные.

Коллеги шейха Халида тоже глубоко переживают его кончину. «Всегда будет моим ангелом», — написал в своем инстаграме фотограф Мариано Виванко.

Отец Халида аль-Касими Султан III бин Мухаммаду аль-Касими уже потерял старшего сына в 1999 году — он умер он передозировки героина в возрасте 24 лет.