Позор отца: Иванку Трамп сделали посмешищем на G20

Французское правительство оказалось виновато в том, что дочь президента Иванку Трамп высмеивают всем интернетом после ее участия в саммите G20 в Осаке. Дело в том, что именно оно опубликовало видео, позже ставшее вирусным — на нем Иванка Трамп неловко вмешивается в разговор премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, главы МВФ Кристин Лагард и президента Франции Эммануэля Макрона.

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).

The video is released by French Presidential palace. pic.twitter.com/TJ0LULCzyQ — Parham Ghobadi (@ParhamGhobadi) 29 июня 2019 г.

О чем именно говорят мировые лидеры, точно сказать нельзя. Однако можно расслышать, как в какой-то момент Тереза Мэй произносит: «Когда вы добавляете к этому экономический аспект, многие из тех, кто раньше не слушал, начинают прислушиваться». «И то же самое с вопросом защиты этого, говоря об области деятельности, в которой как бы доминируют мужчины», — встревает Иванка Трамп с улыбкой.

Реклама

В ответ на это высказывание Кристин Лагард, которая кивала головой, пока говорила Тереза Мэй, недоуменно оборачивается и поджимает губы — очевидно, что она не понимает, что имеет в виду дочь президента США.

Видеоролик породил множество мемов, высмеивающих неловкую попытку Иванки Трамп приобщиться к беседе мировых лидеров. По призыву журналиста Эрика Райана, запустившего хэштег #unwantedivanka, пользователи интернета представили, как выглядела бы Иванка Трамп на фоне исторических личностей или важных событий мировой истории.

Подписание Декларации Независимости США, высадка американцев на Луне, капитуляция Японии, Ялтинская конференция, — вот лишь несколько моментов, к которым оказалась причастна Иванка, благодаря остроумию пользователей твиттера. Кроме того, она «побывала» в Овальном кабинете в момент, когда президенту США докладывают о гибели Осамы бин Ладена, на свадьбе принцессы Дианы, «полежала» в постели вместе с Джоном Ленноном и Йоко Оно, «выступила» на митинге с Мартином Лютером Кингом и сделала еще много интересных вещей.

Правительство Франции отрицает свою вину в том, что спровоцировало волну критики в адрес Иванки — в свое оправдание ему пришлось выпустить официальное заявление. В нем подчеркивается, что публикация подобных записей с полей саммита — рядовая практика.

Беседа, которая вызвала смех пользователей, «имела место в лаунже лидеров прямо перед сессией, посвященной гендерному равенству, ключевым спикером которой была Иванка, так что это было не больше, чем момент обмена репликами, как и у 100 других лидеров», — говорится в заявлении французского правительства. На Елисейских полях отметили, что ролик был опубликован, когда в Америке поднялась волна критики в адрес Иванки Трамп — в США сомневаются в том, что она имеет право участвовать в дипломатических мероприятиях. Однако французское правительство настаивает, что не собиралось подливать масла в огонь.

Огонь, между тем, уже разгорелся: в США действительно осуждают попытки Иванки вмешиваться в дипломатические процессы.

С резким заявлением по этому поводу выступила, в частности, член Конгресса Александрия Окасио-Кортес. «Это может кого-то шокировать, но быть чьей-то дочерью не значит обладать профессиональной квалификацией».

Ha, the reaction expressions of the world leaders in this incredibly embarrassing photo pic.twitter.com/dbtOqSNn3n — Jeff Yang (@originalspin) 30 июня 2019 г.

Беседа с Терезой Мэй и Кристин Лагард оказалась не единственным неловким моментом, на который обратили внимание интернет-пользователи, усомнившиеся вместе с Александрией Окасио-Кортес в дипломатической подготовке Иванки. Журналист Джефф Янг опубликовал в своем твиттере фотографию со встречи, посвященной женскому равноправию, на которой Иванка Трамп сидит в одном ряду со своим отцом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ в окружении других мировых лидеров. При этом выражения лиц политиков выражали крайнюю степень недоумения.

Подписчики журналиста разделили чувства политиков.

«Представьте, если бы это была Малия Обама. Представьте, как бы это взбесило тех, кто сейчас это защищает», — написала одна из пользовательниц соцсети. «Я запуталась. Это был праздник «Приведи ребенка на работу»?», — написала другая подписчица.

Уже по окончании саммита в Осаке Иванка Трамп вновь удивила публику, когда вместе со своим отцом отправилась встречаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном — компанию ей составил и ее муж Джаред Кушнер. Публика была потрясена, когда вслед за президентом США его дочь и зять вошли в демилитаризованную зону. Сразу после этого журналистов остановили — и они не смогли увидеть, общаются ли дочь Трампа и ее муж с Ким Чен Ыном. Позже Белый дом уверил прессу, что хотя Иванка Трамп и Джаред Кушнер увиделись с северокорейским лидером, во встрече за закрытыми дверями они участия не принимали.