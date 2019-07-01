Самая читающая нация? Россияне выбирают сериалы

Россиян поймали на излишней любви к просмотру фильмов и сериалов: опрос «Левада-центра» показал, что большинство жителей нашей страны предпочитают проводить свободное время у экранов телевизоров или компьютеров.

Реклама

Социологов интересовало, какие виды досуга выбирают наши соотечественники. По данным исследования, 79% участников опроса, который проводился с 24 по 29 мая в 50 регионах России, хотя бы раз в неделю смотрят фильмы или сериалы. На втором месте по популярности у россиян – встречи с друзьями: 66% опрошенных видятся с ними не реже раза в неделю. Причем на улице, поскольку отдельное — третье — место в списке развлечений заняли походы в гости или прием гостей (42% и 43% соответственно).

Отношение россиян к чтению художественной литературы в «Левада-центре» оценили как прохладное: оказалось, что лишь 27% жителей нашей страны читают несколько раз в год, а 28% — вообще не открывают книги.

А реже всего россияне ходят на спектакли, выставки и на концерты классической музыки: 55% опрошенных никогда не были в театре, музее или консерватории, а большинство из тех, кто туда ходит, бывает там лишь несколько раз в год.

Зато четверть россиян каждый месяц ходит в кино, чтобы смотреть фильмы на большом экране: при этом отмечается, что доля таких киноманов растет – если в 1994 году в кинотеатры один-два раза в месяц ходили 8% опрошенных, то в 2019-м — уже 20%.

С чтением все выходит совсем наоборот. С 1994 года доля россиян, которые ежедневно читают художественную литературу, снизилась в два раза. 25 лет назад каждый день открывали книгу 23% россиян, а теперь – 14%.

Участие в опросе приняли как горожане, так и жители сельской местности — в общей сложности их было 1616 человек. Опрос проводился в 137 населенных пунктах, а возраст опрошенных — от 18 лет.

Данные исследования дали повод некоторым СМИ говорить о том, что называть россиян самой читающей нацией было преувеличением, раз уже они никогда не читали книг. Однако глава «Левада-центра» счел нужным разъяснить результаты опроса. «Конкретно в данном опросе — имеется в виду, конечно, что сейчас не читают. В каком-то таком ближайшем времени, ... в последнее время, в последние годы», — уточнил директор «Левада-центра» Лев Гудков в беседе с РИА «Новости».

Говорить о том, что россияне полюбили телевизор внезапно, конечно, нельзя – и раньше жители нашей страны называли его своим главным развлечением.

В 2013 году ФОМ опубликовал исследование, согласно которому большая часть опрошенных проводит время за просмотром сериалов и телепередач. Тогда социологи поинтересовались у опрошенных, прежде всего, бывает ли у них свободное время – утвердительно на этот вопрос ответили 83%. 18% из них, как выяснилось, на досуге смотрят телевизор, 14% — общаются с друзьями, а читают — 11%.

В списке любимых развлечений россиян также значились прогулки на природе (8%), спорт (6%), рукоделие (6%), садоводство (5%), походы в театр, кино и музеи (4%), рыбалка (3%). При этом 7% ответили просто — «Отдыхаю, ничего не делаю».

В 2018 году «Левада-центр» интересовался любимыми занятиями россиян и выяснил, что в их числе они называют работу. Точнее, тем результатам, которые она приносит в денежном выражении. Это касается, скорее, взрослых: времени, проведенному с детьми, или «хорошим деньгам» радовались по 35% опрошенных в возрасте от 30 до 39 лет и от 40 до 49% лет. Молодежь же закономерно получает удовольствие от другого — это прослушивание музыки (39%), общение с любимым человеком (38%), путешествия (33%), секс (24%) и спорт (21%).

Люди старше 50 лет любят, как показал опрос, смотреть телевизор, работать в саду или огороде, читать, гулять на свежем воздухе.

Отдельно социологи отметили, что 31% российских мужчин любит хорошо поесть, а 33% — посмотреть телевизор. Что же касается женщин, то им приносит радость приготовление еды (33%) и общение с детьми (31%).