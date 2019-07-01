Верните деньги! Британия возмущена решением Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл вызвали возмущение жителей Великобритании: они узнали, что не смогут посмотреть крещение первенца герцогов Сассекских. Как сообщил таблоид The Sun, Гарри и Меган приняли решение провести 6 июля частный обряд: Арчи Харрисон уже в эти выходные будет крещен в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке вдали от публики — фотографии с крещения все-таки будут представлены публике, но позже, на официальной странице пары в инстаграме и в других соцсетях.

Несмотря на то, что средства, которыми распоряжаются герцоги Сассекские, поступают от налогоплательщиков, пара не хочет, чтобы на мероприятие мог прийти любой желающий, и даже не собирается приглашать репортеров.

Источники, близкие к королевской паре, утверждают, что для представителей СМИ в этот день вход тоже будет закрыт.

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Как сообщает Daily Mail, на церемонии будет присутствовать только 25 человек, включая крестных родителей Гарри. По словам инсайдеров, герцоги Сассекские также пригласили на церемонию Элтона Джона. Кроме того, на крещение должны приехать близкие подруги Меган — теннисистка Серена Уильямс, канадский стилист Джессика Малруни, американский дизайнер Миша Нону и школьные друзья Гарри — бизнесмен Александр Гилкс и актер Джейк Уоррен.

К сожалению, один очень важный человек не сможет присутствовать на церемонии, и это сама королева. Ввиду некоторых обстоятельств, Елизавета II вынуждена пропустить крещение своего правнука, однако это уже не первый такой случай. Королева застала обряды принца Джорджа и принцессы Шарлотты, но когда в прошлом году крестили принца Луи, приехать не смогла.

Тот факт, что герцоги Сассекские не допустят на обряд всех желающих, привел британцев в ярость. Королевский биограф Пенни Джунор уже раскритиковала решение пары провести частную церемонию, назвав его «ошибкой»: после того, как на минувшей неделе жители страны узнали, во сколько обошелся оплаченный ими ремонт коттеджа Фрогмор, она сочла их стремление к сохранению приватности неуместным.

«Они не могут встать на оба пути. Либо они полностью приватны, платят сами за свой дом и исчезают из поля зрения общественности, либо публично играют в игру так, как следует, — сказала Джунор The Times. — Люди заинтересованы в том, чтобы увидеть Арчи и его крестных родителей на церемонии».

Известный британский телеведущий Пирс Морган соглашается с Пенни Джунор, считая, что «это крещение должно быть публичным, или же граждане должны получить свои 2,4 млн фунтов стерлингов обратно».

Британцы, не успев оправиться от новости о стоимости ремонта во Фрогморе, с новой силой выражают свое негодование в соцсетях.

«Неправильный ход. Если Сассексы хотят хранить «приватность» Арчи, им следовало бы заплатить за свой дом и вообще исчезнуть из общественной жизни», — написала Андреа Лиу в твиттере.

«Все это «мы хотим уединения, но счастливы, что наши налогоплательщики финансируют», взрывает мою голову!» — пишет аккаунт о королевской семье @things_royal.

Общественность возмущена, что герцоги намерены вести приватную жизнь за их счет. В четверг в эфире передачи BBC's Question Time британец, представившийся Стивеном из Восточного Йоркшира, заявил:«Я — роялист, я не республиканец, но я думаю, что королевская семья сделала выстрел себе в ногу», говоря о моменте, когда общественность узнала о масштабах трат королевской семьи.

Помимо прочего, проведение частной церемонии крещения является нарушением королевской традиции. Принц Уильям и Кейт Миддлтон приглашали СМИ на крещения всех своих троих своих детей.

Расточительность герцогов Сассекских смущает и членов Консервативной партии Великобритании. Ее сторонники пришли потребовали провести расследование «вопиющего злоупотребления средствами государства», узнав о том, что на королевские мероприятия за 2018 год было потрачено почти $105 млн из госбюджета. Один из членов партии Грэхем Смит подчеркнул: «Увеличение (финансирования Виндзоров — «Газета.Ru») возмутительно во время распространенности бюджетных сокращений». Он добавил, что если «даже одна школа или больница сталкивается с сокращением бюджета, мы не можем оправдать расход одного пенни на королевскую семью».

«Несмотря на то, что социальные службы оказались под сильным финансовым давлением, мы выкидываем £2,4 млн ($3,06 млн) на новый дом для Гарри», — заключил Смит.