Унижение и растерянность: кто оконфузился в Осаке

Саммит «большой двадцатки» в Осаке подошел к концу — и остается только анализировать его итоги. И это не только достигнутые договоренности и сделанные обещания: во время встреч мировые лидеры не раз попадали в неловкие ситуации и привлекали внимание прессы необычным поведением.

Реклама

Эксцентричности можно было ждать, прежде всего, от самого экстравагантного мирового лидера — президента США Дональда Трампа, который остается самим собой и во время общения с британской королевой, и с российским президентом. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа началась с шутки американского лидера, которую стремительно растиражировали мировые СМИ. Прежде чем удалиться для беседы тет-а-тет Трамп во всеуслышание попросил Путина не вмешиваться в американские выборы. Журналисты также заметили, как президент США погладил Путина по спине – так же, как в начале июня он поступил с королевой Великобритании Елизаветой II, нарушив тем самым королевский протокол.

Потрогал во время саммита Дональд Трамп и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. Видео, подтверждающее это, было опубликовано на портале «Хабр-Аль-Аджиль».

На кадрах видно, как, идя в своему месту, Трамп трогает саудовского принца за плечо и, не останавливаясь, идет дальше, пока тот в недоумении оглядывается, не понимая, кто же проявил в отношении него подобную фамильярность. Тогда принц посмотрел в сторону Трампа, который утвердительно ему кивнул.

Однако самый яркий конфуз — если это вообще можно назвать всего лишь конфузом — произошел с президентом Бразилии Жаиром Болсонару еще по дороге на саммит, когда в четверг, 27 июня, разразился громкий скандал, связанный с наркотиками. У сержанта ВВС Бразилии, находившегося на борту запасного самолета, который сопровождал Болсонару в Японию, в аэропорту испанской Севильи обнаружили 39 кг кокаина. Лайнер, на котором летел сам Болсонару, делал остановку в Лиссабоне.

Президент Бразилии заявил, что не имеет отношения к инциденту. «Я потребовал немедленного и сурового наказания для лица, ответственного за наркотическое вещество, обнаруженное в военном самолете», — написал Болсонару в твиттере. Он добавил, что дал указание бразильскому министерству обороны сотрудничать с испанскими властями.

Несмотря на то, что бразильского президента никто не заподозрил в контрабанде наркотиков, настроение его очевидно было испорчено. Это было заметно даже по групповой фотографии, на которой были запечатлены мировые лидеры, принимавшие участие в саммите, и их супруги: благодаря этому снимку Жаир Болсонару навсегда останется в истории самым помятым участником G20 – костюм ему выгладить или отпарить никто не удосужился.

Растерянность бразильского президента привела к еще одной конфузной ситуации, в которой оказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В твиттер попало видео, на котором видно, как Трюдо, сидящий между Болсонару и председателем КНР Си Цзиньпином, протягивает бразильскому президенту руку для рукопожатия, однако тот в последний момент отворачивается, чтобы поприветствовать соседа с другой стороны. На лице Трюдо отразилось недоумение, и его можно понять.

В очевидной растерянности находилась и еще одна участница саммита — канцлер Германии Ангела Меркель, состояние здоровья которой все больше вызывает озабоченность у публики.

Дважды до саммита ее публично пробивала необъяснимая дрожь — во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и при беседе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, — а в Осаке она продемонстрировала очевидную рассеянность на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

После того, как в сеть попало видео со встречи Путина и Меркель, многие СМИ написали, что канцлер Германии «потерялась во времени и пространстве». На кадрах видно, что Ангела Меркель, обменявшись парой фраз с Владимиром Путиным перед встречей, теряется, сверят время по часам российского лидера, а потом не понимает, куда ей идти.