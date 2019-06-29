Россия не у дел: названа самая сексуальная нация в мире

Портал Big Seven Travel, который занимается сбором аналитических данных для туристов во всем мире, объявил результаты голосования на звание самой сексуальной национальности. Организаторы «состязания» рассказали, что они провели опрос среди пользователей сайта, чье количество составляет примерно 1,5 млн человек. Параметры сексуальности у голосующих не уточняли — каждый ответил, исходя из собственных предпочтений.

Реклама

После подсчета голосов руководство сервиса выяснило, что наибольшей сексапильностью обладают граждане Украины. На портале, где опубликован итоговый список топ-50 (от меньшего к большему) наций, подчеркивается, что в расчет, скорее всего, брали только внешние данные представителей различных стран, и призвали тех, кто не занял лидирующие позиции, не расстраиваться. Каждая из указанных в рейтинге стран сопровождалась фотографией местной знаменитости и, соответственно, эталона красоты. Интересно, что Украину в этом случае «представляла» голливудская актриса Мила Кунис — 35-летняя звезда «Черного лебедя» действительно до семи лет жила в Череповцах. В кратком описании страны-победительницы говорилось о том, что украинцы с легкостью вышли вперед, и удивляться этому не стоит из-за засилья топ-моделей украинского происхождения на мировых подиумах.

Несмотря на лестное звание, неизвестно как на подобную объективизацию отреагируют украинки — в середине июня они уже ответили президенту страны Владимиру Зеленскому на заявление о том, что женщины на Украине представляют собой национальный бренд.

Во время визита во Францию политический лидер посетил кампус для молодых стартаперов и в ходе своей речи перечислил достоинства страны для путешественников. «Туристы всегда говорили, что на Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть и остается нашим брендом», — сравнил девушек с драниками президент.

В ответ на недальновидное в 2019 году замечание Зеленского украинские женщины создали в социальных сетях акцию #Ятобінебренд («Я тебе не бренд»). К флешмобу присоединились и мужчины, подчеркнувшие, что их соотечественницы не должны восприниматься как товар или сувенир. Впоследствии Владимира Зеленского пыталась оправдать его гендерный советник Марина Бардина, которая сказала, что он хотел рассказать о сексизме иностранцев по отношению к украинкам, а не о собственном к ним отношении.

Второе место пользователи сервиса отдали Дании — в качестве иллюстрации сексуальности народа была представлена актриса Бриджит (или Бригитта) Нильсен, поразившая журналистов и поклонников кино своим высоким ростом в 185 см и запоминающейся внешностью. Также сервис вспомнил еще одного знаменитого своим талантом и красотой датчанина Вигго Мортенсена, больше известного как Арагорн, сын Араторна, из легендарной экранизации книги «Властелин колец».

Россия тоже вошла в список, но русские, по мнению пользователей Big Seven Travel, не заслужили места рядом с территориальными соседями и заняли 33-е место. Составители недоумевают: все же Россию в подобных конкурсах всегда спасали национальные супермодели вроде Натальи Водяновой и Ирины Шейк. Сервис выразил мнение, что внешность здесь ни при чем, а большое влияние оказала политическая ситуация и обостренные отношения Российской Федерации с Западом.

В середине мая сайт знакомств Beautiful People назвал страны с самыми некрасивыми жителями и, если в случае с измерением сексуальности четкого критерия не существовало, то непривлекательность измерялась показателями веса, размером носа, количеством волос и качеством зубов. Портал, созданный специально для того, чтобы на нем знакомились только красивые люди, регистрировал новых пользователей после 48 часов голосования представителей противоположного пола. Довольно жесткая система отбора показала, что на сайте затруднительно встретить британцев, индийцев, россиян и филиппинцев.