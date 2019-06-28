Выпускной бал под музыку Юнкера: как уходят мировые лидеры

Каждый саммит «большой двадцатки» — это своего рода встреча однокашников: у каждого за годы работы на лидерском посту накопился какой-то багаж, кто-то успел за последнее время поссориться, кто-то — напротив, крепко подружиться и регулярно обмениваться подарками. А самый главный выскочка уже начал всех раздражать, но перечить ему способны самые сильные и независимые члены коллектива, которым не нравится, что им указывают, что делать и как себя вести.

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В этом смысле саммит G20, который проходит сейчас в Осаке, особенно напоминает встречу выпускников. Однако для некоторых форум стал чем-то вроде школьного последнего звонка: кто-то уже совершенно точно больше не приедет на саммит в будущем году, а у кого-то шансы еще есть.

В последний раз участвует в переговорах в рамках G20 премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Уже с 7 июня она ушла с поста главы Консервативной партии Великобритании, и остается премьер-министром до тех пор, пока тори не выберут своего нового лидера. Кто это будет — пока неизвестно: рейтинг Бориса Джонсона, которого считали самым вероятным кандидатом на этот пост, упал из-за его скандала с возлюбленной, произошедшего на прошлой неделе.

В последний раз Тереза Мэй жмет руку президенту России Владимиру Путину, встречается на полях саммита с главой КНР Си Цзиньпином и президентом Индии Нарендрой Моди, с которыми общалась еще в далеком 2016-м.

И видно, что настроение уже не то, а о том, как испортились за прошедшие годы отношения России и Великобритании можно судить даже по эволюции выражения лица Терезы Мэй: в 2016 году радостном, в 2019-м – весьма унылом.

Тереза Мэй — не единственный лидер, с которым главам стран-членов «большой двадцатки» придется попрощаться. В октябре 2019 года федеральные выборы пройдут в Канаде, и по их итогам Джастин Трюдо может покинуть пост премьер-министра, если возглавляемая им Либеральная партия не получит парламентское большинство. Конкуренцию Трюдо составляют Эндрю Шир, глава Консервативной партии и Джагмит Сингх, лидер Новой демократической партии, которые тоже стремятся одержать победу.

Октябрь 2019-го может оказаться временем перемен и в Аргентине: Маурицио Макри, действующий президент страны, планирует баллотироваться и на второй срок — он победил на выборах в 2015-м. Однако пока что его шансы на победу невысоки — страна находится в глубоком экономическом кризисе: при инфляции, достигшей 54,7% за 12 месяцев, состояние экономики в стране сейчас остроумно называют «Макризисом».

Среди уходящих лидеров оказались и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер c председателем Европейского совета Дональдом Туском, которые освободят кресла, соответственно, в октябре и ноябре 2019 года.

Дональд Туск встречается с лидерами крупнейших экономик мира на саммитах «большой двадцатки» с 2015 года – тогда в ноябре он прилетел в турецкую Анталью, чтобы на правах главы Европейского совета, а не премьер-министра страны, которую на G20 не зовут, общаться с коллегами.

Неизвестно, будут ли скучать на встречах глав государств, составляющих «большую двадцатку», по Дональду Туску, но, скорее всего, Жана-Клода Юнкера им будет не хватать — вспоминать о главе Еврокомиссии, занимавшем свой пост с ноября 2014-го, будут все.

За последние пять лет люксембургский политик не однажды фраппировал публику и провоцировал слухи о том, что он является на встречи глав государств в приподнятом состоянии из-за алкогольного опьянения. Юнкер так часто похлопывал политиков по спинам, целовал в макушку и чмокал в щечку, что завоевал славу самого развязного и непосредственного политика в мире.

Вот и на этом саммите 64-летний Жан-Клод Юнкер снова отличился — однако не развязностью. Уходящий глава Еврокомиссии сыграл своим «однокашникам» на рояле. Мелодию, которую наигрывал Юнкер, попавший в этот момент на видео, его пресс-секретарь шутливо назвал одой многостороннему подходу в международных отношениях. Европейский политик явно находится в лирическом настроении — и неудивительно, ведь это его последний саммит G20.