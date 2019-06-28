Скучно, девушки! Как одеваются ради G20

На саммитах G20 всегда сложно выискивать удачные модные решения среди нарядов, выбранных мировыми лидерами — в политических кругах для мужчины единственным приемлемым вариантом считается деловой костюм, и исключение составляет разве что традиционное облачение, как у крон-принца Саудовской Аравии Мохаммеда Бен Салмана.

Реклама

Из общей массы темно-синих костюмов и черных костюмов можно выделиться только с помощью галстука (хотя все цвета стандартны) или носков, но Джастин Трюдо, единственный мировой лидер, который был замечен в пристрастии к разноцветному белью, отказался от этой привычки, по крайней мере, в Осаке. Впрочем, привлечь к себе внимание удалось президенту Бразилии Жаиру Болсонару, хотя, наверное, он предпочел бы этого не делать: на фоне выглаженных коллег он выглядел крайне помятым, причем в прямом смысле — его костюм шел вмятинами и складками, которые невозможно одобрить.

Женщины, управляющие государствами, могут себе позволить чуть больше свободы выбора цветов и фасонов деловых пиджаков.

Канцлер Германии Ангела Меркель выбрала для первого дня саммит свой самый вызывающий жакет небесно-голубого цвета. Легкомысленные цвета она выбирает все чаще и чаще: если раньше Меркель предпочитала бесформенные серые и бежевые костюмы, то теперь они обрели новые оттенки.

На групповых фотографиях выделялась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая выбрала алый юбочный костюм с жакетом с ассиметричным лацканом. Образ завершили массивные цепочки, из которых у британского премьера состояло колье и браслет. Жаль, что миновали те дни, когда госпожа Мэй шокировала Великобританию и весь остальной мир своим гардеробом и знаменитыми леопардовыми лодочками Miu Miu, а не терпящими неудачу попытками утвердить план по выходу из ЕС.

Куда больше простора для самовыражения традиционно есть у первых леди, однако пользуются им не все, предпочитая лишний раз не становиться героинями новостных заголовков. Все таки без Меланьи Трамп G20 — совсем не тот.

Удобнее всего было сравнивать внешний вид жен и одного мужа — не будем забывать про оказавшегося в изоляции супруга Терезы Мэй — лидеров государств на совместной фотографии, пока их супруги фотографировались в зале заседаний. На общем фоне выделились первые леди Франции и Аргентины — Бриджит Макрон смотрелась как всегда безукоризненно в своем излюбленном «дипломатическом» голубом цвете.

Платье Бриджит Макрон — до колена прямого кроя с рукавом три четверти — казалось слишком плотным для летней Японии с температурой, достигающей отметки +30 градусов, однако по первой леи Франции никогда не скажешь, что ей некомфортно. А накануне, в день приезда в Осаку, она появилась перед встречавшими ее мейко (ученицами гейш) в светлом брючном костюме в полоску и туфлях своего фаворита Louis Vuitton.

Предпринимательница и супруга президента Аргентины Джулиана Авада всегда выделяется на официальных фотографиях — и неудивительно, потому что ее сложно назвать непривлекательной женщиной. Ее личный стиль также заслуживает отдельного внимания. Для фотосессии с другими спутницами лидеров «большой двадцатки» Авада позировала в летящем горчичном платье с синими цветочными узорами длиной до щиколотки и разрезом до бедра.

Судя по снимкам, обладательницей самого неудачного наряда для жаркой погоды стала жена Скотта Моррисона, премьер-министра Австралии. Дженни Моррисон выбрала светло-голубое платье со свободной юбкой, но безразмерные длинные рукава и неуклюжий пояс, создавший бесчисленное количество складок, его испортили.

Если бы нужно было выбрать самый комфортный образ для запланированных для дам — и одного джентельмена — мероприятий (посещения храма и кормления рыб), мы бы отдали свой голос первой леди Сингапура Хо Чин.

Нежно-розовая рубашка с незамысловатым принтом и розовые брюки явно не сковывают движения и не подведут в ветреную погоду. Меланья Трамп, чье отсутствие на саммите активно обсуждают в мировых СМИ, наверняка бы присоединилась к тройке самых молодых «жен» — первых леди Канады, Аргентины и Испании. Последняя, Мария Бегония Гомес Фернандес, вовсе решила отказаться от рукавов и выбрала молочное миди-платье с воротником «Питер Пэн».

Судя по фотографиям с кормления рыб, которым, как и всеми остальными развлечениями для первых леди, руководила мероприятием супруга Синдзо Абэ Аки — и для мужа Терезы Мэй Филиппа нашлись собеседники. Он кормил рыб рядом с Бриджит Макрон и обменивался парой фраз со всеми женщинами, которые могли говорить на английском.