«Смешные люди»: как встретили гейши участников саммита

По пути на саммит «Большой двадцатки» 27 июня задержали бразильского сержанта ВВС, который сопровождал президента Бразилии Жаира Болсонару на встречу с главами государств. Во время проверки багажа 38-летнего военного в аэропорту Севильи, где самолет делегации сделал промежуточную остановку, испанские пограничники обнаружили 39 кг кокаина.

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Сам президент в это время летел в другом самолете, который остановился на дозаправку в столице Португалии. Согласно официальному заявлению министерства обороны, задержанный с запрещенным грузом должен был прибыть за несколько часов до прилета Жаира Болсонару, чтобы пересесть в президентский самолет и сопровождать бразильского лидера в Японию.

Эта весьма спорная ситуация породила множество шуток в сети: пользователи волнуются, что участники саммита не смогут расслабиться. Но, конечно же, Япония приготовила представителям стран «Большой двадцатки» развлечения, не подразумевающие нарушение закона.

Специально к саммиту известная группа из Осаки Obachaaan выпустила музыкальный видеоролик. Участницы группы, средний возраст которых составляет 66 лет, в клипе исполняют рэп на английском языке в качестве приветствия участникам мероприятия.

Видео «Oba Funk Osaka» загружено на YouTube и доступно к просмотру каждому. В клипе женщины танцуют и поют на улицах города, объясняя, что местные жители — «самые смешные люди в мире». Примечательно, что японское слово «обачан» обозначает пожилую женщину, а «осака» переводится как «громкий, разговорчивый, дружелюбный». В видеоролике исполнительницы как раз соответствуют этим эпитетам: они веселятся, поют и предлагают всем конфеты, которые носят с собой.

Группа существует уже восемь лет — в нее входят семь постоянных членов. «До этого момента мы двигались так, будто проходили реабилитацию. Но сейчас мы сделали это», — говорит об успехе ролика 71-летняя Эйко Фунай. Она вместе с другими участницами группы снялась для клипа в костюме с тигриными и леопардовыми принтами, какие в Осаке предпочитают носить женщины определенного возраста.

«Мы надеемся, что люди во всем мире получат заряд энергии после просмотра видео», — добавила Фунай, говоря о клипе. Музыка в нем начинается со вступления в стиле Джеймса Брауна, а лирика включает в себя такие жизнерадостные призывы, как: «Давай поболтаем! Давай потанцуем! Как замечателен город Осака!»

Для жен мировых лидеров, прибывших на саммит, Аки, супруга японского премьер-министра Синдзо Абэ, организовала отдельную культурную программу. Первых леди собрали в город Киото, который находится неподалеку от Осаки. Древняя столица государства — Киото — славится своими старинными сооружениями, храмами, музеями и прочими достопримечательностями. Жен лидеров государств отвезли к храму Тофуку-дзи на рикшах, где устроили им приветственный ланч. Первых леди угостили разноцветными карпами, считающимися одним из символов страны. Полноценный обед с чайной церемонией прошел в зале при храме и завершился совместным фотографированием.

Журналистов в Осаке встретили с еще большим размахом. Представителей СМИ поприветствовал робот в виде Леонардо да Винчи. По сообщениям производителей, андроид да Винчи умеет наводить порядок, развешивать и складывать одежду, мыть посуду и даже может накормить домашнее животное.

Перечень этих функций легко пополнить, поскольку робот способен к обучению. Завести у себя домашнего робота довольно просто: его не обязательно приобретать, а аренда стоит не очень дорого — около $250 в месяц.

Гостям также предложили угоститься национальным напитком — японской рисовой водкой сакэ — и посмотреть на разработки в области сбора и уничтожения космического мусора.

Однако повышенный интерес у журналистов вызвала чайная церемония с гейшами, за которой гости заворожено наблюдали. Японским организаторам саммита остается только пожелать не нарваться на недовольство феминисток из-за того, что они представляют живых женщин в качестве достопримечательностей страны наравне с сакэ и роботами. Подобный инцидент уже произошел недавно с президентом Украины Владимиром Зеленским, который назвал украинских девушек «туристическим брендом». Жительниц Украины очень возмутил тот факт, что президент споставил их в один ряд с национальными блюдами, после чего они запустили флешмоб #Ятобінебренд и потребовали от Зеленского извинений.