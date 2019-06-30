Не умеешь — не берись: в чем позорились звезды

Яра Шахиди

Актриса Яра Шахиди пришла на BET Awards в Лос-Анджелесе в блестящем мини-платье, задрапированным дополнительным отрезком ткани. Подобные модели пользовались популярностью еще во время проведения ежегодного бала института костюма MET, который прошел в первый понедельник мая.

Но в исполнении Шахиди и ее стилиста гламурный образ рискует стать мемом, высмеивающим чересчур заботливую мать, потому что других поводов надеть свитер поверх платья в Лос-Анджелесе 24 июня мы искренне не видим.

К тому же, напрашивается аналогия с конфузом, который произошел с экс-президентом Украины Петром Порошенко во время встречи с депутатом кнессета в Иерусалиме в январе 2019-го. Тогда политик позировал перед фотографом с пиджаком, по выражению остроумных комментаторов, «заправленным в труселя».

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Исключительно из любви к своим глазам не стоит смотреть ниже, чтобы не впасть в ступор от черно-белых лодочек, сделанных «под зебру».

Looking at this red carpet at the #BETAwards pic and craving Cheetos so bad pic.twitter.com/j1MMFqr0Ya — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) 28 июня 2019 г.

Певица Сиара пришла на красную ковровую дорожку премии BET в платье оттенка, и отчасти даже формы, любимых детьми сырных чипсов из кукурузной муки и глутамата натрия.

Признаем, цвет красного апельсина смотрится на исполнительнице безукоризненно, но полный ансамбль имеет поистине разрушительное воздействие на тонкие души ценителей прекрасного из-за сомнительного материала.

Будто смятые «конусы» ткани на плечах, платье бандо с драпировкой на манер мятой после стирки хлопковой рубашки и непонятно откуда взявшийся «хвост» шлейфа: здесь явно пытались скопировать Тины Тернер в ее лучшие годы.

Эмили Ратаковски

Ems nobody cared if you weren't wearing clothes at all #FunFactFriday pic.twitter.com/WpOuBfHjhb — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) 28 июня 2019 г.

Обладательница пугающего количества подписчиков мужского пола в инстаграме на этой неделе появилась в Париже на мероприятии, которое устроил бренд средств для волос. Старый принцип «либо ноги, либо грудь» с самого начала карьеры Эмили не имел для нее никакого значения — вот в этот раз ее декольтированное мини украсила очередная «занавеска». Марке Jacquemus было совершенно незачем шить платье — достаточно длинный и широкий шарф произвел бы точно такой же эффект.

Несмотря на все попытки Ратаковски выглядеть чуть более интересно, чем классическая манекенщица на красной дорожке, все ее платья просто становятся рекламой очень удачного набора генов.

Впрочем, модели, которая не затерялась среди тысяч «звезд инстаграма» только из-за того, что она вовремя снялась в клипе Робина Тика на песню «Blurred Lines», необходимо открывать части тела, сделавшие ее известной. С ростом 170 см в классическом модельном бизнесе делать нечего — остается избегать длинных платьев.

Does anybody else feel like Olivia has been cosplaying Blake Lively lately? pic.twitter.com/fUZDarnyUD — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) 28 июня 2019 г.

Актриса и предприниматель Оливия Манн приехала в Build Studio в Нью-Йорке в модифицированном для лета деловом костюме. Но перегруженная деталями укороченная конструкция из жакета и шорт в сочетаниями с кожаными мюлями смотрелась так, будто Манн либо приобрела ансамбль на пару размеров меньше (см. натянутую застежку на уровне пупка), либо неудачно постирала наряд перед выходом.

Куски ткани на шортах, закрепленные пуговицами, и несколько старомодные «крылья» жакета ненаучно делали силуэт Оливии более объемным, что при наличии небольшого живота, подчеркнутого пуговицами и застежками, кажется издевательством над внешним видом бизнесвумен.

Enough with the spider webs people it's just a movie pic.twitter.com/FhZ9tuD5dm — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) 28 июня 2019 г.

Канадская актриса прославилась исполнением роли Робин в комедийном сериале «Как я встретил вашу маму», и с тех пор остается в Голливуде в основном из-за съемок в фильмах компании Marvel. На этой неделе она вместе с мужем пришла на премьеру «Человека-паука: Вдали от дома» в довольно спорном платье. Вероятно актриса, сыгравшая в фильме, хотела намекнуть на паутину главного героя, но получилось, скажем так, неважно. Скорее всего, потому, что

белые кружева и крупные цветочные узоры из вышивки создают ассоциации с народными промыслами (плетением на коклюшках), а сделать его еще более нелепым могла бы разве что вереница белых помпонов размеров с крупную горошину.

Отсутствие логики дополнила короткая юбка, удлиненная сзади — фасон, который большинство мировых дизайнеров уже несколько лет оставляют на растерзание выпускницам.