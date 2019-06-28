Сафари с грудничком? Что задумали принц Гарри и Меган Маркл

Герцог и герцогиня Сассекские отправятся в официальный тур по Южной Африке уже этой осенью. По просьбе Британского Содружества и Министерства иностранных дел Великобритании Меган Маркл и принц Гарри посетят четыре африканских страны и впервые возьмут с собой в официальную поездку своего сына Арчи.

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Об этом стало известно из публикации в официальном инстаграме герцогов Сассекских. Меган и Гарри объявили, что с нетерпением ожидают интересных встреч в поездке. В качестве цели путешествия в тексте упоминается, что герцоги «продолжат повышать осведомленность о работе, которую местные коллективы проводят в масштабах Содружества и за его пределами». В заключение публикации также подтверждается новость о том, что Арчи будет путешествовать вместе с родителями: «Это будет их первый официальный тур всей семьей!».

Принц Гарри, вероятно, собирается самостоятельно посетить три страны. Герцог Сассекский проведет время в Малави и Анголе, а также совершит короткий рабочий визит в Ботсвану, который, согласно официальному объявлению, состоится «по пути в другие страны».

Точные даты тура пока не установлены, и полная информация о продолжительности поездки, встречах и каких-либо мероприятиях, в которых будут принимать участие Меган и Гарри, пока что не раскрывается.

Это будет третье по счету крупное официальное турне, в которое герцог и герцогиня Сассекские отправятся с момента своей свадьбы. Осенью 2018 года они посетили Австралию и Новую Зеландию, а в начале этого года они совершили поездку в Марокко.

В последний раз принц Гарри ездил в Африку по государственным делам в 2018 году, а летом 2017 года они вместе с Меган приняли участие в благотворительном проекте в Ботсване. Впрочем, герцоги Сассекские не один раз прилетали на континент просто отдохнуть.

Свое 36-летие Меган Маркл отпраздновала вместе с тогда еще будущим супругом на африканском сафари. Влюбленные прилетели в Ботсвану и устроили вечеринку по случаю дня рождения, на которую пригласили своих близких друзей, а после отправились исследовать африканские просторы. Меган и Гарри две недели наблюдали за редкими животными, отдыхали в дельте реки Окаванго, навещали местных жителей и несколько ночей провели в палатке под открытым небом.

Впервые Меган и Гарри прилетели в Африку всего через пару недель после знакомства. Принц взял девушку с собой в командировку, чтобы несколько дней отдохнуть в палатке под открытым небом Ботстваны. Вероятно, эта поездка помогла паре сблизиться и спустя несколько лет Гарри уже дарил Меган обручальное кольцо, главный камень в котором был привезен именно из Ботсваны, а не взят из коллекции драгоценных камней королевской семьи, как это принято у Виндзоров.

Предполагается, что грядущая поездка герцога и герцогини Сассекских будет подготовительным этапом в преддверии переезда семьи в одну из африканских стран на несколько месяцев. Как ранее сообщал таблоид The Daily Mail, бывший посол Великобритании в США сэр Дэвид Мэннинг и экс-секретарь королевы лорд Гейдт успели разработать планы длительной командировки Гарри и Меган Маркл в Африку. Ее официальными целями должны были стать популяризация имиджа британской королевской семьи на континенте и благотворительная деятельность.

В жизни принца Гарри Южная Африка всегда занимала особое место. Как заявляет сам принц, это единственный регион, где он может насладиться неприкосновенностью частной жизни.

Гарри впервые уехал в Ботсвану в 13 лет вместе с отцом и братом вскоре после смерти его матери, принцессы Дианы. Это помогло семье пережить трагедию, и теперь принц называет Африку своим вторым домом.

Позже, окончив Итонский колледж, Гарри провел несколько месяцев в Лесото, снимая документальный фильм о судьбе сирот в этой стране. В 2006 году он основал благотворительную организацию Sentebale, которая помогает детям из этого южноафриканского государства. Он также принимал участие в акции «500 слонов» в поддержку животных и является покровителем организации Rhino Conservation Botswana, которая занимается спасением вымирающих черных носорогов.

Сама Меган была связана с континентом благотворительной деятельностью еще до знакомства с принцем. В 2016 году она посетила Руанду в качестве посла организации HeForShe, занимающейся защитой прав женщин.