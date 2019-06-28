Одна дома: почему Меланью Трамп не взяли в Осаку

Первая леди США Меланья Трамп осталась одна: накануне, 27 июня, ее супруг Дональд Трамп прибыл в Японию на саммит «большой двадцатки», но жены рядом с ним не было. В японскую Осаку на встречу лидеров двадцати ведущих держав мира президент США супругу не взял: премьер-министр Канады Джастин Трюдо вышел из самолета с женой Софи Грегуар, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин — с женой Ким Джонсук, а Трамп спустился с трапа «борта номер один» в гордом одиночестве.

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Впрочем, один он в Осаке не остался: на саммит «большой двадцатки» прилетела также его дочь Иванка вместе с супругом, советником президента Джаредом Кушнером. На саммите Трампа сопровождает и бывшая пресс-секретарь его жены Стефани Гришем — два дня назад Меланья Трамп объявила, что она возглавит пресс-службу Белого дома, сменив на этом посту Сару Сандерс.

close Старшие советники Белого дома Джаред Кушнер и Иванка Трамп на полях саммита G20 в Осаке, 28 июня... Старшие советники Белого дома Джаред Кушнер и Иванка Трамп на полях саммита G20 в Осаке, 28 июня 2019 года Kevin Lamarque/Reuters

«Я рада объявить, что Стефани Гришем будет следующим пресс-секретарем и директором по коммуникациям, — написала в своем твиттере 25 июня первая леди США. — Она с нами с 2015 года — президент и я не можем представить себе более подходящего человека, который будет служить администрации и нашей стране. Я в восторге от того, что Стефани Гришэм будет работать на обе стороны Белого дома».

Сообщение Меланьи Трамп, с одной стороны, означает, что она пока что не планирует искать для себя нового пресс-секретаря, который будет отстаивать только ее интересы.

Однако с другой — существует опасность, что Стефани Гришем будет отдавать предпочтение работе на президента, а не на его супругу — и Меланью в ближайшее время будет некому защищать от нападок и новых сплетен, которые регулярно появляются в американской прессе. Кто будет теперь развенчивать слухи о двойнике Меланьи Трамп и давать суровый отпор людям, которые травят в интернете Меланью и ее сына Бэррона — не совсем ясно.

На отсутствие Меланьи в Осаке стоит обратить внимание хотя бы потому, что ранее она сопровождала мужа на подобных мероприятиях. Впервые она побывала на саммите G20 в Гамбурге в 2017-м — в первый год президентства своего супруга. В декабре прошлого года она сопровождала Дональда Трампа и в Аргентине, где общалась с первыми леди других стран «большой двадцатки». Учитывая, что государственные визиты Трампа никогда не обходятся без Меланьи, возникает ощущение, что для президента США — действительно «трофейная жена», существующая только для украшения. Там, где речь идет о сложных переговорах, присутствие супруги, вероятно, только мешает.

Если присутствие Меланьи Трамп на саммитах G20 никогда не вызывало вопросов у публики — напротив, люди не понимают, почему ее нет сейчас в Осаке, — то тот факт, что на встречи мировых лидеров регулярно наведывается дочь президента Иванка, заставляет брови удивленно подниматься. Конечно, сейчас они вздымаются не так высоко, как в 2017-м, когда Иванка Трамп и Джаред Кушнер не только приехали в Гамбург, что еще объяснимо, поскольку они выполняют функции советников Трампа, но и сделали ряд странных шагов.

Крайнее недоумение испытали наблюдатели, когда оказалось, что на одной из встреч в Гамбурге в 2017-м, на которую Дональд Трамп слегка опоздал, его место заняла Иванка. На это обратили внимание пользователи интернета: они заметили, что она не является избранным лидером своей страны и не может принимать участие во встрече на равных правах с президентами и премьер-министрами крупнейших мировых держав.

Иванка провела на стуле отца немного времени, после чего он ее сменил, а участие в дискуссии о проблеме миграции из Африки и здравоохранения в мире участия она не принимала.

Сейчас, в Осаке, пользователи интернета пока что обращают внимание только на наряды Иванки Трамп. В Японию она прибыла в бежевом плаще с асимметричной пелериной, подчеркнутой белым ремнем.

Что же до планов дочери президента США, то, как сообщает издание Express, она намерена провести встречи с представителями Турции, Австралии, Индии и Германии. Кроме того, издание упомянуло о запланированных встречах с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, однако, скорее всего, имелось в виду, что она сопровождает на этих важных мероприятиях своего отца, а не беседует с главами двух держав один-на-один.