«14 месяцев ада»: как британцы сдают жен полиции

Домохозяйка из Северного Йоркшира в Великобритании попала в неприятную ситуацию, когда попросила мужа помочь с домашними делами. Как рассказало издание The Sun, она была задержана по обвинению в чрезмерном контроле за поведением супруга.

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58-летняя Валери Сандерс утверждает, что все, что она сделала, — это попросила своего 58-летнего мужа Майкла не задерживаться в тренажерном зале, а вместо занятий спортом — пропылесосить и помыть двери во внутреннем дворике. Однако в Центре занятости расценили ее поведение как «чрезмерно контролирующее»: дело в том, что Майкл пожаловался сотрудникам учреждения на давление со стороны жены. В результате женщина провела 17 часов в камере временного содержания, а затем ей были выдвинуты обвинения в излишнем контроле за поведением мужа.

Задерживать Валери Сандерс прибыли четыре полицейских фургона — сотрудники правоохранительных органов обвинили женщину в «принуждающем или контролирующем поведении». Англичанке еще повезло, что дело не стали доводить до суда, однако рассматривали его в течение 14 месяцев — с апреля прошлого года, — и закрыли лишь совсем недавно.

Сандерс пожаловалась корреспондентам The Sun, что в изоляторе с ней «обращались как с преступницей». И это всего лишь из-за того, что она просила свою вторую половинку помочь ей с уборкой, оставив дома записку.

По словам Валери Сандерс, ее супруг Майкл проводил большую часть своего времени в тренажерном зале, ничего не делал по дому и помыть мог только свою машину.

Валери отрицает, что вела себя «принуждающе» по отношению к мужу. «Я оставила записку с просьбой пропылесосить дома и почистить двери во внутреннем дворике, потому что у нас есть две таксы. Но он потратил четыре часа на уборку своей машины. Конечно же, я возмутилась», — рассказывает супруга Майкла о произошедшем.

Женщина считает пострадавшей себя и заявляет, что после ее ареста последовало «14 месяцев ада», называя возмутительным тот факт, что дело почти дошло до суда. Однако этого не случилось именно благодаря Майклу: «Я не уверен, должна ли она отправляться в суд. Это было не мое решение, но она меня контролировала. Она постоянно воздействовала на меня», — рассказал мужчина.

В результате дело пришлось закрыть, поскольку «пострадавший» не настаивал на его продолжении.

«В судебном порядке мы разбираем случаи, когда имеется достаточно доказательств принуждающего и контролирующего поведения. В этом случае, после того как главный свидетель в какой-то момент отказался поддерживать обвинение, мы пришли к выводу, что доказательств слишком мало», — рассказали в полиции.

Валери и Майкл познакомились в интернете в 2012 году и через два года после встречи решили сыграть свадьбу. Спустя четыре года супружеской жизни их брак превратился в «ад», как рассказывает Валери.

Женщина пожаловалась, что Майкл стал одержим бодибилдингом, когда устроился на работу менеджером спортзала, после того как его уволили с должности оператора видеонаблюдения.

«Он тренировался все время. Он ел пять или шесть раз в день и перемалывал всю свою еду в блендере. Мы перестали ходить в рестораны. Я работала, а он с раннего утра до поздней ночи торчал в спортзале. Я просто не видела его», — вспоминает Валери.

По словам англичанки, после того, как ее муж начал принимать участие в соревнованиях по бодибилдингу, он стал выглядеть непривлекательно. «Когда я его обнимала, мне казалось, что я обнимаю гладильную доску», — говорит Валери.

Майкл начал принимать стероиды, что привело к проблемам со здоровью и отразилось в том числе на интимной жизни пары. Однако мужчина утверждает, что таблетки для увеличения потенции он стал принимать из-за гормонального сбоя, который не связан с его хобби. В любом случае все эти факторы в совокупности привели к тому, что Валери и Майкл решили развестись.

«Принуждающее и контролирующее поведение» в Великобритании было криминализовано в 2015 году в целях борьбы с домашним насилием, в том числе и физическим. Направлено оно, прежде всего, на защиту женщин: если человек, с которым вы связаны, к примеру, брачными узами, постоянно ведет себя так, что вы чувствуете зависимость от него и контроль над собой; если он принуждает вас к чему-то или пытается изолировать от общества, и это вас пугает, в Великобритании в таких ситуациях можно звонить в полицию.