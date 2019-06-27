МИД уполномочен заявить: кто заменит Захарову

В российском МИДе готовится традиционное мероприятие для журналистов – брифинг по текущим вопросам внешней политики. Как правило, сотрудники российских и зарубежных СМИ аккредитуются на это мероприятие, чтобы пообщаться с харизматичным директором департамента информации и печати ведомства Марией Захаровой. Однако 43-летняя дипломат в четверг не почтит своим вниманием представителей прессы, поскольку уже с начала июня находится в законном отпуске – вместо нее на брифинге отчитается о состоянии дел во внешней политике России ее заместитель Артем Кожин.

8 июня дипломат опубликовала в своем фейсбуке фотографию, не оставляющую сомнений в том, что она не находится на своем рабочем месте. «Отпуск! Начнем с люцерновых полей Подмосковья», — подписала она селфи на фоне цветущей люцерны сиреневого цвета.

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Сейчас официальный представитель МИДа публикует фотографии уже из другой географической точки России – в ее соцсетях появились снимки из Сочи: уже 12 июня Мария Захарова поздравила своих подписчиков с Днем России, передав им «сочинский привет» и выложив фотографию пальм и сосен. С тех пор посты Марии Захаровой, касающиеся актуальных событий – в частности, протестов в Грузии и вчерашнего обсуждения в ПАСЕ полномочий российской делегации, — перемежаются фотографиями на фоне моря и пальм, а также в обнимку с дельфином.

На время отпуска заменяет Марию Захарову ее заместитель – Артем Кожин, который далеко не так публичен, как его руководитель, и не стремится рассказывать о своей жизни в соцсетях. В открытом доступе информации о нет – известно только, что Кожин находится в дипломатическом ранге чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса, который был присвоен ему указом президента Российской Федерации 10 февраля 2018 года.

Также известно, что в 2015 году Артем Кожин руководил пресс-центром Министерства иностранных дел России.

Последние заявления, которые делал Артем Кожин от имени российского дипломатического ведомства, касались ядерной политики США.

22 июня замдиректора департамента информации и печати критически высказался об американском подходе к ядерному планированию – по его мнению, страна возвращается к концепции 60-летней давности, когда «ограниченная ядерная война» казалась американцам допустимой. «Приходится с большой озабоченностью вновь констатировать, что США возвращаются в своих подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда «ограниченная ядерная война» между сверхдержавами казалась им допустимой и оставляющей шансы на победу», — говорилось в комментарии, опубликованном ведомством.

Таким образом Кожин отреагировал на опубликованные СМИ высказывания зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Пола Селвы, который попытался обосновать намерение оснастить баллистические ракеты подводных лодок Trident ядерными боезарядами пониженной мощности тем, что от России якобы исходит угроза нанесения ядерного удара по территории США.

Многие заявления, которые делает Артем Кожин от имени Министерства иностранных дел России, касаются судьбы россиян, оказавшихся в сложной ситуации за рубежом. Так, например, в прошлом году он не раз высказывался по делу Марии Бутиной, задержанной в США и обвиненной в шпионаже. Артем Кожин информировал российские СМИ об обстоятельствах ее ареста и выражал протест против действий американских властей.

«Чего стоит хотя бы восьмичасовой обыск при аресте, когда ворвавшиеся в арендованную квартиру агенты ФБР, вооруженные автоматами, в буквальном смысле ломали мебель, перетряхивали и даже рвали вещи, вскрывали полы и стены. Ничего предосудительного они не нашли, но, несмотря на полное отсутствие доказательств вины, ей отказано в освобождении», — комментировал Кожин.