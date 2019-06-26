Зеленский не помог: украинский моряк женился в российском СИЗО

Украинский моряк Виктор Беспальченко, задержанный 25 ноября прошлого года в ходе инцидента в Кеченском проливе, женился. Он сыграл свадьбу прямо в СИЗО «Лефортово» — об этом стало известно из поста в фейсбуке его адвоката Николая Полозова, который он опубликовал в среду, 26 июня.

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«Поздравляю военнопленного украинского моряка Виктора Беспальченко и его невесту Татьяну с радостным событием!» — написал адвокат.

Пара расписалась в этот же день. После своеобразной церемонии бракосочетания влюбленным даже предоставили один час для общения, хоть и под присмотром охранников изолятора. Как отметил Полозов, к торжеству готовились несколько месяцев, которые ушли на получение всевозможных разрешений от администрации СИЗО, от следователей, а также на преодоление «административных барьеров».

«В этой связи желаю новобрачным только одного — скорейшего освобождения Виктора и счастливого медового месяца подальше от России», — заключил адвокат.

Как сообщил украинский телеканал ТСН, молодая жена Виктора Беспальченко Татьяна Шевченко родом из Одессы. В Москву она прибыла накануне, привезя с собой обручальные кольца и свадебное платье.

На церемонию бракосочетания невесту привезли на автомобиле украинского посольства, однако гостей на свадьбе не было — присутствовал лишь один адвокат.

Виктор Беспальченко был задержан вместе с другими 23 украинскими моряками 25 ноября 2018 года в ходе инцидента в Керченском проливе. Тогда три украинских корабля – два артиллерийских катера и рейдовый буксир – вошли в территориальные воды России, нарушив порядок прохождения через Керченский пролив, и не отреагировали на просьбу остановиться. Российским пограничникам пришлось применить силу, в результате чего трое украинских моряков получили ранения, после чего им оперативно была оказана медицинская помощь. Корабли и экипажи были задержаны и отправлены в Симферополь, а позже — в Москву, где они содержатся в СИЗО «Лефортово».

По факту нарушения территориальных границ России против украинских моряков было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 УК РФ — «Незаконное пересечение государственной границы». Им была избрана мера пресечения в виде ареста, которая уже дважды продлевалась, в последний раз — до 24 июля. При этом срок следствия по делу установлен до 25 августа.

Судьба украинских моряков стала предметом обсуждения в международных инстанциях. В январе 2019 года Украина направила жалобу на нарушение прав моряков в ЕСПЧ, а 16 апреля — обратилась в Международный трибунал по морскому праву и потребовала немедленного освобождения задержанных.

25 мая 2019 года трибунал большинством голосов призвал Россию отпустить моряков и корабли в качестве меры временного урегулирования. Однако он не стал требовать, чтобы уголовное дело было закрыто, а постановил, что до 25 июня Россия и Украина обязаны предоставить отчеты по событиям в Керченском проливе.

26 июня Россия направила ноты Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины — об этом сообщило РИА «Новости». В них говорится, что расследование уголовного дела 24 задержанных моряков в России продолжается, а Украина может поспособствовать освобождению моряков и кораблей.

Решение вопроса об освобождении украинских моряков было частью предвыборной программы Владимира Зеленского. Боровшийся за пост президента кандидат заявлял в апреле, что его «задачей номер один» будет освобождение задержанных, которых на Украине считают военнопленными.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что судьба украинских моряков должна решаться российским судом. «Существуют определенные юридические процедуры. Сейчас они как нарушители госграницы находятся под следствием, любое следствие завершается судом, то есть должно быть некое решение суда», — ответил он на вопрос, возможно ли освобождение задержанных военнослужащих ВМС Украины.