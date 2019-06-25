Посмертные миллиарды: как Майкл Джексон зарабатывает в гробу

Когда-то Майкл Джексон, эпатажный король поп-музыки и 13-кратный лауреат премии «Грэмми», был самым высокооплачиваемым исполнителем в мире. За всю свою карьеру он заработал около $2 млрд – все это приносили ему продажи альбомов (750 млн в общей сложности), линия аксессуаров и предметов гардероба, публикация автобиографии. Однако на момент своей смерти он уже был далеко не миллиардером: его состояние равнялось $236 млн, а долги составляли около $500 млн. И только после смерти певца его имя снова начало приносить доход, который уже было некому тратить с таким шиком, как это делал сам артист, постепенно скатываясь в финансовую яму.

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О том, как Майкл Джексон распоряжался деньгами, в 2006 году рассказал его бывший финансовый советник Элвин Малник. «Миллионы долларов ежегодно тратились на самолетные перелеты, антиквариат и живопись, — говорил он в интервью «The New York Times». – Я думаю, Майкл не имел ни малейшего представления о финансовой ответственности <…>. Он был личностью, которую могли легко искусить его представители или люди, работавшие с ним».

Троим детям Майкла Джексона могли достаться после его смерти только долги.

Однако этого не случилось: наследие отца принесло тем, кому перешло его состояние, $2,1 млрд по данным на 2018 год. За один только 2016 год имя покойного исполнителя «заработало», по оценке Forbes, $825 млн – это самая крупная сумма дохода, когда-либо полученная знаменитостью за 12-месячный период.

В 2013 году Налоговое управление США сообщало, что одно только право на копирование образа Майкла Джексона принесло его трастовому фонду $434 млн.

«Ни одно имя знаменитости и право его копировать не продавалось за суммы, даже близкие к этой – ни Элвиса [Пресли], ни Мэрилин [Монро], ни Мохаммеда [Али]», — говорил тогда адвокат по имущественным делам Говард Вейцман изданию The Wall Street Journal.

С 2010 по 2018 год Майкл Джексон только однажды не был назван журналом Forbes самой высокооплачиваемой покойной знаменитостью – в 2012 году его обошла Элизабет Тейлор. Доход родным Джексона приносили шоу Cirque du Soleil «Michael Jackson: ONE» и «Immortal World Tour», права на его песни, компания по производству аксессуаров и символики, посвященной артисту, Triumph International.

Небольшую проблему, правда, создает ранчо Neverland, купленное Майклом Джексоном в 1988 году, по одним данным, за $19,5 млн, а по другим – за $30 млн. Имение, которое артист превратил в частный парк развлечений, давно пытаются продать – но пока безуспешно. В 2015 году Neverland выставили на продажу за $100 млн, однако никто на него не польстился, в 2017-м сумма снизилась до $67 млн, что тоже не дало результата, и теперь ранчо продается за $31 млн.

Сотни миллионов долларов в год Майкл Джексон приносит своим детям – 22-летнему Принсу, 20-летней Пэрис и 17-летнему Бланкету, который пока еще находится под опекой своей бабушки, матери певца Кэтрин Джексон. Кстати, согласно воле певца, если бы Кэтрин не смогла или не захотела принять на себя заботу о его детях в случае его смерти, опека над ними перешла бы к певице Дайане Росс.

Мать двоих старших детей – медсестра Дэбби Роу, на которой Майкл Джексон был женат с 1996 по 1999 год, никаких прав на наследство и детей не имеет, поскольку после развода артист оформил опеку исключительно на себя. О личности матери младшего сына неизвестно ничего.

Из всех троих детей Джексона наиболее знаменита его средняя дочь Пэрис, которая постоянно присутствует в скандальной светской хронике.

Она пробует себя в кинематографе и в модельном бизнесе (в 2017 году Пэрис Джексон подписала контракт с модельным агентством IMG Models), но более известна все же своими откровенными признаниями и скандальными поступками. В возрасте 15 лет у нее уже развилась наркотическая зависимость, к тому же она предпринимала несколько попыток самоубийства, после чего ее отправили в терапевтическую школу в Юту. Позже она признавалась в интервью, что терапия помогла ей победить клиническую депрессию.

В 2017 году Пэрис Джексон рассказала о своем состоянии в самые трудные дни в интервью Rolling Stone: «Это была ненависть к себе, низкая самооценка, мне казалось, что я ничего не могу сделать правильно, что я не заслуживаю того, чтобы жить». Она признавалась, что до сих пор не может пережить смерть отца. «Всегда говорят, что время лечит. Но на самом деле нет», — говорила Пэрис Джексон.

В отличие от сестры, 22-летний Принс Джексон ведет жизнь более закрытую, хотя и связал свою деятельность с шоу-бизнесом. В этом году он окончил университет Лойола Мэримаунт в Калифорнии, где изучал бизнес-администрирование. Еще в 2016 году Принс Джексон основал продюсерскую компанию King's Son Productions – он часто шутит, что гены отца, короля поп-музыки, ему не передались, но все же пытается добиться успеха в индустрии развлечений.

Младший сын Джексона, Бланкет, пока еще не добился успехов в бизнесе и не замечен в скандалах, находясь под опекой своей бабушки Кэтрин, которой сейчас 88 лет. О Бланкете говорили, что он тяжелее всех детей перенес смерть отца. В 2015 году он сменил имя из-за травли в школе. Что неудивительно, поскольку «blanket» в переводе с английского — «покрывало». Теперь юношу называют Биги, а журналистам известно, что он занимается боевыми искусствами и любит играть в видеоигры.