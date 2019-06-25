Сплошное разорение: Меган Маркл залезла в казну

Меган Маркл и принц Гарри суммарно потратили на ремонт своего нового дома, коттеджа Фрогмор в Виндзоре, 2,4 млн фунта стерлингов — то есть более $3,6 млн, сообщили британские СМИ. Новая информация возмутила британцев: дело в том, что все средства, которыми распоряжались герцоги Сассекские, поступили от налогоплательщиков. Тем временем таблоиды подробно узнали, почему стоимость ремонта особняка, предоставленного молодоженам Елизавой II, оказалась такой высокой.

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По сведениям источников, изначально просторный дом с пятью спальнями нуждался в капитальном ремонте, чтобы его можно было считать пригодным для жизни — потому что там необходимо было поменять систему отопления, электропроводку и другие ключевые элементы. После этого

публика не слишком обрадовалась, когда стало известно, что коттедж Фрогмор также ждет пристройка большой кухни, нескольких ванных комнат и, разумеется, гардеробных. Все это должен был воплотить модный — и дорогостоящий — дизайнер интерьеров.

Когда о планах Меган Маркл и принца Гарри стало известно общественности, представители Кенсингтонского дворца заявили, что супруги сами оплатят свои капризы, и это не сильно скажется на бюджете. Однако 25 июня в разговоре с таблоидом The Sun инсайдеры подтвердили, что потраченная сумма уже превысила $3,6 млн. Это же следует из отчетов казначейства, опубликованных накануне.

24 июня сэр Майкл Стивенс, занимающий пост Хранителя Тайного кошелька (частного дохода правителя Великобритании), опубликовал данные о расходах Виндзоров — в том числе, о затратах на благоустройство дома семьи герцога Сассекского. Большие цифры сэр Майкл объяснил тем фактом, что до недавнего времени этот объект недвижимости игнорировали, поэтому он в любом случае нуждался в масштабном ремонте. По его словам, на основные изменения потребовалось около шести месяцев, но еще остались детали, нуждающиеся в доработке. Источники во дворце заявили, что полная стоимость проекта не будет разглашаться из-за того, что это «часть пятилетней программы по перекраске и ремонту».

Несмотря на то, что королевская семья готова предоставить все отчеты о том, как ее члены тратят общественные деньги, их покупки привлекают большое внимание членов Консервативной партии Великобритании. Ее сторонники пришли в ярость, когда узнали, что на все королевские мероприятия в период с 2018 по 2019 год было израсходовано почти $105 млн из госбюджета. Противники подобных трат потребовали провести расследование «вопиющего злоупотребления средствами государства». Один из членов партии Грэхем Смит подчеркнул:

«Увеличение (финансирования Виндзоров — «Газета.Ru») возмутительно во время распространенности бюджетных сокращений». Он добавил, что если «даже одна школа или больница сталкивается с сокращением бюджета, мы не можем оправдать расход одного пенни на королевскую семью».

«Несмотря на то, что социальные службы оказались под сильным финансовым давлением, мы выкидываем £2,4 млн ($3,06 млн) на новый дом для Гарри», — заключил Смит.

34-летний принц Гарри и 37-летняя Меган въехали в коттедж, где раньше располагались квартиры для служащих дворца, в апреле — за месяц до рождения их сына Арчи Харрисона. Однако ремонт там не прекращается до сих пор.

Ожидается, что дополнительные виды работ, проводившиеся после переезда из-за претензий Меган Маркл, перейдут порог в $4 млн. Строителям еще осталось изменить цвет фасада здания, кроме того, если верить слухам, Меган также оказалась недовольна нейтральным цветом стен в детской, потому что она считает, что он не соответствует ауре ее полуторамесячного ребенка.

Самые масштабные работы пережило само здание — из пяти разных помещений сделали единое пространство, к которому добавили роскошную дизайнерскую кухню, несколько каминов и новые лестницы. Маркл выбрала экологичные, веганские и не токсичные краски для внутренней отделки и косметического ремонта, которым руководила модный дизайнер Вики Чарльз, оформлявшая, в частности, элитную гостиницу и членский клуб Soho Farmhouse в Оксфордшире.

Однако похоже, что любовь Меган Маркл к роскоши может стоить ей репутации и любви не только от домочадцев, о чем ее, надо признать, предупреждали многие мировые СМИ еще после свадьбы с принцем. Современная принцесса времен Brexit должна обладать явно не столько красотой и щедростью, сколько бережливостью и аккуратностью, и это молодой матери придется запомнить навсегда, если она планирует сохранить свой высокий статус.