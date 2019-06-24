Сущий кошмар: что скрывается в Букингемском дворце

Королева Великобритании Елизавета II «в ужасе» покинула Букингемский дворец, узнав о том, что в резиденцию вызвали службу по борьбе с крысами и мышами. Об этом сообщил таблоид The Sun.

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Чиновники решили обратиться в службу по дезинсекции после того, как на одной из кухонь Букингемского дворца заметили крысу. Несимпатичные грызуны стали большой проблемой для Лондона, в особенности для жителей старых зданий. В прошлом году в Британии широко разошлись новости о том, что страна находится под угрозой распространения мутировавших крыс, которые перестали быть восприимчивы к яду, коим их пытались травить. Также СМИ предупреждали, что их особей могут достигать масштабов кошки.

Казалось бы, такие бытовые проблемы должны быть нестрашны самому главному зданию Великобритании. Однако Букингемский дворец — одно из тех мест, которые блестяще смотрятся со стороны, если не брать во внимание то, что может твориться в подвалах и стенах.

Лепнина, позолоченные поверхности и прочие декоративные элементы дворца находятся в отличной форме, но коммуникации, спрятанные за стенами и под полами, представляют собой сущий кошмар и могут быть опасны.

Последние три-четыре года эксперты тщательно исследовали здание, заглядывая в каждую стену и проверяя каждый проводок, после чего вынесли неутешительный вердикт: дворцу требуется многолетний ремонт.

В связи с этим Букингемский дворец опубликовал соответствующее заявление: «Сейчас необходимо провести работу по защите этого исторического здания для будущих поколений. На время ремонта в Букингемском дворце тысячи предметов Королевской коллекции будут убраны из восточного крыла, чтобы позволить провести необходимые работы следующей весной. Многие предметы теперь будут взяты напрокат и будут выставлены в Королевском павильоне Брайтона», — говорится в сообщении.

Сантехника, отопительная система дворца и электрические кабели не обновлялись с 1950-х годов, поэтому инфраструктура здания нуждается в капитальном ремонте, дабы предотвратить серьезный ущерб зданию и его содержимому — ценной королевской коллекции.

Техническая оценка показала, что существует ряд очень старых и хрупких систем с высоким риском отказа, и их необходимо срочно заменить в течение двух лет — это некоторые электрические кабели и панели, распределительные щиты, генераторы, котлы, дренажные трубопроводы и системы данных. В противном случае усугубление проблем с проводкой приведет к возгоранию, что нанесет невообразимый ущерб произведениям искусства.

Отопительной системе Букингемского дворца более 30 лет, и к ней уже тяжело найти запчасти. Со временем поиск необходимых деталей будет только усложняться, а способность механизмов поддерживать комфортную температуру для жизни и обеспечивать необходимые условия для сохранения произведений искусства, выставленных во Дворце, — ухудшаться. В срочном ремонте также нуждается надземная дренажная система дворца, которая состоит из свинцовых и чугунных трубопроводов. Со временем они стали провисать, и в тех местах, где трубопроводы спрятаны в стенах и полах, наиболее высока вероятность их прорыва.

По предварительным оценкам, ремонт дворца может достигнуть $700 млн в пересчете на доллары. Эта цифра существенно смутила британскую общественность, которая поспешила высказаться об этом в твиттере.

«В день для нуждающихся в поддержке детей королевская семья собрала £369 млн. из денег налогоплательщиков, получается, на ремонт Букингемского дворца. Это такая шутка?», — писал влиятельный британский журналист Пирс Морган.

Однако королевская резиденция так или иначе, как и любое другое историческое здание, нуждается в ремонте. Из-за его масштабности и дороговизны было принято решение осуществлять его в течение десятка лет.

«Наиболее эффективным с точки зрения затрат способом замены этих основных служб и обеспечения того, чтобы дворец был пригоден для использования в течение следующих 50 лет, является осуществление поэтапной программы работ в течение десяти лет», — также отмечается в заявлении королевской семьи.

Важно, что все это время дворец будет оставаться полностью работоспособным, поскольку здание представляет собой государственно-важный объект, который ежегодно принимает до 100 тыс. гостей и 15 млн. туристов.