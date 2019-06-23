«Испытайте Грузию»: Тбилиси призвал Запад заменить Россию

После известий о прекращении авиаперелетов из России, посольства Грузии за рубежом начали активно пропагандировать летний отдых в стране. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на страницы дипмиссий в фейсбуке.

«С наступлением лета мы приветствуем вас в Грузии! В ближайшие пару месяцев мы расскажем о путешествиях, отдыхе, культуре, вине, кухне — о том, что можно будет увидеть и попробовать в Грузии», – заявили в грузинском посольстве в Вашингтоне.

Кроме того, грузинские дипломаты в США призвали американцев «приехать и испытать» Грузию.

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Посольство Грузии в Дании также призвало «датских друзей» приехать к себе в страну. Грузия в посте копенгагенской дипмиссии называется «великолепной» страной, которую «Путин ненавидит больше всего».

Кроме того, к кампании по продвижению туризма в Грузии подключились и экс-министр иностранных дел страны Михаил Джанелидзе, послы Грузии в Австрии Давид Дондуа и в Литве Хатуна Салуквадзе. Они опубликовали в социальных сетях видеоролики о туризме в Грузии.

22 июня президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что этот указ является вынужденной мерой и связан с антироссийскими протестами экстремистов в Грузии.

Сейчас по линии туроператоров в Грузии находится около 1,5 тыс. туристов из России, их возврат будет осуществлен планово, согласно выписанным билетам до 8 июля, сообщили в Ростуризме.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что россияне должны иметь возможность приехать в Грузию, поскольку «они любят эту страну». По ее словам, вопросы политики не должны отражаться на обычных туристах.

Компания Georgian Airways уже предложила российским гражданам вариант маршрута в Грузию: транзитом через Армению по маршруту Тбилиси-Ереван-Москва.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в разговоре с НСН выразил убеждение, что туристический поток и деловые поездки из России в Грузию сохранятся, даже если расходы на авиаперелет вырастут на 15-20% из-за «ереванской пересадки».

Главным аргументом для принятия решения о поездке в Грузию станет подача информации о событиях в стране в российских СМИ, подчеркнул авиаэксперт.

«Но если будет более серьезное удорожание, это заметно снизит потенциал пересадочных перелетов. Говорить о полном прекращении потока не приходится. Если основываться на данных компаний, которые продают билеты на международные рейсы,

Грузия занимала пятую строчку по популярности. Конечно, серьезно уступала Турции, но входила в пятерку лидеров», — подчеркнул Пантелеев.

Антироссийские протесты начались в Тбилиси 20 июня из-за инцидента с участием депутата Государственной думы РФ Сергея Гаврилова. Парламентарий, прилетевший в Грузию в составе делегации Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), возмутил грузинскую оппозицию тем, что занял место спикера парламента и произнес речь на русском языке.

Депутаты от «Европейской Грузии» и «Единого национального движения» сначала потребовали от российских депутатов «убираться из парламента». После этого они сами покинули здание и призвали грузин выйти на митинг. Вечером на площади перед зданием грузинского парламента собралось несколько тысяч возмущенных человек, требовавших от глав силовых ведомств и правительства уйти в отставку.

Участники акции выкрикивали антироссийские лозунги и скандировали название Грузии на грузинском языке: «Сакартвело!»

Полиция не стала прикладывать особых усилий, чтобы не допустить манифестантов в парламент. Радикалы ворвались в зал заседаний, облили депутата Гаврилова водой и потребовали от российских делегатов немедленно вернуться в Россию. После этого россияне в сопровождении охраны незамедлительно выехали в аэропорт и вернулись в Москву первым же авиарейсом.

Одновременно с этим на площади начались столкновения радикалов с полицейскими. Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Около 250 человек пострадали, задержаны были более 200 протестующих.