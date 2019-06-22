Насилие в примерочной: как журналистка била Трампа коленом

Известная журналистка обвинила президента США Дональда Трампа в том, что он подверг ее сексуальному насилию в середине 90-х годов. Джейн Кэрролл, которая прославилась своей колонкой советов в журнале Elle (одной из пяти лучших журнальных колонок в стране по версии Chicago Tribune), призналась в попытке изнасилования со стороны девелопера в материале для журнала New York.

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В скандальной статье Кэрролл написала о том, что тогда она столкнулась с Трампом в магазине Bergdorf Goodman в Нью-Йорке приблизительно в конце 1995-го или начале 1996-го. Бизнесмен и колумнистка ранее были знакомы, поэтому они начали общаться. Как заявила 75-летняя писательница, нынешний президент сказал ей, что он ищет подарок для девушки и практически заставил Кэрролл зайти в примерочную одного из бутиков. После этого, Джейн достаточно подробно описала, как ее пытались изнасиловать.

«В тот момент когда дверь закрылась, он бросается на меня, прижимает меня к стене, от чего я довольно сильно ударяюсь головой, и накрывает своим ртом мои губы». Джейн Кэрролл отметила, что из-за наступившего шока она просто начала смеяться и пыталась оттолкнуть Трампа, но он схватил обе ее руки и снова вжал в стену.

Очевидно это оказалось недостаточным, чтобы ликвидировать шок, потому что журналистка подчеркнула, что в этот момент она думала о том, как будет описывать происходящее позже и не могла остановить смех. «В следующий момент, все еще одетый в деловой костюм, рубашку, галстук, пиджак и пальто, он расстегивает штаны, проникает своими пальцами в мою интимную зону и толкает пенис внутрь». Колумнистка Elle наконец пришла в себя и смогла дать ему отпор ударом колена, а позже — выбежать из раздевалки.

На обложке выпуска еженедельника New York писательница запечатлена со скрещенными на груди руками в черном пальто и плотных колготках. Единственный журнальный вынос также был посвящен ей и содержал ее цитату: «Вот в чем я была 23 года назад, когда Дональд Трамп напал на меня в раздевалке Bergdorf Goodman».

In next week's cover story, E. Jean Carroll shares for the first time her violent encounter with Donald Trump. The coatdress she was wearing that day has hung in her closet ever since; she wore it again for the first time for her portrait with New York https://t.co/yPaLsRoVcH pic.twitter.com/Tx2HAzt1mi — New York Magazine (@NYMag) 21 июня 2019 г.

В статье Кэрролл рассказала, что она не стала сообщать об инциденте в полицию, но поделилась тем, что с ней случилось, с двумя близкими друзьями. Когда издание New York связалось с ними для подтверждения информации, оба повторили сказанное женщиной.

Как и следовало ожидать, официальные представители Белого дома выпустили заявление, в котором полностью опровергли написанное в материале. «Это абсолютно ложная и нереалистичная история, всплывшая спустя 25 лет после того, как она якобы произошла, и была сфабрикована исключительно для того, чтобы выставить президента в плохом свете».

Эта история появилась в журнале не просто так и представляет собой отрывок из книги Кэрролл, которая выйдет под названием «Для чего нам нужны мужчины?». В отчасти биографическом рассказе журналистка также говорит о схожем случае с Лесом Мунвесом, бывшим главой корпорации CBS. Его уволили в 2018 году после серии обвинений в использовании служебного положения и неподобающего поведения. Если верить истории журналистки, Мунвес пытался изнасиловать ее после того, как она брала у него интервью.

22 июня вдобавок к заявлению пресс-службы американский лидер опроверг сказанное журналисткой. Он заметил, что ни разу в жизни не был знаком с некой Джейн Кэрролл и сказал, что она пытается очернить его, чтобы попросту увеличить продажи своей книги.

Трамп посоветовал продавцам в магазинах расставлять экземпляры книги в разделе художественной литературы и добавил:

«Она пытается продать свою новую книгу — это должно указывать на ее мотивацию».

Республиканский политик в очередной раз назвал обвинения против него происками Демократической партии США и высказал мнение, что те, кто создает ложные новостные поводы, «должны заплатить высокую цену».

Позиция Дональда Трампа в отношении всех обвинений в сексуальном насилии или попытках сексуального домогательства сложилась еще в период его предвыборной гонки в 2016 году. Когда 11 женщин практически одновременно заявили о том, что стали жертвами неподобающего поведения со стороны кандидата, он сказал, что все они лгут ради черного пиара и обвинил в происках своего оппонента Хиллари Клинтон.