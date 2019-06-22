Насилие в примерочной: как журналистка била Трампа коленом

Известная журналистка обвинила президента США Дональда Трампа в том, что он подверг ее сексуальному насилию в середине 90-х годов. Джейн Кэрролл, которая прославилась своей колонкой советов в журнале Elle (одной из пяти лучших журнальных колонок в стране по версии Chicago Tribune), призналась в попытке изнасилования со стороны девелопера в материале для журнала New York.
В скандальной статье Кэрролл написала о том, что тогда она столкнулась с Трампом в магазине Bergdorf Goodman в Нью-Йорке приблизительно в конце 1995-го или начале 1996-го. Бизнесмен и колумнистка ранее были знакомы, поэтому они начали общаться. Как заявила 75-летняя писательница, нынешний президент сказал ей, что он ищет подарок для девушки и практически заставил Кэрролл зайти в примерочную одного из бутиков. После этого, Джейн достаточно подробно описала, как ее пытались изнасиловать.
«В тот момент когда дверь закрылась, он бросается на меня, прижимает меня к стене, от чего я довольно сильно ударяюсь головой, и накрывает своим ртом мои губы». Джейн Кэрролл отметила, что из-за наступившего шока она просто начала смеяться и пыталась оттолкнуть Трампа, но он схватил обе ее руки и снова вжал в стену.
Очевидно это оказалось недостаточным, чтобы ликвидировать шок, потому что журналистка подчеркнула, что в этот момент она думала о том, как будет описывать происходящее позже и не могла остановить смех. «В следующий момент, все еще одетый в деловой костюм, рубашку, галстук, пиджак и пальто, он расстегивает штаны, проникает своими пальцами в мою интимную зону и толкает пенис внутрь». Колумнистка Elle наконец пришла в себя и смогла дать ему отпор ударом колена, а позже — выбежать из раздевалки.
На обложке выпуска еженедельника New York писательница запечатлена со скрещенными на груди руками в черном пальто и плотных колготках. Единственный журнальный вынос также был посвящен ей и содержал ее цитату: «Вот в чем я была 23 года назад, когда Дональд Трамп напал на меня в раздевалке Bergdorf Goodman».
В статье Кэрролл рассказала, что она не стала сообщать об инциденте в полицию, но поделилась тем, что с ней случилось, с двумя близкими друзьями. Когда издание New York связалось с ними для подтверждения информации, оба повторили сказанное женщиной.
Как и следовало ожидать, официальные представители Белого дома выпустили заявление, в котором полностью опровергли написанное в материале. «Это абсолютно ложная и нереалистичная история, всплывшая спустя 25 лет после того, как она якобы произошла, и была сфабрикована исключительно для того, чтобы выставить президента в плохом свете».
Эта история появилась в журнале не просто так и представляет собой отрывок из книги Кэрролл, которая выйдет под названием «Для чего нам нужны мужчины?». В отчасти биографическом рассказе журналистка также говорит о схожем случае с Лесом Мунвесом, бывшим главой корпорации CBS. Его уволили в 2018 году после серии обвинений в использовании служебного положения и неподобающего поведения. Если верить истории журналистки, Мунвес пытался изнасиловать ее после того, как она брала у него интервью.
22 июня вдобавок к заявлению пресс-службы американский лидер опроверг сказанное журналисткой. Он заметил, что ни разу в жизни не был знаком с некой Джейн Кэрролл и сказал, что она пытается очернить его, чтобы попросту увеличить продажи своей книги.
Трамп посоветовал продавцам в магазинах расставлять экземпляры книги в разделе художественной литературы и добавил:
«Она пытается продать свою новую книгу — это должно указывать на ее мотивацию».
Республиканский политик в очередной раз назвал обвинения против него происками Демократической партии США и высказал мнение, что те, кто создает ложные новостные поводы, «должны заплатить высокую цену».
Позиция Дональда Трампа в отношении всех обвинений в сексуальном насилии или попытках сексуального домогательства сложилась еще в период его предвыборной гонки в 2016 году. Когда 11 женщин практически одновременно заявили о том, что стали жертвами неподобающего поведения со стороны кандидата, он сказал, что все они лгут ради черного пиара и обвинил в происках своего оппонента Хиллари Клинтон.