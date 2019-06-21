На улицу выйти стыдно: в чем звезды пугали народ

Парижский гоп-стоп

На стритстайл-фотографиях, сделанных во время Недели мужской моды, которая проходит сейчас в Париже, можно увидеть, почему стиль, который пропагандирует Вирджил Абло в своих коллекциях для Off-White и Louis Vuitton, не приведет к светлому модному будущему. Все жилеты с накладными карманами и широкие штаны отличают творения американца от произведений других дизайнеров только тем, что на них печатным шрифтом белого цвета в кавычках написаны слова вроде «для ходьбы» или «Нью-Йорк».

Сейчас мы получили возможность лицезреть то, чего так долго боялись поборники хорошего вкуса — улицы Парижа захватила эпидемия подиумной моды, а модные молодые люди и блогеры выглядят, как Анатолий Вассерман.

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Отдельного упоминания среди трендов, к которым нас не готовили при выходе во взрослую жизнь, достойны короткие шорты на мужчинах. Если мы привыкли к полуголым моделям на неделях моды, то за ее пределами глаз все еще начинает передергивать от подобных зрелищ.

Тейлор Свифт

На днях пиарщики известной певицы столкнулись с негативными отзывами со стороны прессы — клип Свифт на песню «You need to calm down» вызвал неоднозначную реакцию. Девушка явно пытается понравиться всем без исключения: она изменила имиджу «плохой девочки» и вернулась к более спокойным образам и консервативной пастельной гамме в одежде, а также решила побороться за любовь представителей ЛГБТК-сообщества в США сотрудничеством с известными квир-блогерами. Однако это ей не помогло — ее все равно критикуют. Зрители обвинили исполнительницу в том, что она снова жалуется на хейтеров и сравнивает себя с угнетаемыми членами общества, к которым сама не относится.

А вот одежду Тейлор для пресс-тура подбирали как будто детские психологи — сразу можно определить целевую аудиторию нового сингла. Для выступления в одном из гей-клубов Манхеттена Тейлор Свифт надела серебряные шорты, розовую рубашку с незатейливым принтом и пудрово-розовый пиджак.

Образ дополнили зеленые босоножки на платформе с желтыми завязками. Одним словом, имиджмейкеры почти 30-летней певицы решили буквально превратить ее в цветочек, но до статуса новой королевы гей-сообщества (то есть второй Леди Гаги или Мадонны) она вряд ли когда-нибудь дотянет.

К тетке в глушь в Саратов pic.twitter.com/GSVG62BNc5 — paalmerr (@paalmerr) 21 июня 2019 г.

Если вы не знаете кто такая Белла Торн, вас не в чем винить — в юности девушка снималась в сериалах канала Disney, а теперь зарабатывает себе славу среди секс-меньшинств как открытая бисексуалка. Но статус модной иконы 21-летней актрисе и певице светит нескоро. На этой неделе в Нью-Йорке папарацци запечатлели странный ансамбль, который можно оценить не иначе как коллаборацию участницы «Spice Girls», расписной чашки и клубных бархатцев.

Если голубые полуспортивные брюки с низкой посадкой еще можно было оправдать, то короткий топ с разрезом на плече и сомнительным воротником как будто был ее пропуском на мастер-класс по плетению вологодских кружев.

Эту фотографию можно было бы подписать «когда подралась во дворе, но у бабушки день рождения» — жаль, что никому не пришло в голову именно так и сделать.

20 июня актриса появилась на презентации марки косметики в наряде беременной шторы. Свободное платье цвета зефира с цветочной вышивкой и многочисленными рюшами явно должно было скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть красивую грудь, но вместо этого Альба выглядела совершенно бесформенно. Высокая талия иногда играет злую шутку с теми, кто все еще придерживается принципа «на красивых все красиво». В ответ на эти утверждения

все чаще хочется сказать: «Нет, не все. Пожалуйста, перестань», потому что подобную поддержку бюста мы видели на рабах, когда Дейнерис Таргариен прибыла в бухту Работорговцев.

Лили Джеймс

Неплохая актриса, известная благодаря главной роли в очередной экранизации диснеевской «Золушки» и второй части «Мамма Мии», 18 июня на лондонской премьере своего нового фильма «Yesterday» с помощью платья сообщила продюсерам, в какой киновселенной она бы хотела оказаться на самом деле. Несмотря на явные претензии на ретро и светлый образ в Burberry, 30-летняя Джеймс выглядела как замаскированный косплей на Таноса из «Мстителей», где камни бесконечности были распределены по всему платью, а не остались на одной перчатке.