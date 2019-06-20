«Смиренно принял»: дизайнер из США стал британским сэром

Основатель американского модного бренда Ralph Lauren удостоился рыцарского ордена, высшей королевской награды Великобритании, за заслуги перед модой. Ральф Лорен стал первым модельером из США, которого решили сделать рыцарем. Он принял титул из рук принца Чарльза во время торжественной церемонии в Букингемском дворце в среду, 19 июня. Поддержать Лорена в Англии приехали близкие члены его семьи.

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Нельзя сказать, что Ральф получил «рыцаря» по ошибке — дизайнер основал крупную модную империю, которая растет уже более 50 лет. За все это время Ralph Lauren стал не просто брендом одежды, а стилем жизни, к которому обязан стремиться американец. Сын еврейских эмигрантов — отец Лорена Франк Лифшиц был родом из белорусского Пинска — Ральф Лорен в свои 79 лет диктует американцам, как жить, одеваться и пахнуть.

Из дизайнера Ральф Лорен давно превратился в самого настоящего предпринимателя — под его лейблом выходят товары для дома, запатентованные оттенки краски, парфюм и даже рестораны и бары в эстетике бренда.

Казалось бы, причем тут британская аристократия? Но наряды Лорена часто оказываются вдохновлены классическими английскими силуэтами, как архитектура американской Новой Англии — эстетикой викторианской Англии. К тому же, многие члены королевской семьи знакомы с брендом и периодически появляются на мероприятиях в нарядах Ralph Lauren.

Поклонницей творчества Лорена была, в частности, принцесса Диана, так что неудивительно, что жены ее сыновей не упускают возможности выйти в люди в платье модного дома и отдать дань памяти горячо любимой принцами Уильямом и Гарри покойной принцессе.

С 2015 года бизнесмен ушел с поста генерального директора марки Ralph Lauren, но он продолжает создавать эскизы для новых коллекций и все еще числится креативным директором и исполнительным директором совета директоров компании. В официальном заявлении журналу People Лорен заявил: «Быть награжденным почетным Орденом Британской империи, присвоенным Ее величеством королевой Елизаветой и лично врученным Его королевским высочеством принцем Уэльским, это честь, которую я смиренно принял».

Он добавил, что его всегда вдохновляла история, традиция и культура Великобритании «и исторические взаимоотношения, которые связали две наши страны». Ральф заключил, что эта награда стала одной из «самых значительных» почестей, которые были оказаны ему в год его 50-летней годовщины в модной индустрии.

По состоянию на 2019 года состояние американца оценивается в $6,6 млрд, что делает его третьим самым богатым дизайнером в мире — второе место принадлежит итальянцу Джорджио Армани ($9,6 млрд), а первое, как ни странно, Миучче Праде. Здесь стоит отметить, что Prada была передана ей по наследству вместе с довольно неплохим капиталом.

О том, что Ральфу Лорену будет вручена, пожалуй, самая почетная британская награда из всех существующих, стало известно в ноябре из заявления британского генерального консула в Нью-Йорке и торгового комиссара королевы Энтони Филлипсона. Филлипсон поздравил Лорена и сказал, что тот «играл ключевую роль в налаживании трансатлантических культурных и экономических связей» между США и Великобританией. «Как создатель и идейный вдохновитель бренда Ralph Lauren по всему миру, мистер Лорен был первопроходцем в глобальной модной индустрии и американском стиле на протяжении почти полувека», — рассказал консул.

Помимо развития собственного бизнеса 79-летний Лорен призывает неравнодушных людей заниматься благотворительностью и подает пример — по его инициативе в Нью-Йорке открылся центр исследования рака груди имени Нины Хайд и отдельный «Центр лечения рака Ральфа Лорена».

Филиал центра открылся в лондонской больнице Royal Marsden Hospital, которая считается главным онкологическим центром в Европе, в 2016 году. Тогда королевскую семью представлял принц Уильям.

Перед принятием рыцарства Ральф Лорен удостоился еще одной награды в год своего профессионального юбилея. В июне 2018-го основателя модной империи чествовали члены Совета модельеров Америки за «вклад в развитие моды» — еще одна формулировка популяризации рубашки-поло.

У Ральфа Лорена есть еще одна зарубежная премия, полученная от французского правительства — в 2010-м он стал кавалером ордена Почетного легиона.