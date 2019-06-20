Больше не надену: как разоряют выпускные балы

Выпускной бал — событие, которое принято считать одним из самых важных в жизни, по крайней мере, пока тебе не исполнилось 20 лет. Так или иначе свой выпускной отмечали 82% россиян, из которых 66% воспринимают это событие как своеобразный рубеж, после которого школьник вступает во взрослую жизнь. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

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Почти половина участников опроса считает, что сейчас выпускные стали более праздничными и торжественными, чем были 15-20 лет назад. В большинстве своем так считают женщины, а около четверти опрошенных не согласны с этим предположением.

Также треть опрошенных уверена, что в наше время торжества в честь окончания школы носят более официальный характер, чем раньше. Однако ровно столько же участников опроса высказали противоположное мнение: на их взгляд, в настоящее время выпускные проходят в более неформальной обстановке.

Большинство опрошенных — особенно представители старшего поколения (86%) и те, кто помладше, но окончил школу более 15 лет назад (83%), — считают, что сейчас выпускные балы стали более роскошными.

Эти же группы респондентов чаще говорят об излишней дороговизне современных празднований окончания школы, а в целом так считают 67% опрошенных. Противоположное мнение выразили 16%, из которых большая часть — молодежь от 18 до 24 лет.

Исследование сервиса по поиску работы Superjob выявило примечательный факт: выпускные костюмы для юношей стоят дороже, чем платья для девушек, примерно на 500 рублей. При этом среди родителей мальчиков больше тех, кто не собирается покупать специальный наряд ребенку на торжество. О результатах исследования, в котором приняли участие родители из 512 различных населенных пунктов России, сообщает РИА «Новости».

«Наряд на праздник по поводу окончания 9 класса родителям юношей обходится примерно в 8,8 тыс. рублей. На наряды дочерей россияне потратят около 8,4 тыс. рублей. 34% родителей мальчиков и 19% родителей девочек говорят о том, что не будут покупать специальный наряд», — говорится в исследовании. Также в документе отмечается, что на организацию выпускного вечера после 9 класса собирают в среднем 5,9 тыс. рублей.

На выпуск из 11 класса, соответственно, приходится тратить больше. Костюм для юноши обходится родителям в среднем в 16 тыс. рублей, а наряд для девушки — в 15,5 тыс. В этом случае специальную одежду и обувь для выпускного приобретает гораздо больше родителей: 80% покупают новый наряд для сына и 93% — для дочери. Денежные сборы на торжество по случаю окончания 11 класса в среднем составляют 11,4 тыс. рублей.

«По сравнению с 2017 годом стоимость наряда выпускника (средняя сумма на школьника, заканчивающего 9 или 11 класс) выросла на 400 рублей: 2 года назад она составляла 11,7 тыс. рублей, сегодня 12,1 тыс рублей», — отмечается в тексте.

«Газета.Ru» пообщалась с теми, кто окончил школу 1-3 года назад. Все наши собеседники сошлись во мнении, что тратиться на свой выпускной наряд не стоит. Большинство опрошенных утверждают, что ни разу не надели купленные для этого мероприятия туфли, платье или костюм снова.

«На мой выпускной после 11 класса родители потратили больше 50 тысяч рублей, из которых 32 тысячи ушли на платье. Когда нас привезли в клуб, где мы праздновали наш выпуск, в моей голове мелькнуло: «И ради этого я купила платье за 30 тысяч?». Мы с мамой подумали, и решили попробовать сдать его на следующий день. Я слышала много историй о том, как продавцы отказываются принимать обратно вечерние платья после волны выпускных, но нам без проблем вернули деньги. Считаю это лучшей идеей в своей жизни», — рассказывает студентка одного из московских вузов Анжелика.

«Моя одноклассница накануне выпускного уж очень навязчиво упоминала стоимость своего платья, а потом на самой вечеринке прямо на ее атласный подол стошнило ее же парня. Мне кажется, в такой ситуации вообще без разницы, сколько стоит то, что на тебе», — поделилась своей историей журналистка Валерия.

«Я купила за 12 тысяч туфли, в которых не смогла отходить и вечер. После выпускного еще дважды их надевала — оба раза ноги были стерты в кровь. Больше не надену», — рассказала бывшая выпускница Ульяна.

При этом у людей, оканчивавшие школу в 90-е, не припоминают, чтобы их родители вынуждены были тратить на выпускные наряды крупные суммы денег — возможно, потому, что их не было, а выбрать интересный наряд в 93-м или 94-м было весьма затруднительно.

«Выпускное платье мне шила тетя, — вспоминает 41-летняя Елена. — Потратиться пришлось только на ткань и бразильские туфли, которые я потом надевала несколько раз. Платье, правда, порвалось под мышкой уже во время вручения дипломов — и моя классная руководительница вызвалась его зашивать учительской. Пожалуй, это было самое яркое событие того унылого вечера».