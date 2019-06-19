Кровь на руках: принц Уильям и Кейт сбили старушку

Герцогам Кембриджским принцу Уильяму и Кейт Миддлтон приходится искупать вину за дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в Лондоне 17 июня. Тогда 83-летняя женщина была доставлена в больницу с тяжелыми травмами после того, как ее сбил мотоциклист из колонны сопровождения герцогов.

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Свидетели происшествия рассказали изданию The Sun, что мотоцикл ехал по неправильной стороне дороги, чтобы очистить движение, когда принц Уильям и Кейт направлялись в Виндзор на церемонию вручения Ордена Подвязки. В районе Ист Шин на западе Лондона он задел переходившую дорогу пенсионерку Ирен Мэйор, от чего она подлетела и крайне неудачно приземлилась на асфальт.

Принц Уильям и Кейт уже прислали пожилой женщине цветы и, по словам, источников, надеются в ближайшее время заехать к ней в больницу, чтобы лично принести свои извинения.

А извиняться действительно есть за что — у Мэйор, которую доставили в отделение вертолетом скорой помощи, помимо других повреждений оказалась сломана шейка бедра. Вечером во вторник, 18 июня, врачи охарактеризовали ее состояние как стабильно тяжелое.

Один из очевидцев сообщил, что мотоцикл полицейского ударил Ирен, она развернулась и упала. Собеседник таблоида продолжил, что случившееся можно было предугадать: «Офицер был в ужасе. Но он действительно ехал по встречной стороне дороге. Все могло быть значительно хуже».

Днем в понедельник, 17 июня, будущий король Великобритании и его супруга ехали на черном внедорожнике марки Range Rover в окружении минимум четырех мотоциклов и двух других автомобилей. На фотографиях с места происшествия видно, что полицейский мотоцикл лежит на боку в направлении, противоположном движению.

О том, что произошло по дороге на церемонию, герцогам Кембриджским сообщили, как предполагается, уже после того, как они вернулись с торжественного мероприятия. Они попытались загладить вину полицейского из колонны сопровождения — помимо рукописной записки с выражением сожаления от семейной четы в адрес Ирен Мэйор, у ее дочери Фионы спросили разрешения навестить пострадавшую женщину в больнице, если семья будет не против. Представитель Кенсингтонского дворца уже связался с родственницей пострадавшей.

Именно Фиона призналась журналистам, что у ее 83-летней матери многочисленные ушибы, а врачи «в данный момент просто поддерживают ее состояние».

Местные СМИ уже собрали информацию о женщине, которая стала жертвой обстоятельств.

78-летний знакомый Ирен Лайонел Блэкберн назвал ее «невероятно приятным человеком».

«Мы знаем друг друга более сорока лет. Раньше она была волонтером в церкви, а ее муж Уолтер проводил там вечернюю службу». Несмотря на тяжелый для пожилых людей перелом, вдову уже снова ждут в церкви: «Ирен всегда такая бодрая и улыбчивая, надеемся, что скоро она вернется».

Расследованием подробности аварии будет заниматься Независимое управление по вопросам полицейского поведения, как это принято в случаях, когда в инцидентах замешаны сотрудники службы безопасности членов королевской семьи или дипломатов. Если следователи обнаружат весомые улики, говорящие о вине герцогов Кембриджских, их репутация окажется под ударом — а этой паре, едва оправившейся после слухов о супружеской измене Уильяма браку, совершенно ни к чему новые волнения.

Недавно близкая подруга Кейт Миддлтон Роуз Ханбери (маркиза Чамли), которую американские таблоиды назвали экс-любовницей принца Уильяма, стала причиной очередного скандала в прессе. Дело в том, что 35-летняя супруга маркиза Дэвида Чамли сняла с безымянного пальца обручальное кольцо после десяти лет брака.

Разумеется, сразу после этого вновь вспыхнули слухи о том, что ревнивый муж старше ее на 24 года потребовал развода.

Маркизы Чамли и герцоги Кембриджские стали соседями, когда королева отдала в распоряжение своему внуку загородную резиденцию Анмер-Холл в графстве Норфолк. Роуз и Дэвид живут в доме его предка, первого премьер-министра Великобритании сэра Роберта Уолпора, гигантском по размеру Хоутон-Холле, где до сих пор устраивают экскурсии для всех желающих.