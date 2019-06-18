«Бедная богатая девочка»: умерла Глория Вандербилт

В США умерла одна из самых выдающихся женщин XX века. Глория Вандербилт – художник, актриса, модель, дизайнер, писательница, наследница огромного состояния и звезда светских вечеринок – умерла в возрасте 95 лет через месяц после того, как у нее был диагностирован рак желудка.

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О кончине знаменитой американки сообщил CNN ее сын Андерсон Купер. «Глория Вандербилт была невероятной женщиной, которая любила жизнь и жила по собственным правилам. Она была художником, писателем и дизайнером, но также выдающейся матерью, женой и другом. Ей было 95 лет, но просите любого из ее близких, и они скажут вам, что она была самой молодой из всех, кого они знали – самой классной и современной», — сказал Андерсон Купер. Свою удивительную жизнь она окончила в своем доме на Манхэттене в окружении родных и близких.

Глория Вандербилт родилась 20 февраля 1924 года в семье американского железнодорожного магната Реджинальда Вандербилта и его второй жены Глории Морган. Через год после рождения малышки ее отец, который чрезвычайно гордился маленькой дочерью, умер от цирроза печени, оставив детям – Глории и Кэтлин, своей дочери от первого брака – состояние в $5 млн, эквивалентное сегодняшним $71 млн. До тех пор, пока Глория не достигнет совершеннолетия, распоряжаться деньгами доверили ее матери – но не слишком надолго.

Мать Глории Вандербилт после смерти мужа стала жить на два города – вместе с дочерью, ее няней и своей сестрой-близнецом Тельмой постоянно бывали в Париже, где проматывали состояние.

То, как они обращались с оставленным наследством, в какой-то момент встревожило тетю Глории – сестру ее отца Гертруду Вандербилт Уитни. Она обратилась в суд с требованием передать ей опеку над племянницей. Долгое время ушло у Гертруды Уитни на то, чтобы убедить суд: Глория Морган – плохая мать для своей дочери. В ходи шли даже сплетни о том, что у нее якобы есть романтическая связь с представительницей британской королевской семьи.

На слушания являлась и маленькая Глория – судья беседовал с ней один на один, чтобы никто не мог повлиять на ребенка, и из-за двери слышались рыдания и жалобы. Таблоиды называлии ее «бедной богатой девочкой» — Глории было 10 лет. В конце концов, Глория Морган проиграла – ей выделили содержание, но ребенка забрала тетя Гертруда.

Глория росла как приличная девочка из американского высшего общества – на Лонг-Айленде. Окончив школу, она начала изучать искусство и актерское мастерство и начала карьеру художницы – ее работы, выполненные в масле, акварели, пастели, позже станут основой для открыток фирмы Hallmark, а сама Глория начнет создавать принты для постельного белья, керамики и стеклянной посуды.

В 15 лет Глория Вандербилт начала карьеру модели – в будущем она станет музой знаменитого фотографа Ричарда Аведона. В 17 – переехала в Голливуд: знаменитой актрисой она не стала, но в некоторых сериалах участие приняла.

Но самую большую известность Глории Вандербилт принесло все же не искусство, а основанный ей бренд джинсов, который сейчас носят вовсе не представители высшего света.

Бренд Gloria Vanderbilt был основан в 70-е – его классические джинсы в лебедем, вышитом на заднем кармане, до сих пор продаются в американских супермаркетах вроде Walmart и Costco и стоят очень недорого.

Признанным художником Глория Вандербилт стала только в XXI веке – выставка под названием «Ящики мечты» открылась в 2001 году в арт-центре «Южный Вермонт» в Манчестере, в штате Нью-Гемпшир, и была благосклонно принята критиками. Еще одна выставка состоялась там же в 2007-м.

Наследница огромного состояния реализовалась и как писательница: она издала две книги о дизайне интерьеров, четыре тома мемуаров и три романа, а еще – писала колонки для Vanity Fair, Elle и The New York Times.

Замужем Глория Вандербилт побывала четыре раза. В 17 лет она вышла замуж за голливудского актерского агента Пата Дичикко, с которым развелась через четыре года, утверждая, что тот ее избивал. Следующим мужем стал дирижер Леопольд Стоковски – в этом браке родилось двое сыновей, но и он закончился разводом. Третьим мужем Глории был режиссер Сидни Люмет, а четвертым – писатель Уайат Эмори Купер, которому она родила двоих сыновей, Картера и Андерсона.