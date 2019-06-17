Паника и морская пена: что убивает людей в воде

Российский турист утонул в восточной тайской провинции Трат в запретной зоне для купания. Об этом сообщает новостной интернет-портал Thaiger.

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55-летнего Владимира Антонова обнаружили в 300 метрах от берега 16 июня. В местной больнице подтвердили, что мужчина скончался, о чем вскоре проинформировали российское посольство.

Жена усопшего, с которой Антонов остановился в отеле в двух километрах от места происшествия, рассказала полицейским, как погиб ее муж. По ее словам, мужчину мужа ударила большая волна, а затем его начало уносить в море.

Местные офицеры флота напоминают туристам, что во время сезона дождей в Юго-Восточной Азии лучше воздержаться от купания. Особенно там, где установлены красные флаги, запрещающие это делать.

В мире существует общепринятая система оповещения безопасности на водоемах. Каждый может легко считать ее по флагам, значение которых довольно просто запомнить.

Двойной красно-желтый флаг обозначает зону для купания. Разрешают заходить в воду также зеленый, желтый и синий флаги, но желтый предупреждает о том, что нужно быть осторожным и не заходить в воду в одиночку, а синий сигнализирует о наличии активной морской живности в этой зоне. Можно встретить черно-белый флаг, которым обозначается территория для серфинга, а коричневый или оранжевый флаг сообщает о загрязненной воде.

Чаще всего все исследованные океанические пляжи обозначены флагами. Там, где их нет, купаться не стоит. Это касается и мест с красными флагами: наличие такого сигнала предупреждает о сильных волнах или наличии в водах опасных морских животных — например, электрических скатов или жалящих медуз. Два красных флага обозначают категорический запрет на купание из-за постоянного подводного рип-течения — самой распространенной причиной трагических инцидентов в море. Такие течения встречаются на всех океанических пляжах мира.

У этого смертельно опасного явления много названий — встречное или отбойное течение, тягун, отбойная волна. Такие течения могут быть постоянными: о местах возникновения таких знают все местные жители и спасатели, поэтому в них редко попадают те, кто смотрит на флаги. Но наибольшую опасность представляют те отбойные течения, которые возникают внезапно. Коридор рипа может составлять как 2-3 метра в ширину, так и 50 метров, и до полукилометра в длину. Скорость течения в нем может развиться до 15 км/ч.

Человек может выбраться практически из любого отбойного течения без последствий, если будет знать, как себя вести в этом случае. Как правило, в такой ситуации уносимого течением губит паника: человек усердно пытается плыть против течения к берегу, быстро выдыхается и начинает тонуть. Плыть можно лишь перпендикулярно течению, стараясь покинуть образовавшийся коридор, либо вовсе не сопротивляться и ждать помощи спасателей, которые обязательно прибудут, если вы купаетесь на оборудованном пляже.

Рип-течение может внезапно подхватить вас, даже если вы касаетесь дна, однако у этого явления все же есть признаки, по которым его можно узнать издалека.

Это может быть канал бурлящей воды, морской пены или водорослей, расположенный перпендикулярно берегу, или же зона с отличающимся от основного цветом воды. Также рип может выглядеть как разрыв в общей структуре волн. К таким местам нельзя подплывать близко.

Немалую опасность представляют и сами волны, которые могут сильно ударить, оглушить или просто кинуть купальщика на камни. В особенности стоит быть осторожным тем, кто не умеет плавать — им вообще не стоит не заходить в воду без сопровождения. Причем вспомогательные предметы — такие, как, например, спасательные круги, — вопреки своему предназначению, таким людям легко могут навредить. Если средство, помогающее держаться на плаву, случайно перевернется, а человек, который не умеет плавать, не почувствует под собой дна, велика вероятность того, что его может «утопить» приступ паники.

Быть уверенным в своей безопасности нельзя даже там, где волн совсем нет. Дети без присмотра, пожилые люди со слабым здоровьем и взрослые в состоянии алкогольного опьянения нередко тонут даже в бассейнах.