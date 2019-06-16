Похороны моды: худшие наряды «Кинотавра»

На любой отечественной премии есть категория знаменитостей, которые выглядят так, будто их персональные стилисты принципиально берут напрокат реплики известных брендов — стремление сделать «как в Голливуде» и при этом избежать идентичных нарядов, что носили звезды западных длинных красных ковров. Совершенно не ясно, почему в массах присутствует ощутимая боязнь сделать что-то оригинальное, но в итоге в лучшем случае попытки сделать модно или лаконично становятся грамотным косплеем плотно забытых платьев Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Лопес.

Мария Кожевникова

close Актриса Мария Кожевникова на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино «Кинотавр» Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса и бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова появилась на красной ковровой дорожке в очевидно прощальном подарке от своего стилиста — сложно представить, что человек, который это подобрал, хотел остаться на своем месте работы.

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Черный атлас, из которого сделано платье, крайне ласково «обнимало» фигуру Кожевниковой в не менее ласковые сочинские +30 градусов.

Как мы знаем по опыту буквально всех остальных светских и околосветских мероприятий в России, самое благодатное время для большинства знаменитостей начинается несколькими секундами позже позирования для фотографов, когда можно забежать в отапливаемое или кондиционируемое помещение.

Однако образ звезды «Универа», которую уже сложно вспомнить в другой роли, имел ощутимый минус, по которому последние несколько сезонов удобно определять ленивого модника — широкий ремень. Выявить назначение этого аксессуара при наличии приталенного платья на одно плечо — непомерно сложная задача. Но с такими предметами гардероба, как туфли, инкрустированные цветами из страз, ответ не слишком вариативен и звучит как «ребенку понравилось».

close Актриса Ольга Сутулова на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино «Кинотавр» Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Спорный наряд получился и у актрисы сериала «Содержанки» Ольги Сутуловой, потому что на платья, выполненные в бельевом стиле, все еще интересно смотрятся разве что в не самых модных столичных клубах. Даже если допустить, что красная дорожка — это не подиум, где большое значение имеет свежесть идеи, ярко-розовая «ночнушка» длины макси на тонких бретелях была окончательно испорчена черным кружевом. Полоска текстильного изделия начинала свое печальное путешествие по привычной глазу зоне декольте, но потом что-то резко пошло не так, швея заснула и прошила кружевом диагональ под грудью. Несмотря на то, что черный и розовый представляют собой классическое цветовое сочетание, оно очень часто становится проигрышным в нашем сознании, где помада цвета фуксии была у некой, сразу оговоримся, абстрактной тети Розы. Похоже ли это платье на ночнушку с оторванной оборкой? Возможно, но корреляция Свибловой с погодными условиями все же достойна похвалы, особенно если учитывать, что тем, кто приехал на фестиваль не самым первым, нужно было стоять в очереди, чтобы сфотографироваться.

close Актриса Мария Зыкова на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино «Кинотавр» Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Мария Зыкова одной из слишком многих выбрала черный ансамбль, который мог походить на чучело мертвого и крайне длинноволосого животного больше только в том случае, если бы девушка предпочла появиться на закрытии «Кинотавра» в ростовой кукле.

Помимо едва сдерживаемого желания позвонить в «Гринпис» или создателям «Игры престолов» (Кит Харрингтон, может, и на реабилитации, но кто-то мог не уследить за накидкой «короля Севера»), платье Зыковой вызывает и другое чувство.

Из-за выреза, нехарактерного для платья без бретелей в принципе, кажется, будто оно сползает вниз под тяжестью воды или другой жидкости, которой обливают гостей кинофестиваля.

close Актриса Анна Чурина на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино «Кинотавр» Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Анна Чурина, сыгравшая в «Любовницах» вместе с Паулиной Андреевой, на воскресной дорожке однозначно выступала в коллаборации с сочинским ветром. Невесомое и полупрозрачное, разумеется черное платье развевалось и невольно напоминало о шарфе Айседоры Дункан, которое стало орудием ее убийства вместе с колесом автомобиля. Даже без этой жутковатой исторической памяти образ был невероятно богат на детали — накидка, тканевые «жгуты», завернутые вокруг пояса и шеи и заходящие на грудь. Казалось, что актрисе изначально было неловко выходить в свет в обыкновенном боди, поэтому она попросила кого-то помочь ей временно показаться чуть более одетой. Хотя бояться явно нечего — судя по тому, что лицезрели поклонники номинантов и почетных гостей кинофестиваля, юбилейный «Кинотавр», как и кинематограф, вынесет все.