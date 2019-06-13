Вместе навсегда? Таблоиды сообщили о Питте и Энистон в Риме

Австралийский таблоид New Idea сообщает, что любимая пара Голливуда начала нулевых — Дженнифер Энистон и Брэд Питт — снова вместе. Согласно материалу издания, воссоединение знаменитостей произошло в Риме с помощью их общего друга Джорджа Клуни и его жены Амаль. Супруги якобы хотели восстановить отношения двух бывших, с которыми Клуни дружит со времен съемок фильма «Одиннадцать друзей Оушена», где снимался Питт, и нескольких эпизодов сериала «Друзья», звездой которого была Энистон.

Несмотря на то, что в 2005 году семья развалилась — большинство фанатов до сих пор уверено, что этому поспособствовали съемки «Мистера и миссис Смит» и Анджелина Джоли в частности — Джордж все еще поддерживает теплые отношения с обеими сторонами.

Реклама

Инсайдер рассказал журналу Life & Style: «Джордж хочет, чтобы один из его лучших друзей, Брэд Питт, снова стал счастливым. И это означает только одно: Дженнифер Энистон». По словам собеседника портала, Клуни пригласил Брэда и Дженнифер «на парный курорт в Рим», и в итоге отпуск стал напоминать «одно очень длинное двойное свидание, наполненное слезами, смехом и любовью». К тому же, источник добавил, что он никогда не видел Брэда счастливее, чем во время этих римских каникул.

Информатор сделал предположение, что Джордж якобы знает, что Питт «очень старается, чтобы вернуть Джен назад, и сделать это будет весьма непросто». Если верить этой информации, то дело усложнено не отсутствием у Энистон желания продолжать общение, а «вполне объективными проблемами с доверием». «Джен чувствовала себя очень неуверенно, и кто бы мог ее винить? Брэд оставил ее ради Энджи, и довериться ему снова станет тяжелой битвой», — рассказал инсайдер.

В феврале 2018 года Энистон, за высокие гонорары в комедийных проектах получившая прозвище «женская версия Адама Сэндлера», рассталась со своим вторым мужем Джастином Теру. На общие соболезнования относительно ее разрушенной личной жизни актриса ответила в интервью журналу InStyle в августе 2018-го: «Это какое-то сумасшествие. Люди думают, что я «расстроена и убита горем». Прежде всего, я не разбита».

Всю организацию поездки взял якобы на себя «сводник» Джордж Клуни. В том числе — и бронирование мест для проживания: «Брэд и Джен ночевали в очень уединенной частной вилле в Риме», — поделился информацией источник. Портал Life & Style подчеркнул, что особое внимание было уделено безопасности отпуска вдали от папарацци: «Джордж сказал, что он бронирует ее (виллу — «Газета.Ru») для своих родителей, чтобы не было никаких любопытных глаз. Задумку получилось воплотить благодаря персоналу гостиницы, который гарантировал своим гостям абсолютную приватность».

Однако данные таблоидов сложно назвать достоверными по крайней мере по той причине, что знаменитости на протяжении многих лет пресекают любые разговоры о том, что они снова вместе.

Несколько месяцев назад близкая подруга Дженнифер Энистон заявила, что та не виделась со своим первым мужем уже много лет, и при условии, что Голливуд невероятно маленький, этот факт говорит о многом.

В июне дом в Беверли-Хиллз, где они жили вместе в период с 2001-го по 2004-й, был выставлен на продажу за более чем $48 млн. Недавно Питт опроверг слухи о том, что он подарил собственность Энистон на ее 50 день рождения, и теперь просторный дом с бассейном и террасой может купить любой желающий мультимиллионер.

Подозрения вызывает и причастность Джорджа Клуни к примирению людей, которые так долго принципиально не общались друг с другом. В феврале прошлого года представители актера были вынуждены опубликовать официальное опровержение информации о том, что он имел отношение к двум совершенно разным людям после того, как они приняли решение разойтись.

Когда Брэд Питт и Анджелина Джоли объявили о своем разводе еще три года назад в 2016-м, Клуни узнал о произошедшем от одного из репортеров на глобальном саммите ООН. В ответ на известие он сказал: «Мне очень жаль. Это печальная история и большая неудача для семьи».