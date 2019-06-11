Павлины и Алеши: немцы выбрали самые красивые русские имена

Немецкий журнал Wunderweib составил список самых красивых женских и мужских русских имен. Автор статьи, опубликованной накануне, 10 июня, решила рассказать читателю в Германии, что в России живут не только Ольги и Дмитрии — именно они, по ее мнению, знакомы немецкому читателю, — но и обладатели других красивых имен.

«В мире на русском говорят 280 миллионов человек, а Россия — очаровательная страна с глубокой историей», — говорится в статье.

Нет ничего удивительного, по словам автора, в том, что русские имена красиво звучат и имеют глубокое значение.

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В списке имен, отобранных автором, пять женских имен и пять мужских, причем часть примеров дается в уменьшительной форме. Самыми красивыми женскими именами в России названы Алина, Полина, Дарья, Мила и Вика. Журналист отмечает, что Вика — производное от Виктории, Мила — от Людмилы или Камиллы, а Полина — это вариант имени Павлина.

Самыми красивыми мужскими именами оказались Алеша, Коля, Максим, Вадим и Никита, причем Вадим считается уменьшительной формой от Владимира.

В России с немецким автором отчасти согласны — некоторые из этих имен входят в число самых распространенных в нашей стране. В начале апреля 2019 года издание RT на основе данных региональных органов ЗАГС (изучению подверглись 53 региона) составил рейтинг самых популярных имен в России.

Выяснилось, что самым красивым мужским именем в нашей стране считается имя Артем — во всяком случае, именно так называли большинство новорожденных мальчиков в 34 регионах страны, среди которых Бурятия, Брянская область, Пермский и Камчатский край. На втором месте оказались неизменные лидеры — Александры, их больше всего родилось в десяти регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В Чувашии самым популярным именем стало имя Максим, а в Иркутской области — Роман.

Большинство новорожденных девочек в нашей стране становятся Софиями — это имя выбирают в 21 регионе, в том числе в Москве, Якутии, Мурманской области. На втором месте — имя Анастасия, которое вот уже больше 10 лет удерживает лидерство — Настями или, что реже, Асями становятся в десяти регионах, среди которых Архангельская и Новгородская области.

Популярны и Вики — имя Виктория оказалось распространено в Челябинской области и Забайкальском крае. В лидеры неожиданно вырвались Аделины — в Башкортостане, а также, что уже вполне ожидаемо, Ксении (Вологодская область) и Арины (Астраханская область).

Однако не всем россиянам милы обычные русские имена — в конце января в Москве показали, куда родителей иногда заводят фантазия и желание выделиться. Управление ЗАГСа опубликовало список самых необычных имен, которые получили новорожденные дети в 2018 году.

Оказалось, что в прошлом году в столице появились на свет девочки, которые будут жить с именами Адель-Иллария, Доминика, Александра-Джейн, Капитолина, Линда, Радомира и Августина. Две маленькие москвички получили имена «космические» — Виктория Луна и Леонида (в ноябре в Москве Можно было наблюдать звездопад, который называют Потоком Леониды). Одна новорожденная получила не самое популярное имя христианской святой – Ия.

Мальчики получали в столице в прошлом году старорусские имена — в Москве для них выбирали имя Добрыня, Пересвет, Данислав. Также работники столичного ЗАГСа зарегистрировали в прошлом году младенцев с именами Филл, Устин, Мартин, Пахом и Марсель.

Фантазию родителей в 2017 году было решено ограничивать. 21 апреля 2017 года Госдума приняла законопроект, запрещающий давать детям имена, в которых используются числа, бранные слова, а также указания на ранги и титулы. «Широко известны такие примеры необычных имен, как Авиадиспетчер, Жужа, Ланцелот, Лексус, Салат Латук, Ванзырым, Князь, Царь. Подавляющее большинство детей с подобными именами страдают от излишней фантазии своих родителей, подвергаются насмешкам со стороны сверстников в школе, детском саду и, как правило, чувствуют себя в обществе изгоями. И только по достижении 14 лет они могут самостоятельно поменять имя на другое», — отметил в связи с принятием законопроекта глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.