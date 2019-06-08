Не выдержала заточения: Меган Маркл вышла к людям

Молодая мать Меган Маркл вышла из декрета и вернулась к обязанностям, которые ей полагается выполнять как члену королевской семьи. Герцогиня Сассекская вместе с другими родственниками Елизаветы II приняла участие в праздновании официального дня рождения королевы – мероприятия, посвященные этому событию, традиционно проходят в Великобритании в июне.

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Герцогиня Сассекская прибыла в Букингемский дворец в первой половине дня 8 июня на заднем сиденье темно-синего Range Rover, после чего вместе с принцем Гарри пересела в конный экипаж, который доставил их на кавалерийский парад, где Меган Маркл вместе с другими членами королевской семьи должна была присоединиться к наблюдению за маршем 1400 взводов, 400 музыкантов и 200 коней.

Как сообщает Daily Mail, в экипаже она ехала с Кейт Миддлтон и Камиллой Паркер-Боулз, где вступила с ними в оживленную беседу. Параллельно она успевала помахивать толпе, собравшейся, чтобы полюбоваться парадом и посмотреть, как выглядит Меган Маркл через месяц после родов.

Наблюдатели в толпе заметили на пальце Меган Маркл третье кольцо – скорее всего, оно было по американской традиции подарено ей принцем Гарри после рождения их первенца Арчи.

Для первого выхода в свет после рождения Арчи Харрисона Меган Маркл выбрала легкое темно-синее пальто и платье Givenchy, а голову ее украсила шляпка-таблетка в цвет платья. Принц Гарри был одет в парадную военную форму.

Позже он и принц Уильям приняли участие в параде – они маршировали в меховых шапках полка Королевской гвардии наравне с другими гвардейцами.

После парада кавалерийских полков представители четырех поколений королевской семьи Великобритании поднялись на балкон Букингемского дворца, чтобы оттуда наблюдать за авиашоу, устроенном Королевскими военно-воздушными силами Великобритании – над ними пролетали истребители «Тайфун» и исторические модели самолетов, в том числе истребители «Спитфайр» и «Харрикейн» и бомбардировщик «Ланкастер» времен Второй мировой войны.

Отдельное внимание публики во время всего мероприятия привлекли дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Как и в прошлом году, они развлекали собравшихся, глядя на них из окон Букингемского дворца, смешно прижимаясь к стеклам и высовывая языки. В этот раз к их веселью присоединился и младший брат – для принца Луи, которому в конце апреля исполнился год, это был первый официальный выход в свет.

В последний раз Меган Маркл выходила на публику 8 мая, когда в Виндзорском замке она вместе с мужем, принцем Гарри, представила журналистам и фотографам новорожденного сына. С тех пор она проводила время в своей резиденции – коттедже Фрогмор, — где, как сообщали источники, предавалась необузданному онлайн-шопингу за неимением других возможностей развлекаться.

Кроме того, как сообщали инсайдеры, она затеяла новый ремонт в детской Арчи Харрисона – Меган наняла известного дизайнера интерьеров Вики Чарльз, чтобы она обновила интерьер в соответствии с характером Арчи Харрисона. По мнению Меган, малышу, которому 6 июня исполнился месяц, требуется спальня, которая будет отражать его живой характер экстроверта, а гендерно-нейтральный интерьер в серо-бежевых тонах, созданный для него до его рождения, Арчи не подходит.

Участие в официальных мероприятиях Меган Маркл в последний раз принимала 11 марта, когда вместе с принцем Гарри побывала на службе в честь Дня Британского содружества в Вестминстерском аббатстве.

Однако тогда о том, что герцогиня Сассекская уходит в декрет, не объявлялось. Как сообщили корреспонденту издания Harper's Bazaar, в Букингемском дворце, Меган не будет больше появляться на публичных мероприятиях, однако продолжит работу в кулуарах – в частности, будет заниматься развитием своих благотворительных инициатив.

Позже стало известно, что Меган Маркл планирует вернуться к публике как можно скорее после родов. Источник тогда сообщил изданию Sun, что герцогиня появится на публике, скорее всего, в день официального празднования дня рождения королевы, хотя и предполагается, что после родов она будет отсутствовать три месяца, а не один. «Трехмесячный декрет – это норма в США для американских мам, у них обычно не бывает шести или даже двенадцати месяцев, которые дают мамам в Великобритании, — сказал источник. – Так что для Меган это совершенно нормально».