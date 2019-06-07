Звезда погасла: Ирина Шейк ушла от Брэдли Купера

Брэдли Купер и Ирина Шейк окончательно расстались после четырех лет совместной жизни. Об этом сообщает таблоид People со ссылкой на собственный источник.

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По словам инсайдера, 44-летний Купер и 33-летняя Шейк решили разорвать свои отношения и теперь решают, как разделить опеку над их общей дочерью Леей, которая родилась в марте 2017 года. Официальные представители пары пока что никак не комментируют это заявление.

Фоторепортаж: Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались __is_photorep_included12400603: 1

Актер и супермодель начали встречаться весной 2015 года. Шейк и Купер поначалу скрывали свои отношения, а затем неоднократно говорили в своих интервью, что предпочитают не распространяться на тему своей личной жизни.

«У меня много друзей, которые публично демонстрируют свою личную жизнь в инстаграме или других социальных сетях. Я восхищаюсь этим и считаю, что это здорово, но все же это личный выбор каждого», — рассказывала Шейк.

Супермодель призналась, что ее профессиональная деятельность подразумевает активность в соцсетях, однако она не публикует в них материалы, которые носят частный характер.

«Поскольку моя работа требует присутствия там [в соцсетях], я просто решила оставить свою личную жизнь в покое. Вот почему она называется личной: потому что это только ваше и вашей семьи, и я счастлива от этого», — объясняла супермодель.

О том, что пара могла распасться, впервые заговорили после выхода режиссерского дебюта Купера «Звезда родилась», где актер и режиссер Брэдли Купер сыграл возлюбленного главной героини, роль которой исполнила певица Леди Гага.

В прошлом месяце о расставании Купера и Шейк сообщал американский таблоид MTO, ссылаясь на собственный источник, которому можно «полностью доверять». Инсайдер издания был убежден, что актер и модель «больше не вместе, а объявление о том, что они разошлись, может последовать или не последовать». Это вполне вероятно, учитывая нежелание звезд говорить о своей личной жизни публично.

Однако источник таблоида утверждает, что конфиденциальность отношений беспокоит только Купера: «Брэдли всегда хотел хранить личную жизнь в секрете, в то время как Ирина считает, что нужно выпустить пресс-релиз». Он добавил: «В последнее время она выкладывает более провокационные фотографии в инстаграме, а недавно посетила Met Gala в одиночестве, хотя Брэдли должен был прийти с ней».

Ирина Шейк действительно стала публиковать более откровенные снимки в соцсети.

После фотографии в зеркало в нижнем белье британское издание Daily Mail даже выпустило новость с заголовком «Ирина Шейк заставила пульсы участиться, позируя для селфи в зеркале в соблазнительном белье». Модель выложила фото в белье, лаконично подписав снимок: «Мой любимый треугольный бюстгальтер».

При этом анонимный источник заверил всех, что Леди Гага не имеет никакого отношения к расставанию влюбленных, хотя слухи возможном романе певицы с Купером только подогрелись после их выступления на «Оскаре» с песней «Shallow».

Действительно было очень похоже на то, что пару связывают искренние чувства. Однако тот факт, что между артистами завязалось нечто большее, чем дружба, отрицала Леди Гага.

«Да, люди увидели любовь, — сказала она на шоу Джимми Киммела на следующий день после выступления. — И знаете, что? Мы хотели, чтобы вы ее увидели. Знаете, «Shallow» — это песня о любви. Фильм «Звезда родилась» — это история любви. Мы очень много работали. Мы всю неделю трудились над этим выступлением».

Для Брэдли Купера прошлый год выдался очень трудоемким из-за его дебютного фильма, который был номинирован на восемь премий «Оскар». Казалось, что после окончания сезона награждений Купер попытался максимально сосредоточиться на своей семье.

«Брэдли проводит каждый день со своей семьей», – рассказывал источник таблоиду People. — Большую часть времени Брэдли и Ирина проводят с Леей. Иногда они просто гуляют по пляжу. Они кажутся великолепными».

Брэдли Купер и сам в одном из интервью Опре Уинфри признавался, что семья для него — это чудо, которое перевернуло все. Тогда же он рассказал, что восхищается своей дочерью и тем, как она напоминает Брэдли его отца. Однако судя по всему, даже такая трогательная любовь к дочери не смогла спасти отношения актера и супермодели.