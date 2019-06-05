«Не злобная, а злая»: Трамп опять рассказал про Меган Маркл

Дональд Трамп обсудил с ведущим программы «Good morning Britain» Пирсом Морганом противоречивые комментарии в адрес герцогини Сассекской. Об этом сообщает Fox News.

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Президент Соединенных Штатов Америки объяснил, что не называл Меган Маркл злобной, а просто был очень удивлен, узнав о ее высказываниях в его адрес. В особенности для него стало сюрпризом обещание звезды сериала «Форс-мажоры» переехать в Канаду в случае его победы на выборах.

«Я не говорил, что она злобная. Я имел в виду, что она зла по отношению ко мне. И, по сути, я не знал, что она может быть против меня», — сказал Трамп в интервью Моргану, которое вышло в эфир в среду.

Как и предполагалось, герцогиня Сассекская пропустила прием в честь американского президента и первой леди США в Букингемском дворце в понедельник, на котором присутствовали королева Елизавета II, принц Чарльз, герцоги Кембриджские и муж принц Гарри. Связано ли ее отсутствие на мероприятии с тем, что она не хочет надолго отлучаться о своего сына Арчи, которому 6 июня исполнится месяц, или с неприязнью к президенту — неизвестно.

Дональд и Меланья Трамп завершают в среду трехдневный государственный визит в Великобританию. Королева Елизавета и другие члены семьи приняли их в Букингемском дворце в понедельник: днем для них был организован прием, а вечером был дан торжественный ужин, на котором присутствовали 16 членов королевской семьи. Во вторник Трамп и Меланья отправились в поездку по военным комнатам Черчилля и пообедали с принцем Чарльзом и герцогиней Камиллой.

Несмотря на то, что Меган Маркл так и не соизволила показаться своим соотечественникам, Трамп утверждает, что по крайней мере между ним и ее мужем, принцем Гарри, нет никакой напряженности.

«Я поздравил его, и мне кажется, что он потрясающий парень, — заявил Трамп ITV. Он и добавил: «Королевская семья действительно хороша».

В своем предыдущем интервью, которое он дал в преддверии поездки в Великобританию изданию Sun, лидер США рассказывал, как ранее встречался с принцем Чарльзом и королевой Елизаветой и говорил о том, что у них сложились прекрасные отношения.

«Наша первая беседа была прекрасной. У нас было много всего интересного, чтобы обсудить. Это был действительно отличный визит. Моя мама тоже любила королеву», — признался Трамп. Он также добавил, что «будет здорово увидеть королеву во второй раз».

В своем интервью президент США выразил удивление по поводу высказываний герцогини Сассекской. Дональд Трамп заявил, что для него стали сюрпризом «злобные» комментарии Меган Маркл в его адрес. Он утверждает, что не знал о том, что во время его предвыборной с Хиллари Клинтон звезда сериала «Форс-мажоры» осуждала кандидата за «женоненавистнические» и «обостряющие противоречия» заявления в рамках президентской кампании в 2016 году. Актриса также заявляла, что отдаст голос за его соперницу Хиллари Клинтон.

Меган Маркл подробно объясняла, чем ей так не нравится Трамп в своем интервью на ток-шоу The Nightly Show с Ларри Уилмором.

Актриса рассказала, что Трамп вызывает недоумение и ненависть у женщин после его заявления 2006 года, когда он сказал, что женщин нужно хватать за интимные части тела. По мнению Маркл, это высказывание нанесло ощутимый урон кандидату Республиканской партии, и в результате он потерял огромное количество женских голосов.

«Вы не просто голосуете за женщину, если это Хиллари [Клинтон]. Да, вы можете голосовать [за нее], потому что она женщина, но скорее всего просто Трамп дал понять, что вы не хотите такой картины мира, которую он собирается рисовать», — объяснила экс-звезда сериала «Форс-мажоры».

Американский президент, в свою очередь, вполне спокойно отреагировал на эту новость. «Я этого не знал. Что я могу сказать? Я не знал, что она была злобной», — сказал Трамп.

Примечательно, что лидер США не нанес ответный удар за те неприятные высказывания герцогини в своей привычной манере. Дональд Трамп, напротив, проявил дипломатичность и выразил свое почтение Меган Маркл, выразив надежду, что она станет «очень хорошей американской принцессой» и пожелав ей преуспеть в роли члена британской королевской семьи.