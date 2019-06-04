«Я хочу быть сильной»: умерла первая леди Израиля

Израиль потерял свою первую леди – в больнице Бейлинсон в Петах-Тикве, не дожив одного дня до своего 74-летия, скончалась супруга президента Реувена Ривлина Нехама. Долгое время она боролась с тяжелым заболеванием – легочным фиброзом, не позволявшим ей свободно дышать, отчего на всех публичных выходах ее можно было увидеть с трубками с подсоединенным к ним баллоном с кислородом.

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Последние два месяца Нехама Ривлин провела в госпитале, где она оказалась из-за осложнений после пересадки легкого, перенесенной в марте 2019 года. «Через три месяца после легочной трансплантации Нехама Ривлин умерла сегодня утром, — говорится в заявлении больницы. – К нашему сожалению, усилия медиков по стабилизации ее состояния в течение сложного периода реабилитации после пересадки оказались безуспешными».

В своем официальном о смерти супруги президент Реувен Ривлин поблагодарил сотрудников больницы за преданность, внимание и профессионализм в лечении Нехамы.

Фоторепортаж: Умерла жена президента Израиля __is_photorep_included12393643: 1

Он также поблагодарил за поддержку народ Израиля за их слова поддержки, которые «придали президенту и его семье силы». На своей странице в фейсбуке Ривлин просто опубликовал фотографию своей жены с подписью «Моя Нехама. 1945 – 2019».

Нехама Ривлин пользовалась любовью и уважением народа Израиля – во многом, потому, что была нетипичной первой леди. Простые очки, седые волосы, скрученные в пучок, незамысловатые наряды и бесконечное проявление заботы о людях — особенно о детях — делали ее, скорее, всеобщей бабушкой, чем недоступной первой леди.

Будущая первая леди Израиля родилась в 1945 году в семье пионеров сионизма в мошаве Херут: ее мать уехала в 1925 году с Украины в подмандатную Великобритании Палестину и оказалась среди тех, кто создавал основу будущего благополучия еврейского государства. Отец Нехамы ушел из жизни, когда она была совсем ребенком — ее матери пришлось много и тяжело работать на своей ферме, чтобы поддерживать детей.

Нехама Ривлин – выпускница Еврейского университета в Иерусалиме — она изучала ботанику и зоологию и получила сертификат преподавателя. С 1967 года она работала в Еврейском университете в качестве ученого секретаря в Институте естественных наук, сначала в отделении зоологии, потом в отделении экологии. На пенсию Нехама Ривлин вышла в 2007-м, когда ей был поставлен оказавшийся смертельным диагноз. Уйдя на покой, Нехама посвятила себя изучению истории искусств.

За Реувена Ривлина Нехама вышла в 1970 году: для него это был второй брак, для нее — первый. В семье родилось трое детей — дочери Ривка и Анат и сын Ран.

Внимание общественности фигура Нехамы Ривлин начала привлекать в 80-е, когда ее муж занялся политической карьерой. Депутат кнессета, член кабинета министров, спикер парламента: Реувен Ривлин постепенно шел к президентству при полной поддержке супруги, привлекавшей людей скромностью и благородством.

Для публики Нехама Ривлин оказалась полной противоположностью Саре Нетаньяху: она сама делала покупки на рынке, дистанцировалась от политики и старалась не высказывать свою позицию относительно дел, касавшихся ее мужа.

В роли первой леди Израиля Нехама Ривлин посвятила себя отстаиванию прав маленьких израильтян – особенно ее беспокоила судьба детей с ограниченными возможностями. Ее волновали и проблемы женщин: в 2016 году Нехама Ривлин устроила прием для жертв сексуального и домашнего насилия, поделившихся своими историями.

Специально для детей в президентской резиденции Нехама Ривлин устроила общественный сад, куда малыши могли приходить, чтобы сажать и изучать растения и проходить мастер-классы по искусству.

Интерес и любовь к выращиванию растений, возможно, передалась ей от матери, вырастившей детей в мошаве – сельскохозяйственном поселении, где люди совместно занимались возделыванием земли. Мать для была для нее примером твердости и смелости.

В 2016 году Нехама Ривлин опубликовала в газете «Хаарец» колонку, в которой рассказала, как ее мама Дрора Шульман, уроженка города Белозерка на Украине, в 1925 году в возрасте 20 лет одна уехала в Палестину, чтобы воплотить сионистскую мечту. Перед переездом отец упаковал для нее шкатулку с еврейскими ритуальными атрибутами, материнский жемчуг и перину, однако по прибытии в Палестину ценности похитили – осталась только перина.

Рано овдовевшая, она много и тяжело работала на ферме – выращивала кур и коров, ухаживала за садом. А детям она читала наизусть стихи — она обожала русскую поэзию. «Став старше, она уже не могла выполнять работы на ферме, мать Нехамы Ривлин ухаживала с садом у дома, наполненным цветами, травами и сезонными овощами». Нехама вспоминала, что переехав в Иерусалим, никак не могла приучить себя покупать лимоны – потому что их нужно срывать с дерева.

Нехама Ривлин долго и отчаянно боролась с болезнью – ради своего мужа. «Он знает, что мне тяжело, но я предпочитаю выжить. Я не хочу огорчать его, не хочу быть для него обузой, — сказала она как-то в интервью газете «Йедиот Ахронот». – Лучше я буду сильной. Когда я с ним, я делаю все возможное, чтобы не сломаться. Он заставляет меня чувствовать себя героиней, и это важно».