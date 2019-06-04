Коврики и милостыня: как в Москве прошел Ураза-байрам

В этом году один из двух главных праздников в исламе пришелся на 4 июня. Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети рано утром, где по традиции, совершается главная совместная молитва в честь Уразы-байрама.

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В связи с огромным потоком мусульман, желающих отпраздновать Ураза-байрам, часть московских улиц пришлось, как обычно, перекрыть, а в метро — увеличить число нарядов полиции и служб безопасности.

Ближайшая к Соборной мечети станция «Проспект Мира» работала только на выход и пересадку, поскольку по примерным подсчетам на молитву собрались до ста тысяч верующих.

Молельный зал в мечети открыли уже уже в 03:30, чтобы мусульмане могли без спешки разместиться. Другими популярными местами для праздничной молитвы стали также Историческая мечеть на Большой Татарской улице, Мемориальная мечеть на Поклонной горе и еще две площадки, специально выделенные правительством Москвы, — шатер «Ландшафтный парк» в Южном Бутово и парк «Братеево». В Подмосковье в этом году под молитвы на Ураза-байрам отвели 39 площадок.

Фоторепортаж: Мусульмане празднуют Ураза-байрам __is_photorep_included12393421: 1

В связи с многочисленными перекрытиями улиц и переполненным людьми с молитвенными ковриками в руках общественным транспортом жители Мещанского района Москвы празднику, в большинстве своем, совершенно не рады. Некоторые из них изливают свои чувства в социальных сетях, призывая власти относиться ответственнее к организации таких мероприятий и стараться поддерживать нормальную жизнь района в дни мусульманских праздников.

С праздничным посланием к российским мусульманам обратился Равиль Гайнутдин, глава Духовного управления мусульман Российской Федерации. Муфтий выразил надежду, что сегодня весь исламский народ молится за мир во всем мире без кровопролития и террористических актов. Гайнутдин добавил, что и он сегодня молится о благоденствии и процветании и в нашей любимой России, передает РИА «Новости».

Российских мусульман поспешил поздравить и Владимир Путин. Он поблагодарил мусульманские организации за вклад, которые они вносят в единение народов страны, выступая против проявлений экстремизма и религиозной нетерпимости. Также президент отметил их благотворительные и просветительские инициативы и положительное влияние на взаимодействие с госструктурами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Убежден, что мусульманская община России и впредь будет активно участвовать в жизни страны, своей плодотворной деятельностью способствовать сбережению нашего бесценного исторического, культурного, духовного наследия», — говорится в поздравлении главы государства.

Ураза-байрам наступает после завершения священного месяца Рамадан. Это праздник разговения, который по-арабски называется Ид аль-Фитр, но в России больше прижился тюркский вариант — Ураза- или же Рамадан-байрам. Согласно преданию, праздник установил пророк Мухаммед еще в 624 году. Он отмечается в честь окончания поста в Рамадан и прощания с благословенными днями священного месяца, в которые каждому мусульманину предоставляется возможность вырасти духовно, усмирить свои страсти соблюдением поста и оказать помощь нуждающимся.

В Ураза-байрам мусульмане всего мира обязаны прекратить пост и предаться настроению праздника, вкушая запрещенную ранее пищу и питье. В этот день, совершив омовение, верующие облачаются в праздничную одежду и ранним утром отправляются в мечеть на главную совместную молитву. После этого мусульмане обмениваются поздравлениями и идут друг к другу в гости на праздничную трапезу.

В этот день также принято навещать родителей, бабушек и дедушек, посещать кладбища, поминая усопших, и читать над могилами отрывки из Священного Корана, прося об облегчении участи ушедших.

Помимо праздного времяпрепровождения в Ураза-байрам, мусульмане должны помнить о еще одном важном обычае. Согласно предписанию религии, имеющие достаточное количество средств мусульмане должны делать обязательное пожертвование нуждающимся накануне праздника. По-арабски оно называется «закят аль-фитр» — милостыня разговения.