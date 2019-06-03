Переживет всех: что Елизавета II вытворяла с президентами США

За свои 67 лет правления британская королева Елизавета II успела пообщаться со многими американскими лидерами. Монархиня лично знала 12 последних президентов США.

Реклама

Впервые Елизавета нанесла свой визит в Вашингтон в 1951 году, еще не будучи королевой — она прилетела в США, чтобы встретиться с Гарри Трумэном. Принцесса и президент обменялись любезностями, осыпав комплиментами народы друг друга. «Свободные люди по всему миру смотрят на Соединенные Штаты с любовью и надеждой», — сказала она тогда Трумэну.

В 1957 году Елизавета II снова совершила государственный визит в США уже в статусе королевы. С новым президентом Дуайтом Эйзенхауэром у них сложились весьма теплые отношения. Они годы слали друг другу письма — королева как-то раз поделилась с Эйзенхауэром фирменным рецептом жареных булочек.

На смену Эйзенхауэру пришел Джон Кеннеди, и это был не лучший период для отношений Белого дома и Букингемкского дворца. Позже королева призналась, что чувствовала себя «отодвинутой на задний план», когда летом 1961 года Джон Кеннеди и его супруга Жаклин прибыли во Францию, а потом в Англию, где Елизавета II устроила им прием в резиденции в Лондоне. Тем не менее, королева и президент Кеннеди поддерживали общение по переписке до самой гибели последнего в 1963 году, после чего Елизавета основала стипендиальный фонд в честь Кеннеди и приказала возвести мемориал.

Президент Ричард Никсон несколько раз виделся с королевой. Он даже пытался свести свою дочь Трисию с принцем Чарльзом, старшим сыном королевы, однако у него ничего не вышло.

Летом 1976 года глава США Джеральд Форд и первая леди Бетти Форд принимали у себя королеву Елизавету II и принца Филиппа на официальном ужине. «Если бы я не путала Его Высочество и Ее Величество, я бы поставила себе четыре звезды за то, как прошел этот визит», — написала позднее Бетти Форд об ужине в своих мемуарах.

Что касается Джимми Картера, отношения у него с правительницей Британии сложились весьма неловкие. Президент произвел неуклюжую попытку поцеловать королеву прямо в губы во время своего визита в Букингемский дворец в рамках встречи НАТО.

Пожалуй, из всех 12 президентов США самые близкие отношения у Елизаветы II были с Рональдом Рейганом. Когда Рейган впервые прибыл в Винздорский замок, королева поспешила поделиться с ним своей любовью к верховой езде и прокатить его на одном из своих скакунов. В 1989 году она удостоила Рейгана почетного рыцарства — высшей награды, присуждаемой Соединенным Королевством иностранцам, — в знак признания помощи, оказанной им Великобритании в Фолклендских войнах.

Благодаря следующему президенту США королева Елизавета II впервые побывала на бейсбольном матче: в 1991 году Джордж Буш-старший, будучи давним поклонником бейсбола, пригласил королеву и принца Филиппа на игру Baltimore Orioles с Oakland Athletics.

После смерти Джорджа Буша в декабре 2018 года королева выступила с речью, в которой назвала экс-президента «превосходным другом и союзником Соединенного Королевства» и «патриотом». Она также отправила принца Чарльза на его похороны в качестве представителя королевской семьи.

Елизавета II сумела обаять и Билла Клинтона. «Ее Величество произвела на меня впечатление человека, который, если бы не обстоятельства его рождения, мог бы стать успешным политиком или дипломатом. Она должна была стать и тем, и другим, и не похоже, чтобы вышло как-то иначе», — писал президент о королеве в своих мемуарах.

Президент Барак Обама и его супруга Мишель также были очарованы королевой. В 2009 году Обама сделал Елизавете II милый презент: он подарил ей iPod с историческими видеозаписями ее предыдущих визитов в США, начиная с 1950-х годов, а также запись своей инаугурационной речи. Мишель Обама, в свою очередь, в своих мемуарах описала момент, как случайно нарушила королевский протокол, обняв королеву в знак проявления поддержки. Однако Ее Величество вовсе не обиделась на такой «проступок» и даже ответила взаимностью на жест Мишель.