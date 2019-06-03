Переживет всех: что Елизавета II вытворяла с президентами США

Как британская королева общалась с американскими президентами

Королева Елизавета II готовится принимать важных гостей: уже совсем скоро в Букингемский дворец вместе с семьей приедет президент США. Дональд Трамп — 12-й лидер Соединенных Штатов, с кем лично знакома британская королева. «Газета.Ru» — об отношениях Елизаветы II с американскими президентами от Гарри Трумэна до Барака Обамы.

За свои 67 лет правления британская королева Елизавета II успела пообщаться со многими американскими лидерами. Монархиня лично знала 12 последних президентов США.

Впервые Елизавета нанесла свой визит в Вашингтон в 1951 году, еще не будучи королевой — она прилетела в США, чтобы встретиться с Гарри Трумэном. Принцесса и президент обменялись любезностями, осыпав комплиментами народы друг друга. «Свободные люди по всему миру смотрят на Соединенные Штаты с любовью и надеждой», — сказала она тогда Трумэну.

В 1957 году Елизавета II снова совершила государственный визит в США уже в статусе королевы. С новым президентом Дуайтом Эйзенхауэром у них сложились весьма теплые отношения. Они годы слали друг другу письма — королева как-то раз поделилась с Эйзенхауэром фирменным рецептом жареных булочек.

На смену Эйзенхауэру пришел Джон Кеннеди, и это был не лучший период для отношений Белого дома и Букингемкского дворца. Позже королева призналась, что чувствовала себя «отодвинутой на задний план», когда летом 1961 года Джон Кеннеди и его супруга Жаклин прибыли во Францию, а потом в Англию, где Елизавета II устроила им прием в резиденции в Лондоне. Тем не менее, королева и президент Кеннеди поддерживали общение по переписке до самой гибели последнего в 1963 году, после чего Елизавета основала стипендиальный фонд в честь Кеннеди и приказала возвести мемориал.

Президент Ричард Никсон несколько раз виделся с королевой. Он даже пытался свести свою дочь Трисию с принцем Чарльзом, старшим сыном королевы, однако у него ничего не вышло.

Летом 1976 года глава США Джеральд Форд и первая леди Бетти Форд принимали у себя королеву Елизавету II и принца Филиппа на официальном ужине. «Если бы я не путала Его Высочество и Ее Величество, я бы поставила себе четыре звезды за то, как прошел этот визит», — написала позднее Бетти Форд об ужине в своих мемуарах.

Что касается Джимми Картера, отношения у него с правительницей Британии сложились весьма неловкие. Президент произвел неуклюжую попытку поцеловать королеву прямо в губы во время своего визита в Букингемский дворец в рамках встречи НАТО.

Пожалуй, из всех 12 президентов США самые близкие отношения у Елизаветы II были с Рональдом Рейганом. Когда Рейган впервые прибыл в Винздорский замок, королева поспешила поделиться с ним своей любовью к верховой езде и прокатить его на одном из своих скакунов. В 1989 году она удостоила Рейгана почетного рыцарства — высшей награды, присуждаемой Соединенным Королевством иностранцам, — в знак признания помощи, оказанной им Великобритании в Фолклендских войнах.

Благодаря следующему президенту США королева Елизавета II впервые побывала на бейсбольном матче: в 1991 году Джордж Буш-старший, будучи давним поклонником бейсбола, пригласил королеву и принца Филиппа на игру Baltimore Orioles с Oakland Athletics.

После смерти Джорджа Буша в декабре 2018 года королева выступила с речью, в которой назвала экс-президента «превосходным другом и союзником Соединенного Королевства» и «патриотом». Она также отправила принца Чарльза на его похороны в качестве представителя королевской семьи.

Елизавета II сумела обаять и Билла Клинтона. «Ее Величество произвела на меня впечатление человека, который, если бы не обстоятельства его рождения, мог бы стать успешным политиком или дипломатом. Она должна была стать и тем, и другим, и не похоже, чтобы вышло как-то иначе», — писал президент о королеве в своих мемуарах.

Президент Барак Обама и его супруга Мишель также были очарованы королевой. В 2009 году Обама сделал Елизавете II милый презент: он подарил ей iPod с историческими видеозаписями ее предыдущих визитов в США, начиная с 1950-х годов, а также запись своей инаугурационной речи. Мишель Обама, в свою очередь, в своих мемуарах описала момент, как случайно нарушила королевский протокол, обняв королеву в знак проявления поддержки. Однако Ее Величество вовсе не обиделась на такой «проступок» и даже ответила взаимностью на жест Мишель.