Толпы безумцев: 10 самых фотографируемых мест в мире

Достопримечательностью, которую чаще всего можно встретить на фотографиях туристов, стала Эйфелева Башня — это показали результаты опросов пользователей одного из популярных поисковиков авиабилетов. Башня, которая уже некоторое время вызывает смешанные чувства пользователей соцсетей из-за шаблонных снимков, заняла первое место среди мировых памятников культуры, которые увлеченнее всего фотографируют путешественники. За нее проголосовали 18% опрошенных, а второе место с 15% занял турецкий курорт Каппадокия, прославившийся благодаря фантазии региональных бизнесменов.

Вы наверняка видели фотографии блогеров, снятые в скалистой местности на фоне десятков воздушных шаров — сделанный во время рассвета кадр получится красивым, но после огромного количества пресс-туров отелей и инстазвезд явно не уникальным. Предприимчивости местных предпринимателей можно разве что позавидовать — покупка большого воздушного шара окупит себя примерно за один удачный сезон.

На третьем месте оказалась главная достопримечательность Рима — Колизей. По мнению 13% пользователей поисковика, именно его фотографии туристы делают чаще всего. Однако попасть внутрь постройки практически невозможно из-за ремонтных работ или, если вам повезло, гигантской очереди, что несколько снижает его привлекательность.

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12% путешественников решили, что фотографируют чаще всего Красную площадь в Москве, и только потом была обозначена Нью-Йоркская Таймс-сквер. От жителей делового центра США нередко можно услышать, что больше всего на свете они ненавидят туристов именно в этом районе. Из-за того, что улица с впечатляющим количеством широкоформатных экранов располагается в самом центре, группы путешествующих часто забывают, что там действуют все те же правила дорожного движения. Рассеянность туристов усугубляет и без того пугающие пробки — неудивительно, что жители Нью-Йорка не перестают возмущаться поведением зевак..

После хаотичной Таймс-сквер Парк Гуэля в Барселоне, который был создан Антонио Гауди в начале XX века и занял примерно 13 гектаров, определенно покажется умиротворяющим. Если вы окажетесь там и захотите сделать то, что вы считаете весьма оригинальным, рекомендуем сначала зайти в инстаграм — и поймете, что будете не первым.

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Также в числе живописных мест россияне выделили основную достопримечательность Дубая, небоскреб Бурдж-Халифа высотой 828 метров и бухту Халонг во Вьетнаме, которую отличает изумрудный цвет воды и несколько десятков небольших островков. Туристы отметили и фотогеничность Пика Виктория, самой высокой точки Гонконга, с которой можно наблюдать за деловым центром города и смотреть на горы и бухту Южно-Китайского моря.

Помимо полного отсутствия уникальности в снимках из этих мест, отдельной статьей остается бесчисленное множество туристов со всего мира, желающих сделать примерно то же самое. Поэтому на всех ваших фотографиях с башней, горами или полуразрушенным амфитеатром скорее всего появятся незнакомые люди. К тому же билеты на все направления в признанной тройке лидеров существенно дороже, чем в соседствующие города.

Если вы все же планируете поездку в Париж на ближайшие даты, вам стоит учесть, что один пункт культурной программы придется вычеркнуть в связи с событиями последних двух дней. Лувр, располагающийся неподалеку от набившей оскомину башни, сейчас закрыт из-за забастовок работников музея.

Французские СМИ сообщают, что сотрудники не справляются с выросшим объемом работы и гостей при прежнем штате. По словам бастующих, поток посетителей знаменитой стеклянной пирамиды увеличился на 20% только за прошедший год. Статистика посещений Эйфелевой башни тоже впечатляет — по данным прошлого года, билет только на конструкцию приобрели шесть млн человек.

В августе 2018-го туристов, пришедших к Эйфелевой башне, ждало разочарование — объект всемирного наследия ЮНЕСКО пришлось закрыть из-за протеста сотрудников, которые жаловались на «чудовищные» очереди, возникшие в результате новой пропускной системы. Дело в том, что руководство инициировало продажу разных категорий билетов — по самым дорогим можно было забронировать полноценный лифт для одного человека, пока все остальные продолжают стоять в очередях.