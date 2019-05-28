Подальше от двора: Меган и Гарри сошлют в Африку

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл планируют отправиться с визитом в одну из стран юга Африки со своим сыном Арчи. «Местные власти уже были предупреждены о возможном визите пары в этом году, и приготовления к приезду Меган Маркл и принца Гарри начались,» — рассказал близкий к королевской семье источник. Точная дата визита пока неизвестна, ясно лишь, что скорее всего это произойдет уже в этом году. Главными целями официальной поездки пары станут работа с молодежью, сохранение окружающей среды и образование.

Кажется, малыш Арчи будет активно путешествовать со своими родителями: пару недель назад стало известно о планах Меган и Гарри приобрести дом в Калифорнии. Как рассказывали источники, даже если герцогам Сассекским не удастся найти подходящую недвижимость в Соединенных Штатах, Меган хотела бы, чтобы ее сын посетил Лос-Анджелес в самое ближайшее время — как только он будет готов к длительному трансатлантическому перелету.

Отпуск по уходу за ребенком самого принца Гарри продлился совсем недолго: молодой отец уже успел посетить несколько зарубежных стран с рабочими визитами, хотя со дня рождения его сына Арчи не прошло и месяца. Предполагается, что предстоящая поездка герцога и герцогини Сассекской станет подготовительным этапом перед переездом семьи в одну из африканских стран на несколько месяцев.

Принц Гарри не раз рассказывал о своей любви к континенту — по его словам, именно в Африке «он чувствует себя самим собой».

И действительно, с этой частью света Гарри уже прекрасно знаком. Еще в 13 лет он вместе с отцом и братом побывал в Ботсване — это случилось после смерти его матери, принцессы Дианы. Позже, после окончания Итонского колледжа, принц Гарри провел несколько месяцев в Лесото, где снял документальный фильм «Забытое королевство: принц Гарри в Лесото» о судьбе сирот в этой стране. В 2006 году он основал благотворительную организацию Sentebale, которая помогает детям из этого южноафриканского государства.

Принца Гарри с Африкой связывают и родственные узы: дядя принца, граф Спенсер, находился в Кейптауне во время своего первого брака с Викторией Локвуд, и поэтому несколько племянников принца до сих пор живут в ЮАР. Помимо этого, Челси Дэйви, с которой принц Гарри встречался с 2004 по 2010 год, родилась в Зимбабве и закончила Кейптаунский университет.

История любви с Меган Маркл, нынешней супругой принца, тоже начиналась в Африке: всего после двух свиданий Гарри предложил девушке отправиться с ним в путешествие в Ботсвану. Пара вернулась в страну и следующим летом. Даже бриллиант из обручального кольца будущей принцессы родом из Ботсваны. Сама Меган бывала в Африке и до знакомства с принцем — в 2016 году она ездила в Руанду в качестве посла благотворительной организации HeForShe, выступающей за права женщин.

Любовью пары к континенту объяснялись и появившиеся незадолго до родов Меган Маркл слухи о том, что герцогов Сассекских могут отправить в Африку на неопределенный срок.

Среди вариантов фигурировали такие страны, как Лесото, Ботсвана, Малави и ЮАР. Как сообщал британский таблоид The Daily Mail, сэр Дэвид Мэннинг, бывший посол Великобритании в США, и лорд Гейдт, бывший личный секретарь королевы, успели разработать планы длительной командировки Гарри и Меган Маркл в Африку.

Официальной целью миссии герцогов Сассекских должна была стать благотворительная деятельность и популяризация имиджа британской королевской семьи на африканском континенте. Правда, многие полагают, что отъезд Меган Маркл и принца Гарри вызван разладом в королевской семье между герцогами Сассекскими и Кембриджскими.

Британских налогоплательщиков поразила и стоимость переезда четы герцогов Сассекских в Южную Африку, которую эксперты оценили в миллион фунтов стерлингов. Обеспечение безопасности Меган и Гарри, их проживание, зарплаты обслуживающего персонала, медицинские и страховые расходы могут увеличить эту сумму еще в несколько раз.