Кипа раздора: немецкие евреи снова в опасности

Евреям посоветовали воздержаться от ношения в Германии кипы – традиционного головного убора, который обязаны носить те, кто исповедует иудаизм. Уполномоченный немецкого правительства по антисемитизму Феликс Кляйн дал такую рекомендацию в интервью немецким журналистам: он посоветовал религиозным евреям не носить кипу в общественных местах ввиду роста антисемитизма в стране. «Я не могу посоветовать евреям носить кипу в любое время и в любых местах», — сказал Кляйн в интервью, опубликованном в субботу, 25 мая, региональной издательской группой Funke. Он добавил, что «увы, изменил мнение, которое выражал раньше».

В воскресенье, 26 мая, на это высказывание отреагировал президент Израиля Реувен Ривлин. Он назвал его «глубоко шокирующим»: отметив, что он высоко ценит то, что делает правительство Германии для евреев, Ривлин обвинил его в том, что оно склоняется перед теми, кто направляет свою агрессию на евреев. Об этом сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

«Опасения за безопасность немецких евреев — это капитуляция перед антисемитизмом и признание того факта, что евреи снова не могут чувствовать себя защищенными на немецкой земле», — заявил Ривлин. Он добавил, что евреи не намерены подчиняться подобным рекомендациям и отступать перед антисемитскими нападками.

«Мы никогда не ответим на антисемитизм пораженчеством — и надеемся и ожидаем, что наши союзники будут действовать так же», — заявил президент Израиля.

Похожим образом отреагировал и посол США в Германии Ричард Гренелл — он также раскритиковал совет Феликса Кляйна. «На самом деле все наоборот, — написал он в своем твиттере. — Носите свою кипу. Носите кипу своего друга. Одалживайте кипу и носите ее в знак солидарности с еврейским сообществом. Объясняйте людям, что в обществе должно быть разнообразие».

Рекомендация Феликса Кляйна связана с неуклонным ростом антисемитских настроений, которые наблюдаются в Германии в последнее время. По мнению уполномоченного по антисемитизму, пост которого был создан только в прошлом году, это связано с тем, что в немецком обществе «растут ограниченность и грубость». «Интернет и соцсети серьезно поспособствовали этому, равно как и постоянные атаки на нашу культуру памяти». Чтобы обеспечить безопасность последователей иудаизма, он также дал совет другим членам германского общества. По его мнению, полицейские учителя и юристы должны научиться лучше распознавать, когда люди ведут себя неприемлемым образом и понимать, «что разрешено, а что нет».

Озабоченность уполномоченного немецкого правительства по антисемитизму разделяет и президент Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер: недавно он с удовлетворением отметил тот факт, что в исполнительном органе власти поняли серьезность ситуации. «Иногда случается, что в некоторых городах евреи подвергают себя потенциальной опасности, если по ним видно, что они евреи», — сказал он в интервью одному из французских информационных агентств.

Во Франции также проявляют озабоченность в связи с ростом антисемитизма – несколько лет назад здесь также прозвучали призывы к евреям воздержаться от демонстрации своей приверженности иудаизму.

В 2016 году подумать о том, чтобы перестать носить традиционный головной убор, иудеям предложил Цви Аммар, один из глав еврейской общины Марселя.

Это произошло после того, как преподаватель иешивы, то есть еврейской религиозной школы для мальчиков, подвергся в Марселе нападению с ножом, при котором избежать серьезных ранений ему помогла только объемная книга Торы, которой он прикрылся от нападающего.

Однако совет одного из лидеров иудейской общины был воспринят в штыки со стороны его коллег: они заявили, что отказываются бояться демонстрировать свою национальную и религиозную принадлежность из страха перед возможными атаками. Так же, как и недавно израильский президент, они назвали такую позицию пораженческой.

В частности, парижский раввин Йонатан Беншери сказал изданию Local: «Есть очень мало людей, которые хотят нападать на евреев – у нас больше шансов погибнуть в дорожном происшествии. У нас есть право выходить на улицы и не чувствовать давления, которое заставит нас снять кипу. Если мы решим, что никто не будет носить кипу, значит, мы примем то, что людей можно атаковать из-за их религии».

В 2018 году французcких евреев снова призвали воздержаться от ношения кипы – на этот раз это сделал член парламента Мейер Хабиб, представляющий в законодательном органе интересы еврейской общины. Выступая на радио «101.5», он сказал: «Я призываю всех быть осторожными. На улицы выходят дети, и не надо им говорить, чтобы они надевали кипу, потому что они могут быть убиты». Он аргументировал свой призыв еврейским религиозным законом. «Нельзя ходить в страхе, что вы носите кипу. Прежде всего, вы должны «выбирать жизнь» — это говорится в Торе».

Мейер Хабиб заявил это на следующий день после того, как Йозеф Шустер, глава Центрального совета евреев Германии, выступил с такой же рекомендацией по отношению к немецким евреям – тот же совет повторил недавно и Феликс Кляйн, однако евреи пока не могут договориться, стоит ли скрывать свою приверженность иудаизму перед лицом опасности, с которой они уже сталкивались в Европе.