Расплата за ужин: что грозит туристу на отдыхе

Сезон отпусков — прекрасное время не только для тех, кто едет отдыхать, но и для тех, кто зарабатывает на отдыхающих. Прибыль предпринимателей в местах, привлекательных для туристов, увеличивается в несколько раз, как и соблазн обмануть путешественника, чтобы заработать еще больше.

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Мы привыкли хранить бдительность в походах на рынки, где продавцы, как кажется, всегда готовы обсчитать покупателя на лишний фрукт. Но вот сидя в каком-нибудь ресторанчике на берегу Средиземного моря, большинство слепо верит европейской добропорядочности — и напрасно, поскольку мошенники не постесняются запятнать репутацию города, куда обманутые вряд ли вернутся снова. В некоторых европейских странах сейчас ведется весьма серьезная борьба с аферистами, поскольку в популярных для отдыха городах довольно легко нарваться на мошенников, которые обманывают туристов.

Сравнительно недавно широкую известность обрела история американца, которому пришлось заплатить €591 за шесть порций кальмаров в одном из греческих ресторанов на острове Миконос.

Разъяренный турист оставил гневный отзыв о заведении DK Oyster, посоветовав всем избегать этого места. «Они взяли с нас €830 за кальмары, шесть стаканов пива и три салата. Персонал нечестен и отказывается предоставить меню и цены», — написал американец, приложив фото чека. В счете были также две бутылки воды и томатный сок.

В ответ обманутому путешественнику несколько товарищей по несчастью прислали несколько фото других чеков из этого же ресторана. Оказалось, что в этом заведении могут попросить €136 за два бокала просекко или €25 за чашку кофе. Другим гостям принесли бутылку колы за €15, кому-то греческий бургер обошелся почти в €60, а за четыре порции джина с тоником туристами пришлось заплатить больше €100.

close Kim Kyung Hoon/Reuters

Как газете The Sun сообщил администратор ресторана, абсолютно все посетители получают меню с ценами до того, как делают заказ. Однако если верить отзывам, так «везет» далеко не каждому гостю. У ресторана много положительных отзывов с оценкой 5, однако почти такое же количество посетителей поставили заведению единицу, жалуясь на цены, обслуживание и качество еды.

В прошлом году огласку получил скандал в ресторане Osteria dа Luca на площади Сан-Марко в Венеции. Четверо японских студентов решили поужинать в месте, на которое наткнулись во время прогулки. Они заказали всего лишь минеральную воду, три стейка и жареную рыбу, а затем получили счет в €1100. Увидев шокирующие цифры в чеке, студенты сразу позвонили в полицию, поскольку итоговая сумма оказалась необоснованно высокой.

Оказалось, что это не первый случай, когда гостей этого ресторана обсчитывают и ужасно обслуживают. У заведения очень низкий рейтинг — 1,5 из 5 на Tripadvisor, — и 83% посетителей утверждают, что ресторан просто кошмарен и советуют избегать этого места.

В отзывах пишут, что в счет включают совершенно непонятные сборы с крайне высокими процентами, в то время как еда в ресторане самая обычная, порции маленькие, а в зале стоит неприятный запах.

Кроме того, в каждый счет включают 15% за обслуживание, при условии что многим гостям приходится самим идти за чеком, просить порезать пиццу и принести под нее тарелки.

«Зашли на чашечку кофе. Принесли бокалы с разбавленным, совсем не итальянским кофе, слабо похожим на капуччино. В меню капуччино стоил €4,50, с нас по счету запросили по €7,50 за каждый стакан. После возражений с нашей стороны принесли другой счет на еще большую сумму», — пожаловался в отзывах наш соотечественник Сергей.

Похожая история приключилась в другом ресторане также неподалеку от Сан-Марко. Путешественник из Бирмингема решил сводить своих родителей в тратторию Casanuova. Он делал заказ, указывая на картинки в меню, и в конце ужина его ждал неприятный сюрприз. Турист получил счет на неожиданно высокую сумму: за плато с морепродуктами, спагетти и овощи-гриль ресторан запросил €526.

Путешественник не стал заявлять в полицию, так как боялся опоздать на самолет и беспокоился о здоровье своего пожилого отца, которому вредны лишние переживания. Однако позже он поделился своей историей с The Independent и написал о своей проблеме мэру Венеции Луиджи Бруньяро. По словам туриста, так он хочет обратить внимание властей на недобросовестные заведения, в которых обманывают посетителей, нанося тем самым урон репутации Венеции.

Посетители, оставившие отзывы о своем визите на Tripadvisor, сходятся во мнении, что в ресторане пользуются незнанием языка и невнимательностью гостей. В меню многие цены указаны не за готовое блюдо, а за 100 граммов, что делает невозможным угадать окончательную стоимость блюда.

«Вместо €18,5 за спагетти с морепродуктами [в счете] указано было €63. Как оказалось, на картинке было блюдо с ценой за граммы, только никаких записей с ценами под картинками не было», — написала в отзывах путешественница Жанна три недели назад. Судя по всему, жалобы обманутого бирмингемца так ни к чему и не привели.

Способов облегчить кошелек туриста в ресторане придумано очень много. Первая категория видов мошенничества представляет собой включение в счет неожиданных позиций. Это могут быть как чаевые в размере от 5 до 30% от суммы счета, так и дополнительная плата за подачу меню, замену скатерти, живую музыку, работу кондиционера в помещении или самый красивый столик на веранде. В Италии в ваш чек могут включить такие позиции, как couvert, servizio или coperto — проще говоря, плату за сервис, которая может колебаться в размере от 1 до 4€ с человека.

Иногда туристов заставляют платить за закуски, которые приносят к столу в качестве комплимента, за что гости в приличных ресторанах платить не должны. Этим особенно грешат забегаловки в Португалии, Греции, Италии и иногда в Чехии. Так же можно нарваться на платный аперитив, который предлагают на входе в ресторан под видом угощения.

close Shizuo Kambayashi/AP

Если вы собираетесь расплатиться за ужин в евро в той стране, где есть своя национальная валюта, без потерь, к сожалению, не обойтись, потому что любое заведение выдаст сдачу по выгодному ему курсу.

Часто бывает так, что в ресторан вас заманивают яркие вывески с выгодными предложениями, а в самом меню цены оказываются выше. Не слушайте официанта, который говорит, что вывеску просто не успели поменять: лучше стоит поискать новое место для трапезы, поскольку в этом месте вас могут обмануть снова.

С рекомендациями официантов тоже стоит быть осторожным, поскольку можно нарваться на недобросовестный персонал, который посоветует самые дорогие блюда, не уточнив цену. Если заказываете сеты и комплексные предложения, четко проверяйте, что конкретно в них входит. К примеру, если к комбо салат + горячее + десерт вам предложат штрудель, имейте в виду, что скорее всего за него придется заплатить отдельно, потому что в качестве десерта они могли иметь в виду небольшое печенье.

Когда будете не в состоянии все доесть и захотите что-то забрать с собой, учтите, что с вас могут взять деньги за упаковку.

Если вдруг вы все-таки попались на уловки аферистов и не можете смириться с суммой, которую вам насчитали, смело звоните в полицию. В Европе предусмотрены огромные штрафы за мошенничество, поэтому вам скорее всего пойдут навстречу, чтобы обойтись без лишних проблем.