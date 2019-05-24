Шаурма убивает? Что говорят врачи

Россиянам рассказали о пользе шаурмы: врач-диетолог Сергей Обложко объяснил РИА «Новости», почему это популярное блюдо, которое можно купить и съесть на ходу, относится к числу полезных. По его мнению, в шаурме есть все, что необходимо организму: мясо, овощи, лепешка – это нужные нам белки, жиры, углеводы и клетчатка.

«Есть две проблемы: производители шаурмы норовят добавить в нее как можно больше масла, но можно попросить их этого не делать. Второе – на кончиках шаурмы тесто, которое перекручено в несколько раз, и если вы начало и кончик выкидываете, а съедаете основную часть, то получаете все необходимое – белок, углеводы и клетчатку», — утверждает Обложко.

И действительно, единственное, что в шаурме можно назвать лишним – это майонез, который совершенно напрасно кладут в блюдо в палатках быстрого питания в России. Между тем, в настоящую ближневосточную шаурму кладут совершенно другие соусы – менее калорийные и более полезные.

Арабская шаварма – блюдо, произошедшее от турецкого донер кебаба – в оригинальном исполнении представляет собой тонко наструганные ломтики баранины, приготовленной на вертикальном гриле. Это устройство, изобретенное в Османской империи, известно всем, кто хотя бы раз покупал шаурму в ларьке: заранее замаринованное в специях мясо нанизывается на установленный вертикально шампур, который поворачивает перевернутый конус мяса к источнику тепла то одной, то другой стороной.

Кусочки мяса состругивают с этой пирамидки, а затем укладывают в питу или заворачивают в лепешку вместе с овощами и соусом. Таким же способом готовят и греческий гирос — аналог шаурмы и донер кебаба.

В наше время для приготовления шавармы используется не только баранина – прекрасно показывают себя и курица, индейка, говядина ил телятина: главное – медленно поворачивающийся гриль и острый нож, который снимает тонкие ломтики. И, разумеется, специи: волшебный запах у киоска с шаурмой появляется благодаря ароматным приправам – как правило, это смесь молотых кумина, кардамона, корицы, куркумы и паприки. В некоторых странах для маринования используют смесь, которая называется бахарат – в нее входят душистый и черный перец, кардамон, корица, гвоздика, кориандр, кумин, мускатный орех, куркума, шафран, имбирь и острый красный перец или паприка.

Мясо в блюде непременно сопровождают помидор, огурец, лук, маринованные овощи, а иногда еще и печеные перцы и баклажаны, придающие блюду изысканность.

Все это приправляется соусом – но не кетчупом и не майонезом. В ближневосточных странах мясо поливают йогуртовым соусом, тхиной или манговым соусом амба, по вкусу напоминающим индийский манговый чатни. В Израиле, правда, шаурму с йогуртом вам не подадут: кашрут запрещает смешивать мясное с молочным.

Приготовить что-то похожее на шаурму можно и в домашних условиях – если вы боитесь, что в городских ларьках недостаточно соблюдаются правила гигиены. Попробуйте освоить рецепт лондонского повара иранского происхождения Сабрины Гайур.

Для начала замаринуйте мясо – куриные бедра без кожи и костей отправьте в миску вместе с лимонным соком, чесноком, йогуртом, молотыми куркумой, корицей, кориандром, кумином, острым перцем, гвоздикой и лимонной цедрой.

Сбрызните все это дело оливковым маслом, перемешайте руками, посолив и поперчив предварительно. Мясо можно оставить в маринаде на полчаса или на всю ночь.

После этого курицу нужно обжарить на хорошо разогретой сковороде по 10-12 минут с каждой стороны, а после – нарезать тонкими полосками. Готовое мясо останется только сервировать: разложите лепешку, смажьте натуральным йогуртом, выложите кружочки томатов, курицу, кольца лука, нарезанную кинзу и ломтики маринованных огурцов.

Когда шаурма готова, надо облегчить ее поедание: чтобы сок не капал на брюки, низ сложенной лепешки имеет смысл обернуть в фольгу. И раздайте гостям много-много салфеток – впрочем, вы и сами, наверное, знаете, как неприятно, когда сок из шаурмы начинает течь по локтям.