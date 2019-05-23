Ребенок не удержал: от Меган Маркл сбежала мать

Дория Рэгланд, мать Меган Маркл, покинула дочь — она вернулась домой в Лос-Анджелес. Бабушка Арчи Харрисона, первенца Меган Маркл и принца Гарри, была замечена на прогулке с двумя собаками возле своего дома в Калифорнии. Кажется, 62-летняя Дория не готова окончательно расстаться с привычным ей образом жизни в Калифорнии, где она работает инструктором по йоге.

Отсутствие матери может серьезно выбить Меган Маркл из колеи — дело в том, что в первое после рождения ребенка время ее помощь была жизненно необходима молодой семье. Дория Рэгланд прибыла в Великобританию за три недели до рождения Арчи, чтобы поддерживать дочь на последних неделях беременности. Она присутствовала на родах 6 мая, при этом сообщалось, что будущая бабушка даже начала посещать курсы Брэнди Джордан, которая помогает голливудским родителям в воспитании детей. После рождения Арчи Харрисона бабушка помогала готовить обеды на всю семью и прошла курсы бэби-йоги, сообщает Vanity Fair.

Помощников у герцогов Сассекских мало — они еще не успели нанять большую часть обслуживающего персонала для своего нового дома в коттедже Фрогмор, расположенном неподалеку от Виндзорского дворца.

Близкие к королевской семье источники сообщили, что Меган и Гарри еще не наняли повара и няню для своего первенца и во многом полагались на Дорию Рэгланд, чье участие в воспитании Арчи назвали незаменимым.

Мать Меган Маркл была удостоена отдельного упоминания в официальном заявлении Букингемского дворца после рождения Арчи Харрисона: «Мать герцогини Сассекской Дория Рэгланд рада рождению своего первого внука и находится рядом с Их Королевскими Высочествами в коттедже Фрогмор». Многие эксперты заявили, что такое упоминание нетипично для королевской семьи Великобритании и означает, что Дории предстоит сыграть действительно важную роль в воспитании малыша.

Это подтверждается и появлением Дории Рэгланд на первом официальном портрете Арчи Харрисона с семьей, на котором помимо родителей малыша присутствуют королева Великобритании Елизавета II с супругом, герцогом Эдинбургским Филиппом, и бабушка со стороны матери.

Молодые родители выделили несколько комнат в коттедже Фрогмор для Дории, которая, как ожидается, станет частным гостем у Меган Маркл и принца Гарри. Одной из причин, по которой герцоги Сассекские выбрали коттедж в качестве своего места жительства источники, называли близость к аэропорту Хитроу, из которого регулярно летают самолеты до Калифорнии.

Ходили слухи о том, что задержка в укомплектовании новой резиденции герцогов Сассекских персоналом была связана с тем, что Меган Маркл хотела нанять американскую няню для Арчи. Вероятно при этом, что герцоги Сассекские просто хотят побыть с малышом наедине:

близкий к семье источник сообщил, что «Меган и Гарри хотят делать все самостоятельно и не создавать вокруг себя слишком много шума — это на них не похоже. Они хотят участвовать во всем, что происходит в жизни Арчи».

Тем не менее, понятно одно: сейчас, с отъездом Дории Рэгланд в Лос-Анджелес и постоянными рабочими поездками принца Гарри, который в конце этой недели должен посетить благотворительный матч по поло в Риме, а на следующей – принять участие в церемонии открытия Чемпионата мира по крикету, Меган Маркл понадобится помощь.

В своих многочисленных рабочих визитах принц Гарри делится подробностями жизни семейства герцогов Сассекских. Например, во время посещения общественного центра в Оксфорде Гарри принял порядка 60 плакатов и открыток от школьников и пообещал, что будет читать их во время своих ранних подъемов в 4 утра. Гарри также признался, что уже не может представить свою жизнь без сына.

В отличие от супруга, Меган Маркл нечасто появляется на публике после рождения малыша. Стало известно, что на прошлой неделе Меган и Гарри приняли у себя принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые впервые увидели своего племянника Арчи. Познакомился с малышом и принц Чарльз, однако сопровождала ли его во время посещения коттеджа Фрогмор супруга Камилла, неизвестно — никаких свидетельств тому нет.