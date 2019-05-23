Живет в руинах: Кейт Бланшетт бросила брата-инвалида

Американские таблоиды обвинили в жестокости одну из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда: портал Radar Online обнаружил, что Кейт Бланшетт разорвала отношения со своим братом Робертом, оставив его без поддержки в трудное для него время. 14 мая, в день рождения Кейт, располагающейся на пятом месте в списке самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, ее старший брат Роберт находился в Австралии, в Мельбурне, в весьма плачевном состоянии — а его прославленная сестра в это время праздновала 50-летие.

51-летний австралиец дал таблоиду короткое интервью в своем обветшавшем доме. В ответ на вопрос, поддерживает ли он отношения со звездой «Властелина колец», он сказал: «Да ладно вам! У нее есть штат людей, которые от ее имени поддерживают других людей, но я в это число не вхожу». Между тем, друг Роберта Бланшетта, выглядящего весьма потрепанным, заявил изданию, что Кейт могла бы «легко позволить себе» купить брату квартиру.

По словам приятеля Роберта, раньше Кейт Бланшетт была более внимательна к брату. «Она присматривала за ним, когда они были моложе. Пришло время снова обратить на него внимание», — сказал он.

То, что раньше Кейт Бланшетт действительно заботилась о старшем брате, подтверждает и ее бывшая учительница Кэти Хатченс. «Кейт, бывало, говорила другим детям: «Это мой брат, оставьте его в покое». Кейт всегда беспокоилась о том, чтобы с ним все было в порядке», — рассказала женщина таблоиду.

Помощь и защита младшей сестры всегда были необходимы Роберту Бланшетту по причине физического увечья, из-за которого ему приходилось передвигаться при помощи трехколесного устройства, напоминающего ходунки.

«Однажды он пришел к нам в школу, и дети на игровой площадке стали плохо себя вести по отношению к нему, — вспоминала Кэти Хатченс в интервью, которое давала в 2014 году. — Кейт немедленно взяла ситуацию под контроль и выступила с речью перед детьми, заявив, что это ее брат и, нравится он им или нет, они должны принимать его таким, какой он есть».

По воспоминанию бывшей учительницы, будущая звезда Голливуда повела себя как взрослый человек, даже как мать по отношению к брату – утихомирить детей ей удалось.

Детство Кейт Бланшетт было нелегким: когда ей было 10 лет, от сердечного приступа умер ее отец Роберт ДеВитт Бланшетт, который долгие годы страдал от сердечно-сосудистого заболевания. Смерть главы семьи ударила по матери Кейт, Роберта и их младшей сестры Женевьев. С тех пор Джун Бланшетт пришлось воспитывать троих детей самостоятельно – замуж она больше никогда не вышла, а когда у Кейт Бланшетт появились свои дети, переехала к ней, чтобы присматривать за ними.

Семья нуждалась в деньках, поэтому юной Кейт Бланшетт пришлось работать уже в 14 лет — она устроилась в дом престарелых. «Мне пришлось солгать о своем возрасте, потому что официально я была слишком молода, чтобы работать, — рассказывала она в одном из интервью. — Я приходила туда после школы. Перед этим повар готовил еду, а мне уже нужно было ее разогреть и подать, посидеть с пациентами и поговорить с ними, а потом убрать и вымыть посуду и уйти».

Кейт замечала, что работать с пожилыми людьми ей нравилось — в частности, из-за того, что после смерти отца к ним переехала ее бабушка, и в доме жили три поколения членов семьи.

После окончания школы Кейт Бланшетт поступила в университет Мельбурна — она изучала историю искусств. Однако младшая сестра Женевьев убедила ее превратить увлечение игрой в театре в профессию — после того как увидела, как Кейт играет в любительской пьесе. Будущая кинозвезда так и сделала — она поступила в Национальный институт драматического искусства в Сиднее, однако даже после его окончания ей поначалу пришлось практически голодать из-за отсутствия работы.

Сама Женевьев стала дизайнером-архитектором – в 1999 году она работала в качестве художника постановщика в короткометражном фильме, в котором снималась ее сестра. Их старший брат, нуждающийся сейчас в помощи, тоже получил образование – он стал инженером информационных систем. Однако ему, по всей видимости, по-прежнему нужна поддержка и защита сестры — как в детстве. Правда, теперь об этом рассказывают уже таблоиды.