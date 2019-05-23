Дурная компания: друга принца Гарри сгубил кокаин

Капрал Фрэнки О'Лири, который служил в Афганистане вместе с герцогом Сассекским, будет исключен из числа военнослужащих британской армии. Портал Mail Online рассказал, что в его анализах были найдены следы наркотического вещества, которое не входит в число медицинских препаратов, — кокаина. Из-за того, что командование армии придерживается политики нулевой толерантности к подобным веществам, в ноябре 2019-го О'Лири будет официально пожизненно отстранен от службы.

В период службы внука Елизаветы II в 2007 году Фрэнки О'Лири выполнял обязанности его радиста в Афганистане. Теперь, когда младший брат принца Уильяма отслужил и занимается исключительно гражданскими делами, Фрэнки пока еще состоит в Кавалерийском конном полку, который не принимает участие в военных действиях.

Капрал присутствовал на свадьбе принца и Меган Маркл 19 мая 2018 года, но не в качестве гостя — он был задействован в самом ходе церемонии и сопровождал карету молодоженов вместе с еще 23 солдатами Дворцовой кавалерии.

Издания The Times и Daily Mail отметили, что во время последней проверки он стал одним из четырех человек, которые не прошли тест на наркотики. Тем не менее, концентрация вещества говорит о том, что 32-летний мужчина принимал запрещенные вещества задолго до поступления на службу в элитное подразделение.

В разговоре с Mail Online один из его друзей подчеркнул, что О'Лири прекрасно осознает серьезность произошедшего и глубоко сожалеет: «Он знает, что он совершил огромную ошибку, и это стоило ему любимой работы». Инсайдер также добавил: «Он чувствует, что он подвел свою семью, друзей и устав».

Несмотря на то, что капрал и принц общались во время службы в Афганистане, никаких свидетельств того, что они поддерживали связь после, найти не удалось.

В ноябре прошлого года министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон ввел строжайший запрет на наркотики для военнослужащих и запретил тем, кто не прошел тестирование, возвращаться к работе. До принятия закона уволенным из армии можно было пройти повторное исследование и восстановиться в должности, если они доказывали, что больше не употребляют запрещенные вещества.

Источники в войсках заявили, что этот инцидент стоил Фрэнки О'Лири его карьеры, и на данный момент его перспективы выглядят удручающе: «Существует не так много мест, куда можно попасть с записью об использовании рекреационных наркотиков».

В день бракосочетания принца местные СМИ взяли у капрала небольшое интервью, в котором он вспомнил, как Его высочество посодействовал ему в устройстве личной жизни еще в то время, когда их часть находилась в Виндзоре. «Он весьма доброжелательно помог мне поладить с молодой женщиной по имени Ниина. Он ехал на машине без охраны и увидел, как я иду вместе с ней. Без моего ведома он открыл окно и сказал: «До скорого, Фрэнк», я ответил: «До встречи, сэр». Я продолжил идти, а у молодой леди отвисла челюсть».

Как рассказывает Фрэнк, Ниина спросила, действительно ли это был принц, на что Фрэнки ответил: «Конечно. С тобой такого не случалось?» После этого журналист уточнил что произошло дальше, а капрал просто сказал: «Она стала моей женой».

О'Лири в тот день описал жениха как «храброго человека, человека чести, по-настоящему честного и доброго».

На этой неделе стало известно, что друзья принца Гарри не в восторге от его супруги. В новом документальном фильме о королевской семье «Меган и Гарри плюс один», который вышел на американском телеканале CBS,

биограф Анджела Левин рассказала, что близкое окружение принца переживает из-за убеждений герцогини Сассекской. По мнению друзей Гарри, либеральные и весьма феминистские взгляды Меган Маркл бросают тень на репутацию всех Виндзоров, и, в первую очередь, на него самого.

На протяжении многих лет члены королевской семьи остаются в стороне от политики, но до замужества бывшая голливудская актриса многократно говорила о своей нелюбви к Дональду Трампу. К тому же близкие знакомые принца убеждены в том, что она «подмяла» мужа под себя, хотя часть ее поклонников просто любит герцога и поддержала его в решении жениться на американке.