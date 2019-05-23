Дурная компания: друга принца Гарри сгубил кокаин

Друга принца Гарри выгоняют из армии за наркотики

Друга принца Гарри выгоняют из армии за употребление кокаина. Сослуживец герцога Сассекского по Афганистану Фрэнки О'Лири не прошел тест на содержание запрещенных веществ в организме и, в соответствии с британским законодательством, уже никогда не сможет вернуться на службу. Капрал сопровождал карету принца и Меган Маркл во время их церемонии бракосочетания и описывал внука королевы как «честного и доброго человека». «Газета.Ru» — о том, как солдата не спасла дружба с принцем.

Капрал Фрэнки О'Лири, который служил в Афганистане вместе с герцогом Сассекским, будет исключен из числа военнослужащих британской армии. Портал Mail Online рассказал, что в его анализах были найдены следы наркотического вещества, которое не входит в число медицинских препаратов, — кокаина. Из-за того, что командование армии придерживается политики нулевой толерантности к подобным веществам, в ноябре 2019-го О'Лири будет официально пожизненно отстранен от службы.

В период службы внука Елизаветы II в 2007 году Фрэнки О'Лири выполнял обязанности его радиста в Афганистане. Теперь, когда младший брат принца Уильяма отслужил и занимается исключительно гражданскими делами, Фрэнки пока еще состоит в Кавалерийском конном полку, который не принимает участие в военных действиях.

Капрал присутствовал на свадьбе принца и Меган Маркл 19 мая 2018 года, но не в качестве гостя — он был задействован в самом ходе церемонии и сопровождал карету молодоженов вместе с еще 23 солдатами Дворцовой кавалерии.

Издания The Times и Daily Mail отметили, что во время последней проверки он стал одним из четырех человек, которые не прошли тест на наркотики. Тем не менее, концентрация вещества говорит о том, что 32-летний мужчина принимал запрещенные вещества задолго до поступления на службу в элитное подразделение.

В разговоре с Mail Online один из его друзей подчеркнул, что О'Лири прекрасно осознает серьезность произошедшего и глубоко сожалеет: «Он знает, что он совершил огромную ошибку, и это стоило ему любимой работы». Инсайдер также добавил: «Он чувствует, что он подвел свою семью, друзей и устав».

Несмотря на то, что капрал и принц общались во время службы в Афганистане, никаких свидетельств того, что они поддерживали связь после, найти не удалось.

В ноябре прошлого года министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон ввел строжайший запрет на наркотики для военнослужащих и запретил тем, кто не прошел тестирование, возвращаться к работе. До принятия закона уволенным из армии можно было пройти повторное исследование и восстановиться в должности, если они доказывали, что больше не употребляют запрещенные вещества.

Источники в войсках заявили, что этот инцидент стоил Фрэнки О'Лири его карьеры, и на данный момент его перспективы выглядят удручающе: «Существует не так много мест, куда можно попасть с записью об использовании рекреационных наркотиков».

В день бракосочетания принца местные СМИ взяли у капрала небольшое интервью, в котором он вспомнил, как Его высочество посодействовал ему в устройстве личной жизни еще в то время, когда их часть находилась в Виндзоре. «Он весьма доброжелательно помог мне поладить с молодой женщиной по имени Ниина. Он ехал на машине без охраны и увидел, как я иду вместе с ней. Без моего ведома он открыл окно и сказал: «До скорого, Фрэнк», я ответил: «До встречи, сэр». Я продолжил идти, а у молодой леди отвисла челюсть».

Как рассказывает Фрэнк, Ниина спросила, действительно ли это был принц, на что Фрэнки ответил: «Конечно. С тобой такого не случалось?» После этого журналист уточнил что произошло дальше, а капрал просто сказал: «Она стала моей женой».

О'Лири в тот день описал жениха как «храброго человека, человека чести, по-настоящему честного и доброго».

На этой неделе стало известно, что друзья принца Гарри не в восторге от его супруги. В новом документальном фильме о королевской семье «Меган и Гарри плюс один», который вышел на американском телеканале CBS,

биограф Анджела Левин рассказала, что близкое окружение принца переживает из-за убеждений герцогини Сассекской. По мнению друзей Гарри, либеральные и весьма феминистские взгляды Меган Маркл бросают тень на репутацию всех Виндзоров, и, в первую очередь, на него самого.

На протяжении многих лет члены королевской семьи остаются в стороне от политики, но до замужества бывшая голливудская актриса многократно говорила о своей нелюбви к Дональду Трампу. К тому же близкие знакомые принца убеждены в том, что она «подмяла» мужа под себя, хотя часть ее поклонников просто любит герцога и поддержала его в решении жениться на американке.