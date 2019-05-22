Дал миру объем и красоту: умер парикмахер Патрик Алес

В понедельник, 20 мая, скончался один из самых влиятельных парикмахеров XX века – человек, который придумал, как сделать женские прически объемными. Имя Патрика Алеса, возможно, не так известно, как громкие имена Видала Сассуна или Жака Дессанжа, однако именно из-под его рук в середине 60-х звезды телеэкрана и светские львицы выходили с прическами, которые пытались повторить женщины всего мира. Они думали, что подражают Бриджит Бардо или Катрин Денев, но на самом деле старались сделать прическу, которую придумал молодой французский парикмахер, родом из Испании.

«От Катрин Денев до Джеки Кеннеди – Патрик Алес укладывал самых звездных клиентов и стал пионером в изобретении инновационных продуктов для ухода за волосами на основе растений», — говорится в заявлении основанной Алесом Ales Group. О причине смерти 88-летнего мастера в сообщении компании не говорится.

Патрик Алес родился в 1931 году в городе Сантадер на севере Испании: настоящее его имя – Хесус Гонсалес. В разгар гражданской войны в стране его семья эмигрировала во Францию – здесь, в Париже, в возрасте 16 лет юноша начал работать курьером в престижном парикмахерском салоне, а после и сам начал осваивать искусство стрижки и укладки.

В 1964 году Патрик Алес изобрел технику Le Brushing: когда в 60-е пришла мода на объемные округлые прически, именно он придумал укладывать влажные волосы при помощи крупной щетки и фена. Десятью годами позже патент выкупила фирма L'Oreal. Сегодня этот метод используется в подавляющем большинстве салонов, после чего их клиентки с переменным успехом пытаются повторить дома: влажные волосы накручиваются на крупную щетку у самых корней и просушиваются феном по всей длине. Правда, так, как в парикмахерской, все равно не получается.

В 1965 году изобретатель брашинга открыл «пространство красоты на Патрика Алеса» — салон красоты l'Espace Beauté Patrick Alès в столице Франции, где он, по собственному выражению, старался «сделать женщин более красивыми». Еще прекраснее в его руках становились Эдит Пиаф, Катрин Денев и Жаклин Кеннеди.

Главной страстью Патрика Алеса была целительная сила растений: с середины 60-х он вместе с женой в собственном гараже работал над собственный изобретением – «зеленой» формулой шампуней, которые благотворно влияли бы на волосы и не вредили бы рукам мастериц салона, которым постоянно приходилось работать с химическими средствами. И им это удалось: после того, как формула на основе шалфея, розмарина и репейника оказалась коммерчески успешной, Алес основал компанию Ales Group – это был 1969 год. Вскоре продукцию бренда Phyto оценили дерматологи, фармацевты и парикмахеры.

Парикмахер, который старался сделать женщин более красивыми, сам всегда старался придерживаться естественности в образе: косматая борода, растрепанные волосы, — все говорило о его любви ко всему натуральному.

Прежде всего – к растениям. «В основе медицины на протяжении тысячелетий лежали лекарственные растения – с их помощью люди искали помощи, защиты, пути к миру духов, — говорил он. – Сегодня растения утратили определенную таинственность, но благодаря их эффективности они сохраняют свое значение». По словам Алеса, в продуктах его компании – а это, помимо марки Phyto, еще и средства для кожи Lierac, франко-корейский бренд Jowae, парфюмерия Caron и профессиональные средства для волос Laboratoire de Castel – используется около 500 растений.

Марку своего имени Патрик Алес не основал – в отличие от других революционеров мира красоты он старался держаться в тени. В 2015 году он ушел с поста президента компании, оставаясь главой наблюдательного совета, а в прошлом году окончательно отошел от дел, передав пост своему сыну Ромэну.

Последние годы Патрик Алес провел в Провансе, куда переехал со своей женой, чтобы быть поближе к природе. Свое время он посвящал исследовательской работе – волшебная сила растений завораживала его вплоть до самой кончины.