Меган забыта: королева сдержала обещание Кейт

21 мая в престижном лондонском районе Челси открывается «Шоу цветов». Перед открытием выставку посетили герцогиня Кембриджская Кэтрин и Елизавета II — они семьи осмотрели сад, в создании которого принимала участие сама Кейт Миддлтон. Источники отмечают, что проект сада под названием «Назад к природе» разрабатывали несколько месяцев, и отчасти он посвящен душевному здоровью и пользе отдыха на природе.

В саду представлены развлечения для различных возрастных групп — тарзанка, домик на дереве и ручей с небольшими водопадами. Небольшую постройку, куда можно забраться детям и взрослым, разместили на ветвях каштанового дерева, а в менее интерактивных зонах разместили зеленую стену.

Герцогиня рассказала журналистам, что при разработке проекта участка она уделила особое внимание раннему развитию детей. Кейт подчеркнула: «Я верю в то, что если в детстве проводить время на свежем воздухе, это может сыграть важную роль в их превращении в счастливых и здоровых взрослых».

В конце прошлой недели королевская семья поделилась фотографиями, на которых парк подвергся испытанию тремя детьми герцогов — Джорджем, Шарлоттой и Луи. Фотографы, которые сопровождали семью принца Уильяма, запечатлели, как принцесса Шарлотта катается на качелях, и впервые сфотографировали годовалого принца Луи, который уже самостоятельно ходит. Судя по эмоциям юных наследников престола, площадка оправдала их ожидания. Помимо детей герцогов Кембриджсих этот участок сада посетила группа школьников, которой предложили пожарить на костре маршмеллоу и собрать с кустов клубнику.

В качестве особого посвящения принцессе Диане Кейт Миддлтон отдала распоряжение посадить ее любимые незабудки. Создавшийся пейзаж был вдохновлен природными богатствами Великобритании, а идея создать заповедную зону, в которой можно будет отдохнуть не только телом, но и душой, принадлежит соавторам проекта Андре Дэвису и Адаму Уайту.

Ежегодно Королевское садоводческое общество, попечителем которого уже много лет остается Ее величество, дает лучшим мировым ландшафтным дизайнерам возможность создать полноценный сад на общей площади в почти три акра. Территория принадлежит Королевскому госпиталю в Челси, где располагается престижный дом престарелых для ветеранов британской армии. Само шоу проходит с 21 по 25 мая, однако сначала несколько представленных площадок инспектирует Елизавета II.

Вне зависимости от погодных условий она посещала почти все церемонии открытия Шоу цветов с 1953-го — года своей коронации. А до этого часто составляла компанию своему отцу, королю Георгу VI, и по сей день продолжает жать руки дизайнерам и профессионально задавать вопросы относительно некоторых растений. Немногие знают, что садоводство занимает королеву ничуть не меньше, чем скачки, во время которых сделаны самые смешные и несколько пугающие снимки возбужденного монарха за всю историю ее правления. Поэтому для бабушки принцев Уильяма и Гарри выставка, которая людям, далеким от садоводства, кажется унылым мероприятием, — не просто еще один пункт в расписании.

Королева Елизавета II не смогла пропустить открытие выставки и в прошлом году — несмотря на то, что за два дня до ее холостой внук Гарри, наконец, женился. То же самое произошло в 2009-м, в самый разгар экономического кризиса. Бюджет мероприятия пришлось урезать, но королева все равно преданно ходила по немного опустевшим дорожкам.

Каждый год ход выставки интересен и британским таблоидам, потому что в зависимости от того, кто будет сопровождать Ее величество, можно определить официальную позицию Букингемского дворца относительно той или иной ситуации.

В данный момент совершенно очевидно, что старшие члены семьи Виндзоров стараются использовать декретный отпуск герцогини Сассекской, чтобы привлечь необходимое внимание к Кейт Миддлтон.

За долгие годы на троне Елизавета II неплохо научилась привлекать внимание к нужным родственникам: участие Кейт Миддлтон в ее любимой выставке, трогательные фотографии детей на мостках над ручьем и пристальное внимание СМИ к созданному Кейт Миддлтон саду — еще одно подтверждение того, что популярность Меган Маркл постарается убавить сама королева.