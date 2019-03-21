Смотреть нельзя: Амстердам закрывает квартал красных фонарей

В Амстердаме запретят любые экскурсии по кварталу красных фонарей – об этом сообщил прессе городской муниципалитет. Запрет коснется как оплачиваемых туров, так и бесплатных экскурсий, на которые зазывают туристов с тем, чтобы по окончании потребовать с них сделать посильный вклад. Из-за таких бесплатных экскурсий, по мнению властей Амстердама, количество людей, заполоняющих улицы квартала красных фонарей, стремительно растет – несмотря на то, что туристам по окончании экскурсии придется в любом случае заплатить налог на развлечения.

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«Мы планируем запретить туры вдоль окон борделей не только потому, что хотим избавиться от толп в квартале красных фонарей, но и потому, что это проявление неуважения к секс-работницам, — цитирует издание NL Times члена городского управления по экономическим делам Удо Кока. – Работниц индустрии сексуальных услуг больше нельзя будет рассматривать, будто туристическую достопримечательность».

Городская администрация также намерена бороться с нескончаемым потоком туристов в остальных частях исторического центра Амстердама.

Организованные экскурсии по центру города не запретят, но число экскурсантов снизят: если сейчас группы составляют по 20 человек, то после введения ограничений это число уменьшится до 15, при этом гид будет обязан иметь лицензию и соблюдать правила. Свод инструкций для руководителей туристических групп опубликует муниципалитет.

Посетить квартал красных фонарей еще не поздно – новые ограничения и запреты вступят в силу с 1 января 2020 года, когда закончится срок действия нынешнего свода правил.

Как сообщает Dutch News, сейчас каждую неделю квартал красных фонарей в Амстердаме посещает около 1000 организованных групп. Больше всего людей стекается в этот район Амстердама ранним вечером, когда здесь одновременно проходит до 28 экскурсий. В прошлом году власти уже попытались как-то отрегулировать этот поток туристов – они обязали гидов иметь при себе документы, удостоверяющие, что они имеют право проводить экскурсии, и ограничили размеры групп до 20 человек. Кроме того, туры нельзя проводить поздно ночью.

В прошлом году амстердамский омбудсмен Арре Зуурмонд назвал Амстердам городскими джунглями. В январе 2019 года он опубликовал список рекомендаций, которые помогут, по его мнению, сделать центр города более приятным для проживания.

Для того, чтобы понять, каково приходится жителям исторического центра Амстердама, Арре Зуурмонд сам поселился в квартале красных фонарей и поговорил со ста местными жителями, полицейскими и представителями местных властей, чтобы составить картину происходящего.

Омбудсмен определил семь ключевых проблем района, которые должны вызывать беспокойство, — это мусор на улицах, слишком большое количество туристов, нарушения общественного порядка, бездомные, проститутки, наркотики и воровство.

По итогам своего исследования методом включенного наблюдения амстердамский омбудсмен написал отчет. «Амстердам имеет репутацию города, где все возможно, а квартал красных фонарей превозносится как туристическая достопримечательность мирового уровня, — написал Арре Зуурмонд. – Холостяцкие вечеринки и девичники, переходы из паба в паб – злоупотребление алкоголем и наркотикам, к которому склонны толпы туристов оказывается главным корнем всех проблем».

В своем докладе в январе 2019 года городской омбудсмен предложил некоторые меры, которые могли бы улучшить ситуацию. Он считает, что прежде всего стоит запретить есть и пить на улицах в некоторых местах города – по его мнению, это поможет избавиться от грязи и мусора на тротуарах. Кроме того, Арре Зуумонд полагает, что следовало бы сократить количество дешевых рейсов, прилетающих каждый день в амстердамский аэропорт Схипхол.

Еще одной мерой, которая позволила бы навести порядок, по мнению городского омбудсмена, стало бы увеличение числа уличных видеокамер – по ним можно будет видеть, кто разбрасывает мусор на улицах. Также Зуурмонд хотел бы, чтобы правительственные инспекторы регулярно проверяли бары и кафе – и днем, и ночью. А еще, считает омбудсмен, надо что-то сделать с огромным количеством такси и где-то поселить бездомных, которые проживают в квартале красных фонарей – их там насчитывается от 30 до 50 человек.