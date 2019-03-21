Американские горки: Эмма Робертс рассталась с бойфрендом

Актеры Эмма Робертс и Эван Питерс расторгли свою помолвку. Портал People со ссылкой на инсайдера опубликовал информацию о том, что пара, которая была вместе на протяжении семи лет, приняла решение расторгнуть отношения. Слухи начали распространяться в сети после того, как издания US Weekly и The Blast написали о новом ухажере звезды «Американской истории ужасов» — Робертс якобы видели целующейся с актером Гарреттом Хедлунгом в понедельник, 18 марта.

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Предполагаемые очевидцы события рассказали, что актрису видели за ужином в ресторане вместе с Хедлунгом, а после выхода из заведения звезды поцеловались. На данный момент официальные представители еще не дали комментариев изданиям.

28-летняя Эмма Робертс и 32-летний Эван Питерс познакомились в 2012 году на съемках инди-комедии «Взрослый мир». Позже девушка призналась, что партнер по фильму сразу показался ей привлекательным, но они не делали никаких шагов для развития отношения до завершения съемочного процесса. В эфире шоу Chelsea Lately Робертс рассказывала, что когда она поначалу пыталась заигрывать с Эваном, он считал ее странной: «Все решили, что мы вместе, но это было не так еще долгое время.

На площадке я думала: «Да, мы точно будем встречаться», и флиртовала с ним, что в итоге выглядело так, будто мне что-то попало в глаз, потому что я подходила к нему с фразой «как дела», а он буквально не разговаривал со мной на протяжении всех съемок».

Летом того же года пара уже появлялась вместе на красных ковровых дорожках и гуляла по Парижу и Нью-Йорку. Первым тревожным знаком стал инцидент в июле 2013 года, когда Робертс и Питерс ночевали в одном из отелей Монреаля, Канада, когда кто-то из гостей вызвал полицию из-за доносившегося из их номера шума.

На месте представители обнаружили Эвана с кровоточащим носом и укусом — ввиду отсутствия других подозреваемых Эмму арестовали по подозрению в домашнем насилии. Спустя пару часов актрису отпустили, а бойфренд не выдвинул никаких обвинений.

После этого случая папарацци сфотографировали 22-летнюю Робертс, которая обнимала звезду сериала «Американская история ужасов» и плакала, а позже их представители выпустили заявление: «Это было неудачным инцидентом и недопониманием. Мисс Робертс отпустили после допроса, и пара работает над тем, чтобы двигаться дальше».

На Рождество том же 2013-м молодой человек сделал девушке предложение руки и сердца, преподнеся ей кольц из желтого золота, инкрустированного множеством бриллиантов. Однако молодые люди решили не делиться радостной новостью со своими подписчиками в социальных сетях — публика увидела кольцо только во время вечеринки актерского состава сериала и на «Золотом глобусе».

В 2014-м Питерс рассказал People о съемках третьего сезона шоу Райана Мерфи, которые проходили в Новом Орлеане. Помимо прочего он отметил: «Ты находишься на съемочной площадке в городе, который ты не так хорошо знаешь. Приятно быть там со своим лучшим другом («Эммой Робертс — «Газета.Ru»), чтобы поесть где-нибудь и прогуляться по городу».

Однако кольцо на пальце не задержалось — уже в 2015-м СМИ писали о расторжении помолвки, а источник, знакомый с ситуацией, объяснил это тем, что их отношения «изжили себя». «У них так много прекрасных совместных воспоминаний, но они не смогли проработать свои проблемы. Разрыва было не миновать — они обошлись без скандала». Спустя несколько месяцев поклонники коллег по «Истории ужасов» снова заметили их вместе на улице, когда они держались за руки, а на день рождения Эвана влюбленные уже целовались в инстаграме.

Вскоре после очередного расставания — в мае 2016 года — Питерс удалил все совместные снимки с Робертс из своих социальных сетей, а в июне последовало сообщение, что Эмма начала встречаться с коллегой Кристофером Хайнсом. В сентябре того же года с Хайнсом было покончено, и пара решила попробовать свои силы в очередной раз, но и он закончился провалом.

34-летний Хедлунг, которого называют новым бойфрендом Робертс, недавно снялся в триллере «Тройная граница» вместе с Беном Аффлеком. В 2016-м году он расстался с Кирстен Данст, с которой встречался четыре года.