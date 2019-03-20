Уйдем на север: почему скандинавы чувствуют себя счастливыми

ООН объявила страну, жители которой чувствуют себя самыми счастливыми. Первое место ежегодного рейтинга самых счастливых стран мира, который выпускает Организация Объединенных наций, в 2019 году заняла Финляндия. Следом за ней идут другие северные страны – Дания (2 место), Норвегия (3 место), Исландия (4 место). И только начиная с пятого места, рейтинг начинает продвигаться на юг, как это в свое время уже делали викинги: за Исландией идут Нидерланды (5 место) и Швейцария (место). Впрочем, седьмое место снова занимает государство Скандинавии – Швеция отстала от своих соседей, но ушла не слишком далеко.

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Далее в списке находятся Новая Зеландия (8 место), Канада (9 место) и Австрия (10 место). Восьмое место Новой Зеландии в свете событий прошлой недели, когда террористы расстреляли прихожан двух мечетей во время молитвы, можно было бы теперь оспорить, равно как и пятое место Нидерландов (там, напомним, злоумышленник открыл стрельбу в трамвае, убив троих человек). Однако рейтинг учитывает несколько показателей, которые вывели эти десять стран в верхнюю строчку хит-парада счастливых стран.

При составлении рейтинга самых счастливых стран исследователи оценивают шесть критериев: ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, личная свобода, доверие и щедрость.

«Первые десять стран высоко оценены по всем шести показателям, равно как по эмоциональному ощущению благополучия, — рассказал Джон Хелиуэлл, профессор университета Британской Колумбии и один из составителей рейтинга, CNN. При этом он отметил, что рейтинг определяет, насколько счастливыми чувствуют себя все жители страны, а не только те, кто там родился – это оказывается важно при нынешнем уровне миграции.

«Это правда, что в прошлом году все финны были более счастливыми, чем остальные жители страны, — уточняет Джон Хеллиуэлл. – Но их мигранты были счастливее, чем мигранты в других странах. Так что это не имеет отношения к финской ДНК. Это говорит о том, как вообще живется людям в стране».

По мнению исследователя, душевное равновесие жителей Финляндии достигается благодаря тому, что они платят налоги на обеспечение своей безопасности, доверяют своему правительство, живут свободно и щедры друг с другом.

«Они действительно заботятся друг о друге, — подтверждает профессор Хелиуэлл. – Это место, где хочется жить».

В прошлом году первое место рейтинга самых счастливых стран также заняла Финляндия. Следом за ней расположились Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия. Как можно видеть, по сравнению с прошлым годом первая десятка списка практически не изменилась: единственная новость в том, что Австралия сдала свои позиции, спустившись на 11 место и уступив Австрии.

В первую двадцатку 2019 года вошли также – в порядке убывания, начиная с 12 места, — Коста-Рика, Израиль, Люксембург, Великобритания, Ирландия, Германия, Бельгия, США и Чехия.

ООН публикует ежегодный список стран, где люди чувствуют себя самыми счастливыми, начиная с 2012 года: исследователи ежегодно анализируют специальные показатели 156, сравнивая их по уровню счастья и благополучия. Государства Северной Европы преобладают в рейтинге с тех пор, как он был впервые опубликован, поэтому никого уже не удивляет, что первые четыре места в рейтинге занимают суровые скандинавские страны.

С прошлого года эксперты отдельно анализируют также, насколько счастливыми себя чувствуют мигранты — однако это касается только 117 стран.

Самой несчастливой страной в рейтинге 2019 годе был признан Южный Судан, набравший всего 2,853 балла и занявший последнее, 156-е место в списке. В десятку самых неблагополучных также вошли Центрально-Африканская Республика, Афганистан, Танзания, Руанда, Йемен, Малави, Сирия, Ботсвана, Гаити и Зимбабве.

Россия, в свою очередь, разместилась на 68-м месте, опустившись, по сравнению с прошлым годом, на 9 пунктов. Не самое почетное место заняла и обожаемая туристами Франция — она на 24 месте. Удивил также, казалось бы, экономически благополучный Китай: страна оказалась на 93 позиции.